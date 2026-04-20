اليمن: مقتل مسلح حوثي وإصابة اثنين آخرين في عملية عسكرية للجيش بتعز

- نفذت القوات الحكومية عملية عسكرية في مديرية مقبنة، مما أدى إلى مقتل مسلح حوثي وإصابة اثنين آخرين، واستهدفت العملية موقعاً يستخدمه الحوثيون لقصف القرى السكنية، مما أثار الذعر بين السكان. - أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، حيث اندلعت اشتباكات انتهت بتراجع العناصر المهاجمين. - تعز تشهد اشتباكات مستمرة منذ 2015 بسبب الحصار الحوثي، رغم الهدنة المعلنة في أبريل 2022، مما يجعلها إحدى أكثر الجبهات اشتعالاً في اليمن.

قتل أحد مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، في عملية عسكرية للجيش الوطني في جبهة القحيفة بمديرية مقبنة، بعد ساعات من إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" إن وحدات من القوات الحكومية نفذت عملية استهدفت موقعاً للحوثيين في جبل جريدم بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، ما أدى إلى مقتل أحد مسلحي الجماعة وإصابة اثنين آخرين، فيما فرّ بقية المسلحين من الموقع عقب العملية.

وأوضحت المصادر أن الموقع المستهدف يستخدمه مسلحو جماعة الحوثي لقصف القرى السكنية، نظراً إلى ارتفاعه وإشرافه المباشر على عدد من التجمعات السكانية في المديرية ذات الكثافة السكانية الكبيرة. وذكرت مصادر محلية أن القصف الحوثي من الجبل كان يتسبب في حالة من الذعر بين السكان، ما دفع القوات الحكومية إلى تنفيذ العملية بهدف تحييد مصدر التهديد.

في موازاة ذلك، أفاد موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين انتهت بتراجع العناصر المهاجمين.

وتعد تعز إحدى أكثر الجبهات اشتعالاً منذ اندلاع الحرب في اليمن، وتعيش المدينة منذ عام 2015 تحت حصار خانق تفرضه جماعة الحوثي، ما جعل خطوط القتال فيها مسرحاً دائماً للاشتباكات ومحاولات التسلل المتكررة، دون تحقيق أي تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة. وبين الحين والآخر، يشن مسلحو جماعة الحوثيين هجمات مسلحة على مواقع القوات الحكومية في عدة محاور، على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.