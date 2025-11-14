اليمن: مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في أبين

- انفجار عبوة ناسفة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين أدى إلى مقتل جنديين من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في المنطقة. - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعيد تنظيم صفوفه بتعيين سعد بن عاطف العولقي زعيماً جديداً، مستفيداً من التضاريس الوعرة والدعم الشعبي في محافظات أبين وشبوة ومأرب والبيضاء. - إصابة شابين بجروح خطيرة جراء انفجار عبوات ناسفة في طريق ترابي بين محافظتي لحج وتعز، مما أدى إلى إغلاق الطريق بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين.

قُتل جنديان من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إثر انفجار عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، بدورية عسكرية في مديرية الوضيع بمحافظة أبين، جنوبي البلاد. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن "عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية تابعة للحزام الأمني خلال تنفيذها مهمة ميدانية بمديرية الوضيع بمحافظة أبين، ما أسفر عن مقتل الجنديين عبد الله مقبل ولطفي سالم".

وتشهد محافظة أبين بين الحين والآخر هجمات تستهدف القوات الجنوبية بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، نهاية العام 2022، تحت اسم "سهام الشرق"، والتي تتمركز معظم عملياتها في وادي عومران بمديرية مودية محافظة أبين. ويتركز وجود التنظيم في محافظة أبين وشبوة ومأرب والبيضاء، وهي محافظات واقعة جنوب ووسط اليمن وتمتاز بتضاريس متنوعة، بين جبال وعرة وصحارى فسيحة، بالإضافة إلى وجود بعض التضامن الشعبي الذي يوفر لأعضاء التنظيم سهولة التحرك.

وفي سياق إعادة تنظيم صفوفه، أعلن التنظيم في مارس/ آذار الماضي تعيين سعد بن عاطف العولقي المكنى بـ"أبو الليث" زعيماً جديداً له خلفاً لخالد باطرفي الذي أعلن وفاته، حيث كان العولقي يشغل قبل ذلك منصب عضو مجلس شورى التنظيم في جزيرة العرب. ويُعرف العولقي بأنه شخصية قوية ويحظى بحاضنة قوية في صفوف التنظيم، خصوصاً أنه من قبيلة العولقي في مديرية الصعيد التابعة لمحافظة شبوة، التي تشهد وجوداً كبيراً لعناصر التنظيم.

وفي سياق آخر، أصيب شابان، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوات ناسفة في أحد المسارات الترابية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز جنوب غربي اليمن. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن "الشابين فهد عبد الله (17 عاماً) وعميد نجيب (16 عاماً) أصيبا إصابات خطيرة بعد انفجار عبوات ناسفة خلال مرورهما على دراجتين ناريتين في الطريق الواصل بين منطقة قداش في عزلة كرش التابعة لمحافظة لحج ومدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز".

وأضافت المصادر أن "المصابين خضعا لإسعافات أولية في أحد المراكز الطبية بكرش، قبل أن يتم نقلهما إلى مدينة عدن لتلقي العلاج نتيجة خطورة إصابتهما"، مؤكدة أن "السلطات الأمنية أغلقت الطريق بسبب وجود عبوات ناسفة زرعتها جماعة الحوثيين في الطريق الرئيس في وقت سابق".