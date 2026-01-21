- انفجار يستهدف موكب القيادي حمدي شكري: قُتل جنديان في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب حمدي شكري في عدن، بينما نجا شكري من الهجوم واستمر الموكب إلى منزله بعد تأمين الموقع. - تصاعد المخاوف الأمنية في عدن: تزايدت حوادث التفجير والاغتيالات التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية، مما يثير قلق السكان حول قدرة السلطات على ضبط الوضع الأمني. - دور حمدي شكري في إعادة الهيكلة الأمنية: يُعتبر شكري من القيادات البارزة في قوات العمالقة الجنوبية، ويشارك في جهود إعادة هيكلة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.

قُتل جنديان، عصر الأربعاء، في انفجار استهدف موكب القيادي في قوات العمالقة الجنوبية، حمدي شكري، أثناء مروره في جولة جعولة بمديرية دار سعد شمالي العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إن الانفجار نجم عن سيارة نوع صالون مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق، موضحاً أن التفجير أصاب إحدى عربات الموكب، ما أدى إلى مقتل الجنديين اللذين كانا على متنها.

وأكد المصدر أن حمدي شكري نجا من الهجوم، فيما واصل الموكب طريقه إلى منزله عقب تأمين الموقع. وبحسب معلومات أولية، أسفر الانفجار عن أضرار جزئية لحقت بعدد من المركبات الموجودة في محيط المكان، فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى تطويق موقع الحادث، وبدء التحقيقات لمعرفة ملابساته والجهة المسؤولة عنه، وسط استنفار أمني في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق تصاعد المخاوف الأمنية في عدن، مع تكرار حوادث التفجير والاغتيالات التي تطاول قيادات عسكرية وأمنية، ما يثير قلقاً متزايداً لدى السكان بشأن قدرة السلطات على ضبط الوضع الأمني في المدينة. ويُعد حمدي شكري، إحدى القيادات الميدانية البارزة في قوات العمالقة الجنوبية، ويُكلَّف بمهام أمنية وعسكرية ضمن الترتيبات الجارية لإعادة هيكلة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى ضبط المنظومة الأمنية، وتقليص حالة التعدد والتنازع بين التشكيلات المسلحة.

وخلال الفترة الماضية، برز اسم شكري ضمن القيادات المشاركة في تنفيذ مهام ميدانية مرتبطة بإعادة الانتشار، وتأمين عدد من المناطق الحيوية، بالتوازي مع جهود التحالف العربي والحكومة اليمنية لإعادة ترتيب الخريطة العسكرية والأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية، في ظل تحديات أمنية معقدة، واستهدافات متكررة تطاول قيادات الصفين العسكري والأمني.