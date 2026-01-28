- مواجهات عنيفة في تعز: قُتل أربعة من عناصر الحوثيين خلال تصدي الجيش اليمني لمحاولة تسلل في جبهة الصلو، جنوب شرقي تعز، مما أدى إلى تراجع المهاجمين. - تصعيد عسكري مستمر: تشهد الجبهات الشرقية والجنوبية الشرقية لتصاعد التوتر، مع تكثيف الحوثيين لهجماتهم في عدة محاور قتالية، رغم الهدنة المعلنة في أبريل 2022. - تحشيدات حوثية جديدة: نقلت جماعة الحوثيين آليات ومقاتلين إلى جبهات تعز وأبين وشبوة ومأرب، مما يشير إلى احتمال تصعيد ميداني أوسع، وسط توقعات بمعركة مقبلة.

قُتل أربعة من عناصر جماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة الصلو، جنوب شرقي محافظة تعز، عقب إحباط محاولة تسلل نفذتها الجماعة باتجاه مواقع عسكرية تابعة للجيش. وأعلن محور تعز العسكري، في بيان مقتضب، عن مقتل أربعة من عناصر الحوثيين في الجبهة ذاتها، مشيراً إلى أن العملية جاءت أثناء تصدي وحدات الجيش لمحاولة تسلل فاشلة جنوب شرقي المحافظة.

وقال مصدر عسكري لـ«العربي الجديد» إن قوات الجيش الوطني رصدت تحركات لعناصر حوثية حاولت التقدم باتجاه مواقعها في جبهة الصلو، قبل أن تتعامل معها بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى مقتل أربعة من المهاجمين وإجبار بقية العناصر على التراجع. إلى ذلك، أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بمقتل أحد جنود اللواء 22 ميكا، أمس الثلاثاء، شرق مدينة تعز، خلال اشتباكات مع الحوثيين في قطاع تابع للواء.

ولم تصدر تفاصيل إضافية حول ملابسات المواجهات، في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة توتراً متصاعداً. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده عدة جبهات في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت جماعة الحوثيين هجماتها ومحاولات التقدم في أكثر من محور قتالي، لا سيما في جبهات محافظة الضالع، إلى جانب جبهات تعز، ومأرب، وأطراف من الساحل الغربي، وفق بيانات صادرة عن القوات الحكومية. وبين الحين والآخر، يشن مسلحو جماعة الحوثيين هجمات مسلحة على مواقع القوات الحكومية في عدة محاور، على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.

وتشهد جماعة الحوثيين تحشيدات عسكرية جديدة، حيث أفادت مصادر في مناطق سيطرتها بأنها نقلت آليات عسكرية ومئات المقاتلين إلى جبهات عدة في محافظات تعز وأبين وشبوة ومأرب، في مؤشر على احتمال تصعيد ميداني أوسع خلال الفترة المقبلة. وترتبط حالة استنفار الحوثيين، المدعومين من إيران، والتعبئة بتوقعهم معركة مقبلة ضدهم بعد هجماتهم في البحر الأحمر، واستهداف إسرائيل خلال العامين الماضيين أثناء حرب الإبادة على غزة، حيث تحاول إسرائيل توسيع نفوذها لمواجهة إيران.