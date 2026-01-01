- شهدت اليمن تطورات ميدانية وسياسية هامة بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني انسحاب القوات الإماراتية، مما أدى إلى تسارع وتيرة انسحابها، بما في ذلك مغادرة قائد قوات الدعم الأمني في "النخبة الحضرمية"، أبو علي الحضرمي. - أبو علي الحضرمي، الذي ارتبط اسمه بملفات "السجون السرية"، غادر اليمن مع القوات الإماراتية بعد إعلان انسحابها، مما أدى إلى تفكك قواته بشكل سريع. - انسحاب القوات الإماراتية لا يعني نهاية نفوذها، حيث جاء استجابة لمطلب يمني وبدعم سعودي، مما يعكس محاولة لتصحيح مسار التحالف وتثبيط محاولات تهديد الأمن القومي.

تسارعت وتيرة انسحاب القوات الإماراتية من اليمن عقب طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الثلاثاء الماضي، خروجها خلال 24 ساعة. لكن اللافت كان مغادرة قائد قوات الدعم الأمني في "النخبة الحضرمية" صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف باسم "أبو علي الحضرمي"، الذي تصدّر المشهد مع بداية الأحداث في حضرموت، شرقي اليمن. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن الحضرمي غادر أمس الأربعاء على متن طائرة شحن عسكرية إماراتية من مطار الريان، في تطور ميداني لافت يأتي بعد أسابيع من تصاعد التوتر العسكري والسياسي في المحافظة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أخلت قوة الدعم الأمني، التي يقدر قوامها بنحو 20 ألف عنصر، وفق أرقام غير رسمية، مواقع سيطرت عليها في مديرية غيل بن يمين، بما فيها معسكر نحب بوادي حضرموت، إضافة إلى انسحابها من منطقة وادي خرد التابعة لمديرية الشحر. يأتي هذا التراجع بعد أيام من تصعيد عسكري قاده الحضرمي، حيث شنّت خلاله القوة هجمات مكثفة على مواقع تابعة لحلف قبائل حضرموت بقيادة بن حبريش، وتمكنت حينها من فرض سيطرتها على معظم مناطق غيل بن يمين، قبل أن تضطر إلى الانسحاب من تلك المواقع.

بدوره، أكد محافظ محافظة حضرموت، سالم الخنبشي، لـ"العربي الجديد"، أن قوة الدعم الأمني هي التي انسحبت من المحافظة فقط، لافتاً إلى أنه "لا نعرف السبب الحقيقي لانسحاب هذه القوة. أما مغادرة أبو علي الحضرمي إلى الإمارات، فربما كانت حفاظاً عليه من الاستهداف أو القتل".

وقوات الدعم الأمني ليست خاضعة للمنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني، وتتبع مباشرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وممولة من الإمارات بقيادة أبو علي الحضرمي، وهو من بدأ إعلان الحرب على حلف قبائل حضرموت المدعوم من السعودية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وتصدر قائد قوات الدعم الأمني مشهد التصعيد في حضرموت عبر تصريحات أطلقها نهاية نوفمبر، حيث قال في كلمة مصورة وهو يرتدي بزة عسكرية إن قدر حضرموت مرهون بما سماه "الجنوب العربي"، لافتاً إلى أنه لن يسمح لرئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش بالتمدد في حضرموت، تزامناً مع دفع "الانتقالي" آنذاك تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، قبل أن يصعد المجلس الانتقالي الجنوبي في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويسيطر على محافظتي حضرموت والمهرة شرقاً.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية اليمنية، صلاح باتيس، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "هذه القوة كانوا يدّعون أنها أسطورة الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي، التي فُكِّكَت في أقل من 24 ساعة، حيث بمجرد أن أعلنت الإمارات خروجها من اليمن عبر وزارة دفاعها، غادر قائد قوة الدعم الأمني من مطار الريان مع القوات الإماراتية". وأضاف باتيس: "أبلغ الحضرمي كل أفراد القوة بأنه سيغادر، وليس بمقدوره دفع تكاليفهم ومرتباتهم، فقام أفراد القوة بنهب معسكرات القوة وكادوا يدخلون في اشتباكات مع بعضهم، ووقع اشتباك بين أفراد في هذه القوة والنخبة الحضرمية في أثناء مغادرتهم وتفككك القوة". وأرجع باتيس أسباب تفكك القوة السريع إلى أن "المشكلة برأيي هي ارتباطهم الوثيق بالإمارات وأيضاً باقي قوات الانتقالي، وهو ما يعقّد الوضع أكثر، حيث كلما تعنتت وماطلت الإمارات، حركت هذه القوات على الأرض".

من هو أبو علي الحضرمي؟

بدأ اسم العميد صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف باسم "أبو علي الحضرمي"، يبرز بعد حرب 1994 حين كان ضمن الدائرة المقربة من علي سالم البيض، وبعد حرب الانفصال، فرّ البيض إلى جنوب لبنان، حيث كان من ضمن مرافقيه هناك، ليتلقى تدريبات على يد حزب الله. وكان الحضرمي ضمن حركة "حتم"، التي أسسها مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُّبيدي عام 1996، حيث تولى أمانتها العامة.

وظهر الحضرمي في فيديو عام 2016، حيث قدم نفسه باعتباره "ابن هذه الأرض" ومستشاراً للبيض على مدى 21 عاماً، وارتبط اسمه بملفات "السجون السرية" وعمليات التعذيب، ما جعله هدفاً لانتقادات حقوقية واسعة. وفي أغسطس/ آب 2025، عاد الحضرمي إلى الواجهة، تزامناً مع احتجاجات شعبية في حضرموت رفضاً لتردي الخدمات وانقطاعات الكهرباء والمياه، استغلها المجلس الانتقالي الجنوبي لإشعال أزمة اندلعت مع حلف قبائل حضرموت الذي يرأسه بن حبريش.

وفي خضم هذا الغليان، عقد الحضرمي اجتماعاً مع شخصيات اجتماعية في المكلا بصفته قائداً لقوات الدعم الأمني في النخبة الحضرمية، مهاجماً بن حبريش، ومؤكداً أن قواته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري. وسبق لقيادة التحالف في عدن في بداية الحرب أن رفضت وجود الحضرمي أو قيامه بأي دور، حيث عُيّن مستشاراً للزُبيدي في عام 2016 حين كان محافظاً لعدن، إلا إنه أقيل سريعاً، بضغط سعودي ومن الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، وسط أحاديث عن تورطه في عملية اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي عام 2012 وتسليمه لتنظيم "القاعدة"، ليظهر أخيراً في حضرموت عبر قيادة قوات الدعم الأمني.

وتواجه قوات الحضرمي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مطلع الشهر الماضي في مناطق ساحل حضرموت. وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، إن "قوات أبو علي الحضرمي كانت تنتشر في ساحل حضرموت وتقع معسكراتها في الريان والربوة، وتفكيكها عمل إيجابي كبير، خصوصاً أنها كانت مسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات والاعتقالات خارج القانون منذ تأسيسها".

نهاية النفوذ الإماراتي؟

يرى الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إبراهيم جلال، في حديث مع "العربي الجديد"، أن سحب القوات الإماراتية من اليمن "لا يعني نهاية النفوذ"، لافتاً إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أبوظبي ذلك. الفرق أن هذا الانسحاب كان استجابة لمطلب رئاسي يمني بمغادرة قواتها وإنهاء وجودها العسكري خلال 24 ساعة، وبدعم قائدة التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، وهذه سابقة للوجود العسكري الإماراتي خارج الحدود". وأضاف: "ليس واضحاً إذا كانت القوات الإماراتية قد استكملت الانسحابات من أرخبيل سقطرى، وجزيرة ميون الاستراتيجية".

وبحسب جلال، فإن "تصحيح مسار التحالف، ومحاولة رسم الرياض لحدود دور أبوظبي، وتثبيط محاولات فرض أمر واقع جديد يهدد الجمهورية اليمنية والأمن القومي للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في آن واحد، ينعكس ذلك في إعادة مقاربة استراتيجية سعودية في عدد من ملفات الصراع الإقليمية".

وفي وقت أعلن فيه المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، أمس الأربعاء، بدء "عملية إشراك قوات درع الوطن" الجنوبية (المدعومة سعودياً) ضمن مهام القوات المسلحة"، حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الخميس، من أي محاولات للالتفاف على القرارات السيادية الأخيرة، داعياً إلى "خطاب سياسي وإعلامي مسؤول يُعلي قيم الدولة والتعايش".

ودخلت الأزمة في شرق اليمن، التي اندلعت على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، منعطفاً لافتاً بعدما قصفت السعودية، يوم الثلاثاء، شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا، بالتوازي مع طلب العليمي انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.