اليمن: كمين يوقع قتلى من قوات "درع الوطن" في حضرموت

- قُتل أربعة جنود من اللواء الرابع في قوات "درع الوطن" وأُصيب آخرون في هجوم مسلح بمديرية رماه، حضرموت، حيث نصب مسلحون مجهولون كميناً لهم أثناء وجودهم في مطعم. - لم تصدر أي جهة رسمية بياناً حول الهجوم أو هوية المنفذين، بينما تشهد المنطقة تحركات أمنية متكررة بسبب موقعها الصحراوي. - تأسست قوات "درع الوطن" في 2023 وتنتشر في عدة محافظات يمنية، وتواجه تحديات أمنية مستمرة في المناطق الشرقية، بما في ذلك هجمات تستهدف تشكيلات عسكرية.

قُتل أربعة جنود على الأقل من أفراد اللواء الرابع التابع للفرقة الثانية في قوات "درع الوطن"، وأُصيب آخرون، مساء الجمعة، إثر هجوم مسلح استهدفهم في مديرية رماه بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وفق ما أفادت به مصادر محلية وعسكرية.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن مسلحين يُعتقد أنهم مجهولون نصبوا كميناً لعناصر من اللواء الرابع أثناء وجودهم داخل أحد المطاعم في مديرية رماه، الواقعة في صحراء حضرموت، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن من بين القتلى نجل رئيس أركان اللواء الرابع، المعروف بـ"الباشت الصبيحي"، إلى جانب ثلاثة جنود آخرين، فيما نُقل المصابون إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

وحتى الساعة، لم تصدر قوات "درع الوطن" أو السلطات المحلية في حضرموت، بياناً رسمياً بشأن ملابسات الهجوم أو هوية الجهة المنفذة، كما لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتشهد مديرية رماه، الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتَي حضرموت ومأرب، تحركات أمنية وعسكرية متكررة، نظراً إلى موقعها الصحراوي واتساع نطاقها الجغرافي، في وقت تشهد فيه بعض المناطق الشرقية من اليمن، بين الحين والآخر، هجمات تستهدف تشكيلات عسكرية وأمنية.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية المتحالفة معها في عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك الهجمات المسلحة وعمليات الكر والفر في المناطق الصحراوية والنائية.

وتأسست قوات "درع الوطن" بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مطلع عام 2023، وتتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتنتشر وحداتها في عدد من المحافظات اليمنية، بما فيها حضرموت، وتشارك في مهام أمنية وعسكرية إلى جانب القوات الحكومية.

وتشهد المحافظات الشرقية، ولا سيّما المناطق الصحراوية في حضرموت وشبوة ومأرب، حوادث أمنية متفرقة تستهدف قوات عسكرية وأمنية، وسط مساعٍ رسمية لتعزيز الانتشار الأمني وتأمين خطوط الإمداد والطرق الرئيسة.