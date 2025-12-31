اليمن | قوات "الانتقالي الجنوبي" لم تنسحب من حضرموت والمهرة مع انتهاء المهلة

تقارير عربية
تعز

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
التحديثات الحية
31 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:25 (توقيت القدس)
مقاتلون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، 18 مايو 2020 (نبيل حسن/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الانسحاب من حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، تزامناً مع انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المعترف بها دولياً والسعودية. ونفى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، محمد عبد الملك الزبيدي، خلال بث مباشر ما وصفها بـ"الشائعات" التي يروّج لها "أعداء الجنوب"، التي تتحدث عن انسحاب قيادة المجلس، والقوات الحكومية الجنوبية من القصر الرئاسي في سيئون، مؤكداً أنّ "المعنويات عالية".

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم الأربعاء، إنّ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من وادي خرد وغيل بن يمين وعززت وجودها في وادي حضرموت. وأوضحت المصادر أنّ قوات الانتقالي في وادي حضرموت لم تنسحب، بل أعادت انتشارها ووضعت المتارس تحسباً لنشوب مواجهات مع قوات درع الوطن. ويأتي هذا تزامناً مع انتهاء المهلة التي منحتها السعودية، أمس الثلاثاء، إلى المجلس الانتقالي الجنوبي لسحب قواته حتى صباح اليوم الأربعاء.

ودخلت الأزمة في جنوبي اليمن وشرقه، التي أوجدها المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة أوائل الشهر الحالي ومن ثم تعنُّته ورفض التجاوب مع المطالب بالانسحاب منهما رغم الضغوط السعودية، منعطفاً جديداً بعدما قصفت السعودية، أمس الثلاثاء، شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا، بالتوازي مع طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وهو موقف أيّدته الرياض، لتسارع أبوظبي إلى احتواء المواجهة العلنية مع الرياض بإعلانها الاستجابة لمطلب سحب قواتها من اليمن، مع محاولة التأكيد بأن لا علاقة لها بالتوتر القائم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، قد أعلن أن قوات التحالف الجوية قامت بتنفيذ عملية عسكرية استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بميناء المكلا، لافتاً إلى أن طاقم السفينتين قام سابقاً بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تأجيج الصراع. وأكد استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد، وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني، بدون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف.

التطورات المتسارعة في اليمن يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

03:40 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
اليمن
السفير الأميركي باليمن يلتقي وزير الخارجية شائع الزنداني

قالت السفارة الأميركية في اليمن على صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، إن السفير الأميركي ستيفن فاجن التقى اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مشدداً‬⁩ على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن والتركيز على مواجهة التهديد الحوثي، بحسب البيان.

 

03:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
اليمن
رصد مغادرة أرتال وآليات للمجلس الانتقالي من سيئون وشِبام

قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إنها رصدت مغادرة أرتال عسكرية لقوات المجلس الانتقالي من المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون على طريق ساه- المكلا، في وقت رصدت فيه أيضاً مغادرة آليات عسكرية في مدينة شبام بوادي حضرموت.

ورداً على سؤال بشأن هذه التحركات وفيما إذا كانت تعني انسحاباً، قال المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "أي تحركات في الوقت الحالي تأتي في إطار العمليات الميدانية بعد تأمين مناطق وتعزيز مناطق أخرى"، مشيراً إلى أن "القوات التي كانت في الهضبة لملاحقة المخربين على شكل سرايا وفصائل، أتمت مهمتها ولن تظل طويلاً في الوديان، وعادت إلى مواقعها".

3:20 PM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
اليمن
الطيران السعودي يلقي قنابل دخانية فوق معسكر الربوة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن الطيران الحربي السعودي ألقى، اليوم الأربعاء، قنابل دخانية فوق معسكر الربوة الواقع خلف مدينة المكلا، والذي يُعد من أبرز المعسكرات التابعة للقوات الإماراتية.

 

02:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الطيران السعودي يحلق فوق حضرموت

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن الطيران السعودي حلق بشكل مكثف فوق مناطق محافظة حضرموت مع كسر حاجز الصوت.

1:39 PM

صدام الكمالي

صدام الكمالي
صدام الكمالي
صحافي يمني. سكرتير التحرير المساعد في موقع "العربي الجديد". معدّ ومقدّم بودكاست "مواكبة".
الدوحة
ترقب مع انتهاء المهلة ورفض "الانتقالي" الانسحاب

تعيش محافظتا حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، حالة من الترقب مع انتهاء المهلة التي منحتها السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، للإمارات وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب خلال 24 ساعة. وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات حماية حضرموت، بمساندة قوات من النخبة الحضرمية المنشقة عن المجلس الانتقالي، سيطرت على منطقة وادي نحب في وادي حضرموت من قوات الانتقالي.

التفاصيل عبر الرابط:

قوات تابعة لـ"الانتقالي" في أبين، 15 ديسمبر 2025 (رويترز)
تقارير عربية
التحديثات الحية

ترقب في حضرموت والمهرة مع انتهاء المهلة ورفض "الانتقالي" الانسحاب

12:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
اجتماع استثنائي للجنة الأمنية في محافظة حضرموت

عقدت اللجنة الأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، قائد المنطقة العسكرية الثانية. وناقش الاجتماع، بحسب بيان صادر عن اللجنة الأمنية، "المستجدات الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار والسكينة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي اختلالات أمنية، والتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المحافظة"، وفق البيان.

11:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
الأردن: ندعم الجهود المُستهدفة خفض التصعيد في اليمن

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، إنّ الأردن يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وشدّد على دعم كلّ الجهود المُستهدفة خفض التصعيد، وضمان أمن اليمن واستقراره، واحترام سيادته، وتلبية طموحات شعبه. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم، تثمين المملكة حرص الأشقّاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن اليمن واستقراره وسيادته، وعلى مقاربة الأوضاع الحالية في اليمن، ومعالجة كلّ القضايا على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وتلبّي طموحات شعبه.

10:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تحرير معسكر نحب في وادي حضرموت من قوات المجلس الانتقالي

قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن قوات حماية ⁧حضرموت⁩ بمساندة قوات من النخبة الحضرمية المنشقة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلنت تحرير معسكر نحب بوادي حضرموت من قوات الانتقالي.

08:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
ما الذي يحدث في اليمن؟
ماالذي يحدث في اليمن
08:49 am

فارس الجلال

avata
فارس الجلال
عدن
إخفاق النخب يدفع ثمنه المدنيون في عدن

تسود حالة من القلق والترقب في الأوساط الشعبية، جنوبي اليمن، وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية تداعيات الأوضاع العسكرية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وانعكاساتها المرتقبة سواء على حياة المدنيين أو أمنهم واستقرارهم. وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس، سحب ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن "بمحض إرادتها، في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة"، مؤكدة أن وحدات مكافحة الإرهاب كانت القوات الوحيدة المتبقية لها منذ الانسحاب من اليمن عام 2019، وهو ما يُعدّ احتواء علنياً للمواجهة مع السعودية، إلّا أن المخاوف تتركز على المرحلة التالية، ولا سيّما أن الانقسام داخل معسكر الشرعية اليمنية قد بلغ أوجه من خلال انقسام مجلس القيادة الرئاسي، بعد ما أعلنه رئيس المجلس رشاد العليمي، صباح أمس، من قرارات بفرض حالة طوارئ، ومطالبة أبوظبي بسحب قواتها، وما تلاه من بيان رافض لإجراءاته من أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، أي نصف عدد الأعضاء، وهم عيدروس الزبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح. وأدان هؤلاء ما قالوا إنها "إجراءات وقرارات انفرادية" اتخذها العليمي، معتبرين أن هذه القرارات "مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نصّ بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق"، فيما تولى مسؤولون في المجلس الانتقالي مهاجمة العليمي والحديث عن أنه فاقد للشرعية.

التفاصيل عبر الرابط:

في مدينة عدن، 30 نوفمبر 2025 (صالح العبيدي/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

قلق في عدن: إخفاق النخب يدفع ثمنه المدنيون

08:48 am

محمد راجح

avata
محمد راجح
عدن
الاضطرابات توقف إجراءات صرف الرواتب المتأخرة في عدن

توقّفت إجراءات صرف رواتب الموظفين المتأخرة في العاصمة المؤقتة عدن ثاني أكبر مدن اليمن، والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشكل مفاجئ، وسط سخط بالغ يسود أوساط الموظفين المدنيين. وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل الاستعدادات لصرف الرواتب عبر وزارة المالية.

التفاصيل عبر الرابط:

بائع فواكه في سوق بوسط عدن، 12 أغسطس 2019 (نبيل حسن/فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

الاضطرابات توقف إجراءات صرف الرواتب المتأخرة في عدن

08:45 am

أسعد سليمان

avata
أسعد سليمان
مسارات تبدّل التحالفات عند المجلس الانتقالي الجنوبي

أعاد تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية اليمنية، وسيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة، خلط الأوراق في اليمن، خصوصاً بعد تجاهله دعوات الانسحاب والتهدئة من جانب مجلس القيادة الرئاسي والسعودية على مدى نحو شهر كامل، قبل أن تتسارع التطورات في الساعات الماضية مع استهداف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، سفينتين تحملان أسلحة قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي، دخلتا ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح، والذي أُتبع بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أنه يتعيّن على كل القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من جميع الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ، وفرض حصار جوي وبحري وبري لمدة 72، وهو ما دعت الخارجية السعودية الإمارات للاستجابة له، مبدية في الوقت نفسه أسفها للخطوات التصعيدية التي قامت بها دولة الإمارات في المحافظات الشرقية من اليمن، محذّرة من أن أي تهديد لأمنها الوطني يُعد "خطاً أحمر" ستتعامل معه بكل الإجراءات اللازمة.

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة موالية لـ"الانتقالي" في عدن، ديسمبر 2025 (العربي الجديد)
تقارير عربية
التحديثات الحية

المجلس الانتقالي الجنوبي... مسارات التمدّد وصولاً للتمرد

7:40 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
العليمي يطالب بتحرك دولي داخل مجلس الأمن

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، داعياً إلى موقف دولي موحد يترجم القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة إلى إجراءات عملية داخل مجلس الأمن، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المحافظات الشرقية، ولا سيّما حضرموت والمهرة.

التفاصيل عبر الرابط:

العليمي يلتقي سفراء الدول الراعية للعملية السياسية 30/12/2025 (سبأ)
تقارير عربية
التحديثات الحية

العليمي يطالب بتحرك دولي داخل مجلس الأمن مع تصاعد التوتر شرق اليمن

7:37 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
برد اليمن... أسر بلا تدفئة وصقيع يهدد النازحين

تخوض الآلاف من الأسر في اليمن معركة مواجهة برد الشتاء القارس مجردة من مختلف سبل الوقاية، في ظل غياب الخدمات العامة الأساسية، وانقطاع رواتب مئات الآلاف من الموظفين، وتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعيش كارثة إنسانية تعد الأكبر في العالم بحسب الأمم المتحدة، نتيجة تبعات الحرب والانقسام الحكومي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

التفاصيل عبر الرابط:

يعاني آلاف الأطفال في اليمن من برودة الطقس، ديسمبر 2025 (عامر الصبري)
قضايا وناس
التحديثات الحية

برد اليمن... أسر بلا تدفئة وصقيع يهدد النازحين

07:34 am

محمد راجح

avata
محمد راجح
صنعاء
نيران الصراع تطوّق معيشة سكان حضرموت والمهرة

بينما تتصاعد التوترات بصورة غير مسبوقة في حضرموت والمهرة شرقي اليمن، يمضي السكان بإصرار شديد في كفاحهم اليومي المضني للعيش وسط أحداث ساخنة تطوقهم من كل اتجاه، حيث تقترب من مصادر دخلهم اليومية، وأسواق السلع والمواد الغذائية، والخدمات العامة.

التفاصيل عبر الرابط:

سوق في سيئون بمحافظة حضرموت، 3 يوليو 2023 (علي إبوبكير توكجان/الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

اليمن... نيران الصراع تطوّق معيشة سكان حضرموت والمهرة

7:33 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
التحالف بقيادة السعودية يرد على بيان الإمارات

أصدر المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، توضيحاً حول بيان أصدرته الخارجية الإماراتية نفت فيه وجود أي أسلحة في الشحنة التي جرى استهدافها فجر الثلاثاء في ميناء المكلا، مؤكدة أنها كانت متوجهة إلى القوات الإماراتية. وقال التحالف، إنّ الشحنة كانت بها حاويات محملة بأسلحة وذخائر، وبأنه يملك معلومات تفيد بأن هذه الأسلحة كانت ستنقل وستوزع على مناطق في حضرموت باليمن، مشيراً إلى أنه نفذ عملية عسكرية محدودة في محيط الميناء "وفق قواعد الاشتباك، وبما يضمن سلامة المدنيين والمنشآت العامة".

وأوضح المتحدث أن سفينتَين دخلتا ميناء المكلا من دون الحصول على تصاريح رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من قيادة التحالف، كما أغلقتا أجهزة التتبع والتعريف قبل دخولهما المياه الإقليمية اليمنية. وأضاف أن التحالف وثّق عملية وصول السفينتَين وتفريغهما، وأبلغ مسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات بضرورة منع خروج تلك الشحنات من الميناء لتفادي وصولها إلى مناطق الصراع.

وبحسب البيان، جرى أثناء دخول السفينتين إغلاق الميناء، وإخراج العاملين والموظفين المحليين، قبل أن يتضح أن الشحنتَين تحملان أكثر من 80 عربة عسكرية، إضافة إلى حاويات محملة بالأسلحة والذخائر. وأشار إلى أن الجانب الإماراتي قام، من دون إبلاغ المملكة العربية السعودية، بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان الجوية، حيث توجد أعداد محدودة من العناصر الإماراتية، إلى جانب قوات مشاركة في التصعيد.

وقال التحالف إنّ قيادة التحالف أبلغت الجانب الإماراتي بأن هذه الخطوات "غير مقبولة"، وطالبت بإعادة العربات إلى الميناء، وهو ما جرى بالفعل، في حين أُبقيت حاويات الأسلحة في قاعدة الريان. وأكد البيان توافر معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية نقل تلك الحاويات وتوزيعها على مواقع متعددة في وادي وصحراء حضرموت، ما كان سيؤدي إلى تصعيد واسع في المحافظة. وأضاف أن العملية العسكرية المحدودة التي نُفذت قبل فجر اليوم جاءت "حرصاً على عدم سقوط ضحايا أو الإضرار بالممتلكات العامة"، مؤكداً أن الحاويات المتبقية لا تزال حتى توقيت البيان داخل قاعدة الريان.

وجاء بيان التحالف بعد ساعات من نفي وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ"الادعاءات المضللة" بشأن دور أبوظبي في التطورات الأخيرة بحضرموت، مؤكدة أن وجودها العسكري في اليمن جرى بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، وضمن إطار التحالف العربي بقيادة السعودية. وقالت الخارجية الإماراتية إن تحركاتها تندرج في إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وأمن الملاحة البحرية، نافية أي ضلوع لها في عمليات عسكرية خارج التنسيق مع قيادة التحالف. وأوضحت أن الشحنات التي أُثير الجدل حولها في ميناء المكلا "لا تحتوي على أسلحة موجهة لأي طرف يمني"، بل خُصصت لاستخدام القوات الإماراتية العاملة ضمن مهام التحالف. وشدّد البيان الإماراتي على احترام سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وداعياً إلى التعامل مع المستجدات بمسؤولية عالية، ودعم المسار السياسي باعتباره الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.

دلالات
المساهمون
فخر العزب
فارس الجلال
صدام الكمالي
أسعد سليمان
محمد راجح
العربي الجديد
المزيد في سياسة
فلسطينيون وجنود الاحتلال قرب منازل مدمرة بمخيم نور شمس، مايو 2025 (وجه بني مفلح/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاحتلال يشرع في هدم 25 بناية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

ضابط من التحالف الدولي إلى جانب جنود عراقيين في قاعدة عين الأسد، فبراير 2024 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

العراق: قوات التحالف الدولي تغادر قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل

صور نشرتها العدل الأميركية تظهر إبستين وترامب، 20 ديسمبر 2025 Getty
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

5.2 ملايين صفحة من ملفات إبستين ما زالت قيد المراجعة