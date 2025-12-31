أصدر المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، توضيحاً حول بيان أصدرته الخارجية الإماراتية نفت فيه وجود أي أسلحة في الشحنة التي جرى استهدافها فجر الثلاثاء في ميناء المكلا، مؤكدة أنها كانت متوجهة إلى القوات الإماراتية. وقال التحالف، إنّ الشحنة كانت بها حاويات محملة بأسلحة وذخائر، وبأنه يملك معلومات تفيد بأن هذه الأسلحة كانت ستنقل وستوزع على مناطق في حضرموت باليمن، مشيراً إلى أنه نفذ عملية عسكرية محدودة في محيط الميناء "وفق قواعد الاشتباك، وبما يضمن سلامة المدنيين والمنشآت العامة".
وأوضح المتحدث أن سفينتَين دخلتا ميناء المكلا من دون الحصول على تصاريح رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من قيادة التحالف، كما أغلقتا أجهزة التتبع والتعريف قبل دخولهما المياه الإقليمية اليمنية. وأضاف أن التحالف وثّق عملية وصول السفينتَين وتفريغهما، وأبلغ مسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات بضرورة منع خروج تلك الشحنات من الميناء لتفادي وصولها إلى مناطق الصراع.
وبحسب البيان، جرى أثناء دخول السفينتين إغلاق الميناء، وإخراج العاملين والموظفين المحليين، قبل أن يتضح أن الشحنتَين تحملان أكثر من 80 عربة عسكرية، إضافة إلى حاويات محملة بالأسلحة والذخائر. وأشار إلى أن الجانب الإماراتي قام، من دون إبلاغ المملكة العربية السعودية، بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان الجوية، حيث توجد أعداد محدودة من العناصر الإماراتية، إلى جانب قوات مشاركة في التصعيد.
وقال التحالف إنّ قيادة التحالف أبلغت الجانب الإماراتي بأن هذه الخطوات "غير مقبولة"، وطالبت بإعادة العربات إلى الميناء، وهو ما جرى بالفعل، في حين أُبقيت حاويات الأسلحة في قاعدة الريان. وأكد البيان توافر معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية نقل تلك الحاويات وتوزيعها على مواقع متعددة في وادي وصحراء حضرموت، ما كان سيؤدي إلى تصعيد واسع في المحافظة. وأضاف أن العملية العسكرية المحدودة التي نُفذت قبل فجر اليوم جاءت "حرصاً على عدم سقوط ضحايا أو الإضرار بالممتلكات العامة"، مؤكداً أن الحاويات المتبقية لا تزال حتى توقيت البيان داخل قاعدة الريان.
وجاء بيان التحالف بعد ساعات من نفي وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ"الادعاءات المضللة" بشأن دور أبوظبي في التطورات الأخيرة بحضرموت، مؤكدة أن وجودها العسكري في اليمن جرى بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، وضمن إطار التحالف العربي بقيادة السعودية. وقالت الخارجية الإماراتية إن تحركاتها تندرج في إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وأمن الملاحة البحرية، نافية أي ضلوع لها في عمليات عسكرية خارج التنسيق مع قيادة التحالف. وأوضحت أن الشحنات التي أُثير الجدل حولها في ميناء المكلا "لا تحتوي على أسلحة موجهة لأي طرف يمني"، بل خُصصت لاستخدام القوات الإماراتية العاملة ضمن مهام التحالف. وشدّد البيان الإماراتي على احترام سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وداعياً إلى التعامل مع المستجدات بمسؤولية عالية، ودعم المسار السياسي باعتباره الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.