اليمن: قوات الأمن تقتل المتهم باغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز

- قُتل المطلوب الأمني محمد صادق المخلافي، المتهم باغتيال مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري، خلال اشتباكات مع الحملة الأمنية في تعز، والتي تستمر في ملاحقة المجرمين وضبطهم. - الحملة الأمنية المشتركة اعتقلت عدة أشخاص على خلفية قضية الاغتيال، بينهم بكر صادق سرحان، نجل قائد اللواء 22 ميكا، الذي صدر بحقه حكم إعدام في قضية قتل. - شهدت تعز احتجاجات واسعة تطالب بالقبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، وسط اتهامات للمسؤولين بالتقصير في حماية الضحية.

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، الأربعاء، مقتل المطلوب الأمني محمد صادق المخلافي المتهم باغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري عقب اشتباكات مع الحملة الأمنية شمالي تعز. وقال مركز الإعلام الأمني بمحافظة تعز، اليوم، إنه تم مقتل المدعو محمد صادق المخلافي، المتهم بقتل مدير عام صندوق النظافة "افتهان المشهري" خلال مقاومته للحملة الأمنية في تبة الوكيل صباح اليوم.

وأكد مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي أن الحملة الأمنية مستمرة وستطارد كل المجرمين إلى جميع أوكارهم". وبالتزامن مع مقتل قاتل المشهري، أعلن الإعلام الأمني أن الحملة الأمنية المشتركة ضبطت المدعو همام مرعي، والمدعو عرفات علي منصور، بالإضافة إلى المدعو محمد سرحان على خلفية قضية الاغتيال. ويوم أمس، أعلنت الحملة الأمنية المشتركة ضبط بكر صادق سرحان عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتم إيداعه لدى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية. ويعد بكر صادق سرحان قياديا في محور تعز، وصادر بحقه حكم إعدام في قضية قتل، وهو نجل اللواء صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا. وواصلت الحملة الأمنية المشتركة تنفيذ انتشارها الواسع في أحياء الروضة والتوحيد وجولة عصيفرة وزيد الموشكي وعدد من الشوارع الأخرى.

يشار إلى أن تعز شهدت اعتصامات مستمرة للمطالبة بضبط المطلوبين أمنيا منذ مقتل مديرة صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري الخميس الماضي على يد أحد أفراد اللواء 170 دفاع جوي، والذي سبق أن قام بتهديدها بالتصفية والقتل. وقوبلت جريمة الاغتيال بإدانة من القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات القيادية في تعز، التي أجمعت على موقف واحد يطالب بضرورة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، معتبرين أن هذه الجريمة تستدعي معالجة المشكلة الأمنية ككل، التي تفاقمت مع انتشار مجاميع مسلحة منتمية للجيش ترتكب جرائمها من دون أي رادع.

وشهدت المدينة الأحد الماضي، مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة. كما تم نصب خيام للاعتصام أمام مبنى المحافظة في شارع جمال عبد الناصر. واعتبر البعض في تعز أن المحافظ نبيل شمسان، وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل، ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، مسؤولون بشكل مباشر عن الجريمة نتيجة تقصيرهم في حماية الضحية، التي سبق أن تقدمت ببلاغات رسمية عن تلقيها تهديدات بالقتل من المدعو محمد صادق المخلافي.