اليمن: قرارات رئاسية بإعادة ترتيب قيادة المنطقة العسكرية الرابعة

- أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قرارات بتعيينات جديدة في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، شملت تعيين العميد حمدي شكري قائدًا للمنطقة وترقيته إلى رتبة لواء. - تضمنت القرارات تعيين مستشارين عسكريين جدد، حيث عُين اللواء فضل العمري مستشارًا لشؤون الدفاع، واللواء صالح سالم مستشارًا لوزير الدفاع، مع ترقيات في الرتب. - تأتي هذه التعيينات في إطار جهود إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية في اليمن، خاصة في المناطق الجنوبية الاستراتيجية التي تواجه تحديات أمنية وعسكرية مستمرة.

أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، اليوم الخميس، سلسلة قرارات جديدة تضمنت تغييرات في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، إلى جانب تعيين مستشارين في هرم المؤسسة العسكرية، بالتزامن مع استمرار عمل اللجنة العسكرية الهادفة إلى إعادة هيكلة القيادات الميدانية. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، قضى القرار رقم (91) لسنة 2026 بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائدًا للمنطقة العسكرية الرابعة وقائدًا للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، إضافة إلى احتفاظه بمنصبه السابق قائدًا للفرقة الثانية عمالقة. كما نص القرار على تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد محسن السعدي رئيسًا لأركان المنطقة، والعميد الركن علي حسن علي عبيد الجهوري رئيسًا لعملياتها.

وفي قرار منفصل حمل الرقم (92)، عُين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، فيما نص القرار رقم (93) على تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشارًا لوزير الدفاع. وأكدت القرارات سريانها من تاريخ صدورها، على أن تنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

أخبار إصابة شاب برصاص قناص حوثي في تعز جنوب غرب اليمن

وتُعد المنطقة العسكرية الرابعة واحدة من أهم التشكيلات العسكرية في اليمن، إذ تتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، وتشرف على نطاق جغرافي واسع يشمل محافظات جنوبية رئيسية مثل لحج وأبين والضالع وتعز (أجزاء منها). وتكتسب أهميتها من موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الحيوية، فضلًا عن دورها في إدارة العمليات العسكرية في عدد من الجبهات الساخنة، لا سيما في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وتأمين العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها. وتأتي هذه التعيينات في سياق تحركات مستمرة لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وسط تحديات أمنية وعسكرية متواصلة في البلاد.