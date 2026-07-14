اليمن: قتيلان من قوات الأمن في هجوم استهدف مقراً أمنياً في أبين

- هجوم مسلح استهدف مقر الأمن الوطني في مدينة لودر بمحافظة أبين، أدى إلى مقتل عنصرين من قوات الأمن الوطني، ونُسب الهجوم إلى تنظيم القاعدة. - المهاجمون استخدموا قنابل يدوية وأسلحة رشاشة، والقتيلان كانا يشاركان في مهام أمنية لملاحقة الجماعات المتشددة وتعزيز الأمن في المنطقة. - محافظة أبين، وخاصة مديرية لودر، تشهد نشاطاً لتنظيم القاعدة رغم الحملات الأمنية المتكررة، ولم يصدر تعليق من التنظيم حول الهجوم حتى الآن.

قُتل عنصران من قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً)، فجر اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف مقر الأمن الوطني بمدينة لودر في محافظة أبين، جنوبي اليمن، في عملية نسبتها السلطات الأمنية إلى تنظيم القاعدة.

وأكدت إدارة أمن محافظة أبين، في بيان نعي، أن الهجوم استهدف القوة المرابطة في مقر الأمن الوطني بمدينة لودر، مضيفة أن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية وأسلحة رشاشة خلال العملية، ما أدى إلى مقتل أحمد قاسم الجعري ومعتز علي عبد الرب الجعدني، وهما من منتسبي قوات الأمن الوطني. وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ في ساعات الفجر، واصفاً إياه بـ"الإرهابي"، ومؤكداً أن القتيلين كانا يشاركان في مهام أمنية تتعلق بملاحقة الجماعات المتشددة وتعزيز الأمن في مديرية لودر. ونعت إدارة أمن أبين العنصرين، مشيدة بدوريهما في تثبيت الأمن والاستقرار.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بشأن الهجوم، كما لم تعلن السلطات الأمنية تفاصيل إضافية عن ملابساته أو ما إذا كانت قواتها قد تمكنت من ملاحقة المنفذين.

وتُعد محافظة أبين، ولا سيما مديرية لودر، من المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، رغم الحملات الأمنية والعسكرية المتكررة التي تنفذها القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي، إذ تشهد المحافظة بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والعسكريين ونقاط التفتيش.