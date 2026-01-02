اليمن | عملية لاستعادة المواقع العسكرية تزامناً مع غارات سعودية

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تجنب إثارة الفتنة أو دفع الأوضاع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. جاء ذلك في منشور للعليمي، عبر منصة إكس، بعد ساعات من إعلان التلفزيون الرسمي اقتحام قوات المجلس الانتقالي مطار الريان في حضرموت شرقي اليمن.

وقال العليمي: "‏مع بداية العام الجديد، نؤكد أن فرص العودة إلى صوت العقل والحكمة ما تزال قائمة، وما تزال إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة، ابتداء بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة". وأضاف: "أتوجّه بنداء صريح وأخوي إلى إخوتي وزملائي الأعزاء في مجلس القيادة الرئاسي، ممن نختلف معهم في تقدير الموقف، وإلى الإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وبخاصة الأصوات المندفعة نحو التصعيد أو التي لازالت تدفع بالتعزيزات العسكرية، بأن يراجعوا مواقفهم وتصرفاتهم، ويغلّبوا المصلحة العامة ومصالح المواطنين، وأن يتجنبوا كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو دفع الأوضاع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد". وحذر العليمي، من أن "فتح جبهة صراع جديدة في البلاد، سينعكس حتما على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وسيضاعف من معاناة الشعب المنهك".

وأمس الخميس، نفت كل من السعودية والحكومة اليمنية ما ذكره المجلس الانتقالي الجنوبي من أنّ التحالف العربي الذي تقوده المملكة قد اتخذ قراراً بوقف الحركة الجوية من مطار عدن الدولي وإليه. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي قوله إنّ وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هو الذي أمر بإغلاق مطار عدن. وأوضح المصدر أنّ الوزير أوقف الحركة الجوية متحدياً بذلك أمراً أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من أبوظبي ودبي في الإمارات وإليهما، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.

إلى ذلك، اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في حلف قبائل حضرموت، صبري سالمين بن مخاشن، قوات العمالقة بتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب عسكري متكامل الأركان" ضد قوات النخبة الحضرمية، والسيطرة على مواقع سيادية وأمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، من بينها مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة، ومعسكرات النخبة في مديرية دوعن، مشيراً إلى طرد الضباط والجنود الحضارم من مواقعهم بعد نزع سلاحهم بالقوة.

على صعيد آخر، شهدت جزيرة سقطرى، شرقي اليمن، أمس الخميس، تصعيداً ميدانياً جديداً عقب وصول سفينة إماراتية إلى ميناء الجزيرة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المطالب بانفصال جنوب اليمن) في محيط الميناء والمطار، رغم إنذار سابق وجّهته قوات التحالف بقيادة السعودية بإخلاء المواقع العسكرية وتسليم المنفذين البحري والجوي لقوات الواجب السعودي.

