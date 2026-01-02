اليمن | عملية لاستعادة المواقع العسكرية تزامناً مع غارات سعودية

تعز

02 يناير 2026
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تجنب إثارة الفتنة أو دفع الأوضاع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. جاء ذلك في منشور للعليمي، عبر منصة إكس، بعد ساعات من إعلان التلفزيون الرسمي اقتحام قوات المجلس الانتقالي مطار الريان في حضرموت شرقي اليمن.

وقال العليمي: "‏مع بداية العام الجديد، نؤكد أن فرص العودة إلى صوت العقل والحكمة ما تزال قائمة، وما تزال إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة، ابتداء بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة". وأضاف: "أتوجّه بنداء صريح وأخوي إلى إخوتي وزملائي الأعزاء في مجلس القيادة الرئاسي، ممن نختلف معهم في تقدير الموقف، وإلى الإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وبخاصة الأصوات المندفعة نحو التصعيد أو التي لازالت تدفع بالتعزيزات العسكرية، بأن يراجعوا مواقفهم وتصرفاتهم، ويغلّبوا المصلحة العامة ومصالح المواطنين، وأن يتجنبوا كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو دفع الأوضاع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد". وحذر العليمي، من أن "فتح جبهة صراع جديدة في البلاد، سينعكس حتما على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وسيضاعف من معاناة الشعب المنهك".

وأمس الخميس، نفت كل من السعودية والحكومة اليمنية ما ذكره المجلس الانتقالي الجنوبي من أنّ التحالف العربي الذي تقوده المملكة قد اتخذ قراراً بوقف الحركة الجوية من مطار عدن الدولي وإليه. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي قوله إنّ وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هو الذي أمر بإغلاق مطار عدن. وأوضح المصدر أنّ الوزير أوقف الحركة الجوية متحدياً بذلك أمراً أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من أبوظبي ودبي في الإمارات وإليهما، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.

إلى ذلك، اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في حلف قبائل حضرموت، صبري سالمين بن مخاشن، قوات العمالقة بتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب عسكري متكامل الأركان" ضد قوات النخبة الحضرمية، والسيطرة على مواقع سيادية وأمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، من بينها مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة، ومعسكرات النخبة في مديرية دوعن، مشيراً إلى طرد الضباط والجنود الحضارم من مواقعهم بعد نزع سلاحهم بالقوة.

على صعيد آخر، شهدت جزيرة سقطرى، شرقي اليمن، أمس الخميس، تصعيداً ميدانياً جديداً عقب وصول سفينة إماراتية إلى ميناء الجزيرة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المطالب بانفصال جنوب اليمن) في محيط الميناء والمطار، رغم إنذار سابق وجّهته قوات التحالف بقيادة السعودية بإخلاء المواقع العسكرية وتسليم المنفذين البحري والجوي لقوات الواجب السعودي.

"العربي الجديد" يتابع تطورات اليمن أولاً بأول..

غارات سعودية استهدفت معسكر اللواء 37 في الخشعة

قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن غارات سعودية استهدفت معسكر اللواء 37 في الخشعة، وذلك مع بدء عملية عسكرية لقوات "درع الوطن" لاستلام المعسكرات من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. 

مجلس حضرموت: نؤكد دعمنا للسلطة المحلية وللقوات العسكرية

أكد مجلس حضرموت الوطني دعمه الكامل للسلطة المحلية في حضرموت برئاسة سالم الخنبشي، وللقوات العسكرية والأمنية الحضرمية، مثمّنًا الخطوات العملية المتعلقة باستلام المعسكرات وسد الفراغ الأمني، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة. ودعا المجلس في بيان أبناء حضرموت إلى الاصطفاف والتكاتف دفاعًا عن أمن محافظتهم واستقرارها، ومساندة الجهود الرسمية الرامية إلى ترسيخ السلم الأهلي وحماية المكتسبات المحلية.

"الانتقالي الجنوبي" في تأهب بعد الإعلان عن عملية في حضرموت

قال المجلس الانتقال الجنوبي إنّ قواته في حالة تأهب بعد إعلان الحكومة اليمنية عن عملية لاستعادة مواقع عسكرية في حضرموت.

إطلاق عملية "استلام المعسكرات" في حضرموت

أعلن محافظ حضرموت، القائد العام لقوات درع الوطن في المحافظة، سالم الخنبشي، إطلاق عملية "استلام المعسكرات"، التي تهدف إلى تسلم المواقع العسكرية تسليماً سلمياً ومنظماً. وأكد المحافظ الخنبشي في كلمة، أنّ "هذه العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمسّ حياة المواطنين أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال".

كما أشار إلى أنها "ليست إعلان حرب، ولا سعياً للتصعيد، بل هي إجراء وقائي مسؤول، هدفه تحييد السلاح عن الفوضى، ومنع استخدام المعسكرات أدوات لتهديد أمن حضرموت وأهلها، وحماية المحافظة من سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلّا الفوضى وأعداء الدولة".

محافظ حضرموت قائداً عاماً لقوات درع الوطن

قالت وكالة سبأ الرسمية إنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قرر تكليف سالم أحمد سعيد الخنبشي محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة، على أن تكون له الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية كافة.

"الانتقالي الجنوبي" يدفع بعدة ألوية عسكرية إلى حضرموت

قال "التلفزيون العربي"، إن المجلس الانتقالي الجنوبي دفع بتعزيزات جديدة من عدة ألوية عسكرية إلى مناطق في محافظة حضرموت.

الرياض: الزبيدي رفض هبوط طائرة الوفد السعودي في عدن

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في منشور على إكس اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا سعوديا في عدن أمس. وأضاف أن الزبيدي أصدر توجيهات بإغلاق حركة الطيران في المطار.

حلف قبائل حضرموت يتهم قوات العمالقة بتنفيذ انقلاب عسكري

اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في حلف قبائل حضرموت، صبري سالمين بن مخاشن، قوات العمالقة بتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب عسكري متكامل الأركان" ضد قوات النخبة الحضرمية، والسيطرة على مواقع سيادية وأمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، من بينها مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة، ومعسكرات النخبة في مديرية دوعن، مشيراً إلى طرد الضباط والجنود الحضارم من مواقعهم بعد نزع سلاحهم بالقوة.

التفاصيل عبر الرابط:

جنود في قوات العمالقة بمحافظة أبين 2 سبتمبر 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

اليمن | حلف قبائل حضرموت يتهم قوات العمالقة بتنفيذ انقلاب عسكري

ماذا يعني تفكيك قوة "الدعم الأمني" ومغادرة قائدها

تسارعت وتيرة انسحاب القوات الإماراتية من اليمن عقب طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الثلاثاء الماضي، خروجها خلال 24 ساعة. لكن اللافت كان مغادرة قائد قوات الدعم الأمني في "النخبة الحضرمية" صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف باسم "أبو علي الحضرمي"، الذي تصدّر المشهد مع بداية الأحداث في حضرموت، شرقي اليمن. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن الحضرمي غادر أمس الأربعاء على متن طائرة شحن عسكرية إماراتية من مطار الريان، في تطور ميداني لافت يأتي بعد أسابيع من تصاعد التوتر العسكري والسياسي في المحافظة.

التفاصيل عبر الرابط: 

صورة لأبو علي الحضرمي بحسابه الشخصي، 4 ديسمبر 2025 (فيسبوك)
تقارير عربية
التحديثات الحية

اليمن | ماذا يعني تفكيك "الدعم الأمني" ومغادرة قائدها إلى أبوظبي؟

السعودية وحكومة اليمن تنفيان مسؤوليتهما عن إغلاق مطار عدن

نفت كل من السعودية والحكومة اليمنية، الخميس، ما ذكره المجلس الانتقالي الجنوبي من أنّ التحالف العربي الذي تقوده المملكة قد اتخذ قراراً بوقف الحركة الجوية من مطار عدن الدولي وإليه. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي قوله إنّ وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هو الذي أمر بإغلاق مطار عدن. وأوضح المصدر أنّ الوزير أوقف الحركة الجوية متحدياً بذلك أمراً أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من أبوظبي ودبي في الإمارات وإليهما، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.

التفاصيل عبر الرابط: 

مطار عدن، 10 مايو 2023 (صالح العبيدي/ فرانس برس)
سياحة وسفر
التحديثات الحية

السعودية والحكومة اليمنية تنفيان مسؤوليتهما عن قرار إغلاق مطار عدن

 

12:09 AM
أبرز تطورات يوم أمس الخميس في محافظتي حضرموت والمهرة
  • العليمي: القرارات الأخيرة كانت خياراً اضطرارياً
  • السعودية وحكومة اليمن تنفيان مسؤوليتهما عن إغلاق مطار عدن
  • قوات تابعة للمجلس الانتقالي تقتحم مطار الريان
  • ماذا يعني تفكيك قوة "الدعم الأمني" ومغادرة قائدها
  • أمير قطر يبحث مستجدات الأوضاع مع ولي العهد السعودي
  • وزير النقل اليمني يرفض إجراءات سعودية تخص الرحلات الجوية
  • طائرات شحن تواصل نقل جنود ومعدات إلى الإمارات
