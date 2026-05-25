اليمن: ضبط متورطين باغتيال مسؤول بالصندوق الاجتماعي في عدن

- تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من ضبط عدد من المتورطين في اختطاف واغتيال وسام قائد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، مع استمرار ملاحقة المتهمين الآخرين. - التحقيقات الأولية كشفت استخدام منفذي الجريمة لمركبات مستأجرة وشقق سكنية في عدن، وساعدت التحليلات الفنية في تحديد هويات المتورطين. - تأتي هذه التطورات وسط تحديات أمنية متصاعدة في عدن، حيث تواجه السلطات اتهامات بالعجز عن الحد من جرائم الاغتيال والانفلات الأمني.

أعلنت مصادر أمنية يمنية ضبط عدد من المتورطين في عملية اختطاف القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد واغتياله، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً في العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد، مؤكدة استمرار ملاحقة بقية المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصادر أمنية قولها إن الأجهزة المختصة تمكنت، ضمن تحقيقات متواصلة منذ وقوع الحادثة مطلع مايو/أيار الجاري، من توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في تنفيذ العملية أو تسهيلها، مع استمرار ملاحقة متهمين آخرين صدرت بحقهم أوامر ضبط قهرية.

وبحسب المصادر، باشرت فرق البحث والتحري منذ الساعات الأولى للجريمة عمليات جمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركات المشتبه بهم، بالتنسيق مع وحدات أمنية واستخباراتية متعددة، ما قاد إلى تحديد عدد من المواقع والأشخاص المرتبطين بالقضية.

وأوضحت التحقيقات الأولية، وفق المصادر ذاتها، أن منفذي العملية استخدموا مركبات مستأجرة وشققاً سكنية في مدينة عدن لتنفيذ الجريمة والتخفي بعدها، فيما ساعدت التحليلات الفنية لبيانات الاتصالات والتسجيلات المرئية في تحديد هوية عدد من الضالعين.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن نفذت سلسلة مداهمات وتحريات ميدانية أسفرت عن ضبط متهمين ومشتبه بتورطهم في التستر على المنفذين، إلى جانب حجز مركبات وأدوات استُخدمت خلال العملية.

وأكدت أن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية المنفذين الرئيسيين لعملية الاغتيال، في حين أُحيل عدد من الموقوفين إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع استمرار ملاحقة بقية المطلوبين.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن مجريات التحقيق أظهرت أن العملية جرى التخطيط والتمويل لها بعناية، لافتة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المتورطين بسوابق جنائية في جرائم قتل واغتيالات.

ويأتي الإعلان عن هذا التقدم الأمني في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تشهدها مدينة عدن، التي تعد المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث تواجه السلطات اتهامات متكررة بالعجز عن الحد من جرائم الاغتيال والانفلات الأمني.

وتشهد المدينة منذ سنوات سلسلة حوادث اغتيال استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين وشخصيات مدنية، في ظل تعدد التشكيلات المسلحة وتداخل النفوذ الأمني والسياسي.

وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد أعلنت، في وقت سابق، ضبط المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال التربوي والقيادي الإصلاحي عبد الرحمن الشاعر، وإحالتهم إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهم بصورة مستعجلة.