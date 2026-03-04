اليمن: ضبط قارب تهريب قادم من إيران إلى الحوثيين

- ضبطت "قوات العمالقة" الجنوبية في اليمن قارب تهريب قبالة مضيق باب المندب، كان يحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بها، انطلق من ميناء بندر عباس الإيراني متجهاً إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة. - أقر البحارة الخمسة على متن القارب بمسار الرحلة، وتم حجز المضبوطات ونقل الموقوفين للتحقيق، وسط إشادة من عبد الرحمن المحرمي بعملية الضبط كإنجاز أمني. - تأتي العملية في ظل اتهامات متكررة لإيران بدعم الحوثيين، وتستمر الجهود لتأمين السواحل اليمنية ومكافحة التهريب.

أعلنت "قوات العمالقة" الجنوبية في اليمن ضبط قارب تهريب قبالة مضيق باب المندب، الثلاثاء، قالت إنه انطلق من ميناء بندر عباس الإيراني، وكان في طريقه إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة "أنصا الله" (الحوثيين). ونقل بيان صادر عن الحملة الأمنية التابعة للقوات ذاتها عن مصدر فيها قوله إن دورية بحرية تمكنت، بعد عملية رصد استخباراتية، من اعتراض قارب يبلغ طوله أكثر من 20 متراً، وعلى متنه خمسة بحارة.

وأشار إلى أن القارب كان يحمل شحنة مكونة من نحو ثلاثة آلاف كرتون من الأدوية "غير المصرح بدخولها"، مضيفاً أن البحارة الخمسة أقروا، خلال التحقيقات الأولية، بأن القارب أبحر من ميناء بندر عباس، وكان متجهاً إلى ميناء الصليف. وأكد أن القوات قامت بحجز المضبوطات ونقل الموقوفين لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني أو من جماعة الحوثيين بشأن ما أوردته "قوات العمالقة". وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الرحمن المحرمي، وهو أيضاً قائد قوات العمالقة الجنوبية، بعملية الضبط، معتبراً إياها "إنجازاً أمنياً"، ودعا إلى مضاعفة الجهود لتأمين سواحل اليمن ومكافحة التهريب ومنع وصول المواد المهربة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بحسب البيان.

وتأتي هذه العملية في سياق اتهامات متكررة توجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها إلى إيران بتقديم أشكال مختلفة من الدعم لجماعة الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران. كما تشهد السواحل الغربية للبلاد، وخصوصاً محيط مضيق باب المندب، عمليات أمنية متواصلة لملاحقة شبكات التهريب، في ظل الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات، وتعقيدات المشهد البحري في واحد من أهم الممرات الملاحية الدولية.