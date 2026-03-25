اليمن: ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران قبالة باب المندب

- ضبطت قوات "العمالقة الجنوبية" سفينة قبالة سواحل لحج، قادمة من إيران، تحمل شحنة أدوية غير مصرح بها وأسلاكاً معدنية مزدوجة الاستخدام، متجهة إلى مناطق الحوثيين، وتم القبض على طاقمها الباكستاني. - انطلقت السفينة من ميناء بندر عباس الإيراني وكانت متجهة إلى ميناء الصليف في الحديدة، وتم التحفظ على الشحنة واحتجاز الطاقم للتحقيقات. - أشاد عبدالرحمن المحرمي بعملية الضبط، مؤكداً على أهمية تأمين السواحل اليمنية ومنع تهريب المواد إلى الحوثيين، في ظل اتهامات بتلقيهم دعمًا من إيران.

أعلنت قوات "العمالقة الجنوبية"، يوم الثلاثاء، أنها ضبطت سفينة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، جنوب غربي اليمن، قالت إنّها كانت قادمة من إيران وتحمل شحنة أدوية غير مصرح بها وأسلاكاً معدنية "مزدوجة الاستخدام"، في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة، مساء الثلاثاء، عن مصادر في الحملة الأمنية التابعة للقوات، أن دورية بحرية تمكنت من اعتراض السفينة بعد عملية رصد وتتبع في المياه الإقليمية القريبة من مضيق باب المندب، مشيرة إلى إلقاء القبض على طاقمها المكون من عشرة بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وبحسب المصادر، فإنّ السفينة انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس/ آذار الجاري، وكانت متجهة إلى ميناء الصليف في محافظة الحديدة، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين. وأضافت أنه جرى التحفظ على الشحنة ونقل أفراد الطاقم إلى الاحتجاز لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

من جهته، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، الملقب بـ"أبو زرعة"، بعملية الضبط، معتبراً أنها تأتي في إطار جهود تأمين السواحل ومنع تهريب المواد إلى الحوثيين، داعياً إلى مضاعفة الإجراءات لمكافحة التهريب في الممرات البحرية.

وتكتسب السواحل اليمنية، خصوصاً المناطق القريبة من مضيق باب المندب، أهمية استراتيجية باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وتشهد بين الحين والآخر عمليات ضبط لشحنات تقول الحكومة اليمنية والتحالف إنها موجهة إلى الحوثيين. وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بتلقي دعم عسكري ولوجستي من إيران، بما في ذلك تهريب أسلحة ومعدات عبر البحر، وهو ما تنفيه طهران. وفي المقابل، تؤكد تقارير دولية سابقة رصد محاولات تهريب عبر المياه الإقليمية، في ظلّ صعوبة الرقابة الكاملة على السواحل الممتدة لليمن.