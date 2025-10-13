اليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتعهد مجدداً بالانفصال

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
13 أكتوبر 2025
عيدروس الزبيدي يلقي كلمة أمام حشد من اليمنيين، 13 أكتوبر 2025 (إكس)
عيدروس الزبيدي يلقي كلمة أمام حشد من اليمنيين، الضالع، 13 أكتوبر 2025 (إكس)
- أكد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على مساعي الانفصال وإقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن، مشيراً إلى أن الثورة الجنوبية تمثل وعياً وطنياً عميقاً وإيماناً بعدالة القضية الجنوبية.

- شدد الزبيدي على أهمية الحوار الوطني الجنوبي الذي أقر الميثاق الوطني الجنوبي، مؤكداً التزام المجلس الانتقالي بدعم قضايا شعب الجنوب واستعادة الدولة المستقلة.

- أعرب الزبيدي عن تقديره لدعم السعودية والإمارات، مشيداً بتضحيات القوات المسلحة الجنوبية ودور المرأة والشباب في النضال، مؤكداً الشراكة الاستراتيجية لدعم السلام والاستقرار.

جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي تأكيد مساعي الانفصال وإقامة دولة "مستقلة" في جنوب اليمن، قائلاً إنها ستبنى على "أسس الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية". وفي كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال مهرجان جماهيري حاشد في محافظة الضالع بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول، قال الزبيدي إن الثورة "ستظل نبراساً يضيء درب النضال الجنوبي"، مضيفاً أنها "لم تكن حدثاً سياسياً عابراً، بل حالة وعي وطني عميق وإيمان بعدالة قضية شعب الجنوب".

ووصف الزُبيدي الضالع، مسقط رأسه، بأنها "رمز النضال وأيقونة البطولة التي تحطمت على صخرتها أوهام الغزاة"، معتبراً أن الثورة "مثلت وعياً وطنياً عميقاً وإيماناً بعدالة قضية الجنوب". وأشار الزُبيدي إلى أن الحوار الوطني الجنوبي شكل محطة مفصلية في مسار النضال، تُوج بإقرار الميثاق الوطني الجنوبي الذي وضع أسس مرحلة جديدة تقوم على التلاحم وبناء الدولة على مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية.

أحد أسواق تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، 4 أكتوبر 2022 (أحمد الباشا/ فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

13 ألف حالة انتحار خلال عقد الحرب في اليمن

وجدد الزُبيدي تأكيده أن المجلس الانتقالي الجنوبي "لن يكون إلا نصيراً لقضايا شعب الجنوب ومعبّراً عن تطلعاته نحو الاستقلال والتنمية والاستقرار"، مشدداً على التمسك بحق الجنوب في "استعادة دولته المستقلة وفق إرادة الشعب الجنوبي وخياراته الحرة"، ومؤكداً بقاءه "في طليعة المواجهة ضد المشروع الحوثي المدعوم من إيران".

وأعرب الزُبيدي عن تقديره "الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية والإمارات"، مشدداً على أن المجلس "سيظل شريكاً استراتيجياً مسؤولاً في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة". ووجه الزُبيدي التحية "للقوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية على تضحياتها وصمودها في الدفاع عن الجنوب وهويته"، مشيداً بدور المرأة الجنوبية والشباب في مسيرة النضال والبناء.

ويحتفل اليمن غداً بالذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر التي اندلعت من جبال ردفان ضد المحتل البريطاني لجنوب اليمن، وهي الثورة التي توجت بجلاء آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967. ويأتي إحياء الذكرى في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بانفصال جنوب اليمن والعودة بالبلاد إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.

