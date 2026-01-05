اليمن | "درع الوطن" تسيطر على محور الغيضة وعمليات نهب في المهرة

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
05 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:28 (توقيت القدس)
استكملت قوات درع الوطن، مساء الأحد، سيطرتها الكاملة على محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً من مواقعها، في تطور ميداني لافت جاء بعد غارات تحذيرية نفذتها الطائرات الحربية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية خاصة "العربي الجديد".

إلى ذلك، أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي

بـ"اتخاذ إجراءات صارمة" لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت، وذلك عقب استعادة "قوات الردع" المواقع العسكرية والأمنية كافة في المحافظة، فيما كشفت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" عن عمليات نهب واسعة تشهدها محافظة المهرة، إثر انسحاب آخر وحدات اللواء السادس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي. 

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، شملت تعليقاً مؤقتاً لحركة السير في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، بهدف ضبط الوضع ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغل التطورات الجارية. وكشفت مذكرة رسمية صادرة عن المركز المتقدم في هيئة رئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع عن توجيهات بمخاطبة قبائل مأرب والجوف لمنع توجه أي مجموعات إلى حضرموت بدافع "الفيد"، محذرة من أن أي وسائل قادمة من حضرموت تحمل أسلحة أو ذخائر ستُستهدف من الطيران أو تُصادر باعتبارها ممتلكات للدولة.

وفي تطور موازٍ، حذّر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان من محاولات تهريب ونقل الأسلحة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، موجهاً كافة الوحدات الأمنية بالالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، التي تقضي بمنع إخراج أو نقل أي نوع من الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة. وشدد الوزير على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، مؤكداً أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية دون تهاون، في إطار مساعي الدولة لاستعادة السيطرة على السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أمني وعسكري تشهده المحافظات الشرقية والجنوبية، لا سيما حضرموت والمهرة، عقب تحركات متسارعة لقوات درع الوطن المدعومة سعودياً لإعادة ترتيب المشهد الأمني، مقابل تراجع نفوذ تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المواقع الحساسة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الفوضى الأمنية وأعمال النهب إلى تعقيد الوضع أكثر، ما لم تُستكمل الإجراءات الأمنية بانتشار منظم لقوات الدولة وفرض سلطة القانون على الأرض.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات اليمن أولاً بأول...

12:40 am

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان: مستعدون للمساهمة في التقريب بين الأطراف اليمنية

قالت الرئاسة التركية، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تطورات الأوضاع في اليمن. وأعرب أردوغان، في بيان صدر عن دائرة الاتصال التركية في الرئاسة، عن استعداد تركيا للمساهمة في الجهود الرامية إلى التقريب بين الأطراف في اليمن.

12:36 am

العربي الجديد

العربي الجديد
تعز
حلف قبائل حضرموت: هروب لقوات الانتقالي من عدن

ذكر المسؤول الإعلامي لحلف قبائل حضرموت أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي القبلية والعسكرية والدينية هربت من عدن، فيما تتحرك قوات عسكرية من محافظة أبين لتأمينها.

12:35 AM

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
اليمن: العليمي يوجّه بالتركيز على بسط نفوذ الدولة

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الأحد، جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى تجنّب الانجرار إلى"صراعات جانبية"، ووجه بالتركيز على تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم القوات تحت مظلّتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، وبسط نفوذ الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي اليمنية، وقال إنّ "ما تحقق في حضرموت والمهرة مثل خطوة نوعية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار، وبناء مؤسّسات الدولة".

العليمي في الرياض، 27 يناير 2024 (فايز نور الدين/فرانس برس)
اليمن: العليمي يوجه بالتركيز على بسط نفوذ الدولة وإعادة تنظيم القوات

12:33 AM

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
ترتيبات لانسحاب قوات "الانتقالي" من المهرة

مع التوصل، الأحد، إلى اتفاق يقضي بتأمين "مخرج آمن" لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان، شرقي اليمن، بوساطة السلطة المحلية في المحافظة وبطلب من قيادة المجلس نفسه، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إن عملية "الخروج الآمن" تأجلت إلى حين تأمين الطريق بشكل كامل، مرجحة تنفيذها خلال الساعات المقبلة.

12:20 AM
أبز تطورات اليمن يوم أمس الأحد

محافظ حضرموت يصل مطار سيئون

80 قتيلاً من "الانتقالي الجنوبي" منذ الجمعة

العليمي يأمر بإجراءات لتأمين مؤسسات الدولة

الرئاسة اليمنية: القيود على التنقل إلى عدن انتهاك للدستور

شخصيات وقوى محسوبة على "الانتقالي الجنوبي" تؤيد حوار الرياض

محافظة حضرموت تعلن عودة الحياة إلى طبيعتها

