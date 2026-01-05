اليمن | "درع الوطن" تسيطر على محور الغيضة وعمليات نهب في المهرة

استكملت قوات درع الوطن، مساء الأحد، سيطرتها الكاملة على محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً من مواقعها، في تطور ميداني لافت جاء بعد غارات تحذيرية نفذتها الطائرات الحربية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية خاصة "العربي الجديد".

إلى ذلك، أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي

بـ"اتخاذ إجراءات صارمة" لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت، وذلك عقب استعادة "قوات الردع" المواقع العسكرية والأمنية كافة في المحافظة، فيما كشفت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" عن عمليات نهب واسعة تشهدها محافظة المهرة، إثر انسحاب آخر وحدات اللواء السادس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، شملت تعليقاً مؤقتاً لحركة السير في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، بهدف ضبط الوضع ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغل التطورات الجارية. وكشفت مذكرة رسمية صادرة عن المركز المتقدم في هيئة رئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع عن توجيهات بمخاطبة قبائل مأرب والجوف لمنع توجه أي مجموعات إلى حضرموت بدافع "الفيد"، محذرة من أن أي وسائل قادمة من حضرموت تحمل أسلحة أو ذخائر ستُستهدف من الطيران أو تُصادر باعتبارها ممتلكات للدولة.

وفي تطور موازٍ، حذّر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان من محاولات تهريب ونقل الأسلحة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، موجهاً كافة الوحدات الأمنية بالالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، التي تقضي بمنع إخراج أو نقل أي نوع من الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة. وشدد الوزير على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، مؤكداً أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية دون تهاون، في إطار مساعي الدولة لاستعادة السيطرة على السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أمني وعسكري تشهده المحافظات الشرقية والجنوبية، لا سيما حضرموت والمهرة، عقب تحركات متسارعة لقوات درع الوطن المدعومة سعودياً لإعادة ترتيب المشهد الأمني، مقابل تراجع نفوذ تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المواقع الحساسة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الفوضى الأمنية وأعمال النهب إلى تعقيد الوضع أكثر، ما لم تُستكمل الإجراءات الأمنية بانتشار منظم لقوات الدولة وفرض سلطة القانون على الأرض.

