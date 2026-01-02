اليمن | حلف قبائل حضرموت يتهم قوات العمالقة بتنفيذ انقلاب عسكري

- اتهم صبري سالمين بن مخاشن قوات العمالقة بتنفيذ انقلاب عسكري ضد قوات النخبة الحضرمية في حضرموت، مشيرًا إلى سيطرتهم على مواقع سيادية وأمنية وطرد الضباط الحضارم. - شهدت حضرموت توترات أمنية مع وصول ألوية عسكرية تابعة لقوات العمالقة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط اتهامات بتنفيذ أجندات إماراتية للسيطرة على مصادر النفط. - حمّلت السلطة المحلية الإمارات مسؤولية الفوضى في مطار الريان، مؤكدة رفضها لأي وجود لقوات من خارج المحافظة، مما يثير جدلًا حول مهام قوات العمالقة.

اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في حلف قبائل حضرموت، صبري سالمين بن مخاشن، قوات العمالقة بتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب عسكري متكامل الأركان" ضد قوات النخبة الحضرمية، والسيطرة على مواقع سيادية وأمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، من بينها مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة، ومعسكرات النخبة في مديرية دوعن، مشيراً إلى طرد الضباط والجنود الحضارم من مواقعهم بعد نزع سلاحهم بالقوة.

وقال بن مخاشن، في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، ليل الخميس–الجمعة، إن هذه التحركات جرت بمشاركة مباشرة من قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبتواطؤ من قيادات عسكرية رسمية، معتبرًا أن ما يحدث يهدف إلى إنهاء وجود النخبة الحضرمية وخلق فراغ أمني متعمد يُراد من خلاله شرعنة بقاء قوات وصفها بـ"غير النظامية" بحجة غياب بدائل أمنية، في خطوة قال إنها تهدد أمن حضرموت واستقرارها.

وأضاف أن أفراد النخبة الحضرمية جرى تسريحهم بالقوة ومنعهم حتى من الاحتفاظ بسلاحهم الشخصي، في مواقع متعددة تشمل الريان، والضبة، ودوعن، ومواقع حماية الشركات، محذرًا من "عواقب خطيرة" ستترتب على هذه الإجراءات، ومحمّلًا المسؤولية لكل من شارك أو دعم أو التزم الصمت إزاء ما يجري.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر متطابقة، "العربي الجديد" بوصول عدة ألوية عسكرية، خلال الساعات الماضية، إلى ساحل حضرموت، من بينها لواءان تابعان لقوات العمالقة، حيث تمركزت في معسكرات الربوة، والضبة، والريان، وسط أنباء عن توجه بعض هذه القوات نحو معسكر الخشعة في وادي حضرموت، بالتزامن مع دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية جديدة شملت قوات بشرية وعتادًا متنوعًا.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب توترات أمنية شهدتها مدينة المكلا، يوم الخميس، على خلفية اقتحام مطار الريان الدولي، ووقوع أعمال نهب طاولت مخازن سلاح وذخائر، بالتزامن مع تحركات وانسحابات عسكرية مفاجئة في عدد من المواقع الحساسة، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق الأوضاع نحو انفلات أمني في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر أهمية اقتصادية في اليمن.

وفي رد فعل رسمي، أصدر محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، سلسلة توجيهات برفع الجاهزية الأمنية وضبط الأمن في مطار الريان ومدينة المكلا، محذرًا من المساس بالمنشآت السيادية والمنافذ الحيوية، ومعتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا لأمن حضرموت واستقرارها. كما اتهم قوات الدعم الأمني بتنفيذ "أجندات خاصة" بالإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من السيطرة على حضرموت هو الاستيلاء على مصادر النفط، وفق قوله.

وكشف المحافظ عن إجراءات قال إنها قيد التنسيق مع التحالف بقيادة السعودية، من بينها السعي لإدراج شخصيات عسكرية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الدولية، وذكر بالاسم قائد قوات الدعم الأمني في حضرموت، العميد صالح بن الشيخ أبو بكر المعروف بـ"أبي علي الحضرمي"، متهمًا إياه بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة.

من جهتها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، في بيان رسمي، دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية ما وصفته بمحاولات الفوضى وأعمال النهب التي طاولت مرافق السلاح والذخائر في مطار الريان الدولي، معتبرة أن عدم تسليم المطار للسلطة المحلية عقب الانسحاب الإماراتي أسهم في تفاقم الوضع الأمني. وأكد البيان رفض أي تحركات أو وجود لقوات من خارج المحافظة لاستغلال الظروف الراهنة، داعيًا الأجهزة الأمنية وقيادة النخبة الحضرمية إلى فرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتُعد قوات العمالقة، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي، تشكيلات عسكرية أُنشئت بدعم إماراتي، وبرز دورها خلال السنوات الماضية في جبهات الساحل الغربي ضد جماعة الحوثيين، قبل أن يتوسع انتشارها في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية. وتضم هذه القوات ألوية ذات طابع سلفي، ويثير حضورها خارج مناطق عملياتها السابقة جدلًا متكررًا حول طبيعة مهامها وعلاقتها بالسلطات المحلية والتوازنات العسكرية المرتبطة بالتحالف العربي.

وفي ظل هذا التصعيد، تحذر مصادر محلية من أن استمرار تدفق التعزيزات العسكرية وتعدد مراكز القوة في حضرموت قد يدفع المحافظة نحو مواجهة مفتوحة، ما لم تُحتوَ الأزمة عبر ترتيبات أمنية توافقية تُبقي الملف الأمني بيد مؤسسات الدولة، وتجنّب حضرموت سيناريو الفوضى الذي شهدته محافظات يمنية أخرى.