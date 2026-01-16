اليمن | تعيين شائع الزنداني رئيساً للحكومة خلفاً لابن بريك

16 يناير 2026
شائع الزنداني خلال اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي بجدة،
شائع الزنداني خلال اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي بجدة، 10 يناير 2026 (إكس)
وافق مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في وقت متأخر من ليل الخميس - الجمعة، على استقالة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وعيّن وزير الخارجية شائع محسن الزنداني رئيساً للوزراء. وبحسب بيان للمجلس أوردته وكالة سبأ للأنباء الرسمية، فإن بن بريك قدم الاستقالة خلال لقاء مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي وافق عليها، قبل تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة. وجاء في القرار أن "الحكومة الحالية ستتكفل بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

كما قرر مجلس القيادة الرئاسي تعيين بن بريك مستشاراً لرئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، الخميس، أن بن بريك قدم استقالته لـ"فتح مجال أمام تشكيل حكومة جديدة بما ينسجم مع التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد كافة الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب".

وأشاد العليمي بجهود رئيس حكومة بن بريك وأعضائها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، خلال الفترة الماضية، رغم الازمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

عيدروس الزبيدي، 27 سبتمبر 2025 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

اليمن | لجنة تحقيق بجرائم منسوبة للزُبيدي وعزل البحسني من "الرئاسي"

وجاء القرار في أعقاب إصدار العليمي قراراً بتعيين عضوين جديدين في مجلس القيادة الرئاسي، هما الفريق الركن محمود الصبيحي وسالم الخنبشي، عقب إقالة عضوين سابقين، إذ أصدر المجلس قراراً بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني استناداً إلى ما وصفه بـ"جملة من المخالفات الدستورية والقانونية" المنسوبة إليه، فيما أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

