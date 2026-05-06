- شهدت محافظتا عدن وأبين تحركات أمنية لتعزيز الاستقرار، حيث تم ضبط عصابة مسلحة في أبين متهمة بقطع الطرق وفرض جبايات غير قانونية، بينما شددت عدن إجراءاتها الأمنية. - ترأس اللواء مطهر الشعيبي اجتماعاً في عدن لرفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات، ومكافحة الجريمة، مع التركيز على سرعة الاستجابة وتبادل المعلومات. - في أبين، قادت السلطات عملية أمنية ناجحة لتفكيك نقطة جباية غير قانونية وتأمين الطريق الدولي، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد الأمن.

شهدت محافظتا عدن وأبين، جنوبي اليمن، تحركات أمنية متزامنة، اليوم الأربعاء، تمثلت في تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة المؤقتة، وضبط عصابة مسلحة متهمة بقطع الطرق وفرض جبايات غير قانونية في أبين، في سياق مساعٍ رسمية لاحتواء التحديات الأمنية المتصاعدة في المحافظات المحررة. وفي عدن، ترأس مدير أمن العاصمة اللواء مطهر الشعيبي اجتماعاً موسعاً ضم مديري مراكز الشرطة، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية وتقييم الأداء العملياتي والإداري.

وشدد الشعيبي على رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التنسيق بين الوحدات، مع التركيز على سرعة الاستجابة وتبادل المعلومات، بما يسهم في ضبط الحالة الأمنية. ودعا المسؤول الأمني إلى التعامل بحزم مع المطلوبين والخارجين عن القانون، والتصدي لما وصفها بالعناصر الإرهابية، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، في ظل ما قال إنها مرحلة تتطلب اليقظة العالية.

كما أكد الشعيبي ضرورة الحد من انتشار السلاح غير المرخص، ومنع إطلاق النار في المناسبات، باعتبارها من الظواهر التي تهدد السكينة العامة. وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات، أبرزها تكثيف الحملات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين أقسام الشرطة وإدارة البحث الجنائي، وملاحقة المطلوبين، إلى جانب رفع مستوى الانضباط الإداري والتفاعل مع غرف العمليات المركزية. إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في محافظة أبين ضبط عصابة مسلحة نفذت أعمال قطع طرق وفرض جبايات غير قانونية، بالقرب من نقطة حسان شرقي مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، بعد عملية أمنية قادها المحافظ مختار الرباش، إثر بلاغات من سائقي شاحنات عن تعرضهم لابتزاز مالي.

وبحسب مصادر رسمية، اندلعت اشتباكات محدودة عقب رفض المسلحين تسليم أنفسهم، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد حراسة المحافظ وأحد عناصر العصابة، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الموقع واعتقال جميع المتورطين. وأكدت السلطات أنه جرى تفكيك نقطة الجباية غير القانونية، وتأمين الطريق الدولي الرابط بين المحافظات، مع إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة، وسط تأكيدات بعدم التهاون مع أي ممارسات تمس الأمن أو تعيق حركة النقل.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التحديات الأمنية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث تشهد بعض المحافظات حوادث قطع طرقات، وانتشاراً للسلاح خارج إطار الدولة، ما ينعكس على حركة النقل والتجارة، ويزيد من الضغوط على السلطات المحلية لتعزيز الأمن وفرض الاستقرار.