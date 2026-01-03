اليمن| انسحابات من حضرموت والرياض ترحب بطلب العليمي عقد مؤتمر شامل

تعز

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
03 يناير 2026   |  آخر تحديث: 02:22 (توقيت القدس)
فيما تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تحولات ميدانية متسارعة وانسحابات شبه كاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مدن رئيسية، اختار الأخير تصعيد لهجته تجاه السعودية، متهماً إياها بشن "عدوان عسكري" على جنوب اليمن عبر غارات جوية متزامنة مع هجوم بري نفذته "قوات شمالية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين".

وقال المجلس الانتقالي، في بيان صدر في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، إن الغارات الجوية التي نفذها الطيران السعودي، بالتزامن مع الهجوم البري، تمثل "تطوراً بالغ الخطورة يمس أمن المدنيين ويقوض أسس الاستقرار الإقليمي"، معتبراً أن ما يجري "حرب عدوانية" تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات حماية المدنيين. واتهم البيان هذه العمليات بالتسبب بسقوط مدنيين وتدمير البنية التحتية في وادي حضرموت، محذراً من أنها تفتح المجال أمام عودة نشاط التنظيمات الإرهابية وجماعة الحوثيين.

وفي تطور لافت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان دستوري، مساء الجمعة، قيام "دولة الجنوب العربي" دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، واتخاذ مدينة عدن عاصمة لها. وجاء في المادة الأولى من الإعلان الدستوري أن دولة الجنوب العربي تقوم على حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، وتعد جزءاً من الأمة العربية والإسلامية، مع اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للدولة. ونص الإعلان على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية تشكل المصدر الرئيسي للتشريع، في إطار ما وصفه المجلس بتأسيس كيان سياسي يتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيه وحدوده. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي "إعلاناً سياسياً" تضمن مرحلة انتقالية لمدة سنتين، يعقبها إجراء استفتاء لتقرير المصير. في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها الإعلان الصادر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، واعتبرت أن إعلانه "لا يحمل أي قيمة قانونية" ويمثل "تمرداً على الشرعية اليمنية".

ميدانياً، شهدت حضرموت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تطورات لافتة. فقد طالب محافظ حضرموت سالم الخنبشي قوات الانتقالي بإخلاء مطار الريان في مدينة المكلا فوراً، ملوحاً بطلب استهدافه من قبل التحالف في حال عدم الاستجابة. ولاحقاً أعلن أن قوات العمالقة أخلت المطار، مثمناً انسحابها و"حقنها للدماء". وأكدت مصادر متطابقة أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي انسحبت بالفعل من مطار الريان بعد تلك التهديدات.

كما أعلن المحافظ استهداف أسلحة ومقاتلين في عقبة القطن قبل وصولهم وتدميرهم كلياً، مؤكداً سيطرة قوات "درع الوطن" على مديرية القطن وتأمينها، إلى جانب سيطرة قوات من حلف قبائل حضرموت على مناطق ثمود وعقبة عصم. وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية بأن قوات الانتقالي تواصل سحب عناصرها وإخلاء مدينة سيئون، مركز وادي حضرموت، بشكل شبه كامل، تاركة مقرات ومعسكرات باتت عرضة للنهب من قبل مسلحين ومواطنين. وفي مدينة المكلا، قال شهود عيان إن كمائن نفذها شبان من المدينة استهدفت قوات الانتقالي المنسحبة، بهدف الاستيلاء على أسلحة، في مؤشر إلى حالة الانفلات الأمني التي رافقت الانسحابات.

2:17 AM

السعودية ترحب بطلب العليمي

رحبت السعودية بطلب رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي عقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، داعية جميع المكونات الجنوبية اليمنية للمشاركة. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت "استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، فإن المملكة تُرحب (..) وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة".

1:41 AM

العليمي يطلب من السعودية استضافة مؤتمر جنوبي شامل

استجاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمناشدة مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية جنوبية، وتقدم بطلب رسمي إلى المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، في خطوة تهدف إلى احتواء الخلافات المتصاعدة بشأن مسار القضية الجنوبية، ورفض الإجراءات الأحادية التي أعلنها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ونقل مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن العليمي تابع باهتمام المناشدة الصادرة عن مكونات المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن القضية الجنوبية "عادلة ومحورية"، ولا يمكن أن تُختزل في طرف واحد أو تُدار بقرارات انفرادية أو ادعاءات تمثيل حصري. وشدد على أن أي حل يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية ومسار حوار مسؤول، يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المصدر حرص قيادة الدولة على حماية السلم الأهلي، ونبذ الإقصاء، ورفض فرض الوقائع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى انفتاح الدولة على جميع المبادرات المؤسسية التي تفضي إلى معالجة عادلة وشاملة للقضية الجنوبية. وأوضح أن الدعوة للمؤتمر تهدف إلى جمع مختلف المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية، بما فيها المجلس الانتقالي، للتعبير عن تنوع الجنوب وتعدديته ومنع تكرار مظالم الماضي.

وجاءت استجابة العليمي عقب بيان صدر عن عدد من المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"الإجراءات الأحادية" التي أقدم عليها الزبيدي، معتبرة أنها تمس جوهر القضية الجنوبية، وتقصي مكونات وشخصيات فاعلة، وتخدم أجندات خارجية ألحقت ضرراً بوحدة الصف الجنوبي. وطالبت هذه المكونات رئيس مجلس القيادة بعقد مؤتمر جنوبي شامل برعاية سعودية، يراعي الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية للقضية دون إقصاء أو تهميش.

وضمّت قائمة الموقّعين على البيان مكونات بارزة، بينها مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، والمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، والمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، وحركات ومجالس أخرى.

1:28 AM

ما قوات الدعم الأمني؟ ومن يعيد رسم ملامح النفوذ في حضرموت؟

12:37 am

ما هي "قوات درع الوطن" التي تواجه "الانتقالي الجنوبي"؟

برز اسم قوات "درع الوطن" اليمنية الحكومية في الفترة الأخيرة بعد التوترات التي شهدها جنوب اليمن وشرقه. وتم تشكيل هذه القوات قبل نحو ثلاث سنوات، فبعد انتهاء إعلان نقل السلطة بعد اتفاق الرياض 2 وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في عام 2022، كان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي هو الرجل الذي لا يملك قوة عسكرية ترتبط به مباشرة بعد التخلص من قوات الحماية الرئاسية التي كانت موجودة في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. وفي 2023 صدر قرار من مجلس القيادة بتشكيل "قوات درع الوطن"، التي حظيت بدعم وتمويل وإشراف سعودي.

شُكّلت هذه القوات لتكون، وفق التسلسل العسكري، تحت الأوامر المباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، والمتمثل في رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسُجلت ضمن وزارة الدفاع اليمنية بوصفها قوة حكومية رسمية، وهي القوة الوحيدة التي أعطيت لها مرونة الحركة والتحرك في كل المناطق، وفق المهام والتوجيهات المناطة بها. إلى جانب ذلك، وفق قرار تشكيلها، فإن القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية هو وحده من يحدد قادتها وعدد أفرادها والمهمات الموكلة إليها.

12:35 AM

مسؤول يمني: لا حوار مع الانتقالي قبل انسحاب جميع قواته

ردّ نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان على مواقف رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، معتبراً أن الحديث عن حوار أو توافقات "غير مفهوم" بعد الخروج عن الشرعية، وتساءل عما إذا كان الزبيدي "حصل على تفويض من كل الجنوبيين" للإقدام على إعلانات أحادية.

وشدد نعمان على أنه "لا حوار مع الانتقالي" قبل انسحاب جميع قواته من المناطق التي دخلتها، مؤكداً أن التنسيق مع السعودية "في أعلى مستوياته" وأن الرياض تقف إلى جانب الشرعية الدستورية، في حين تتركز الاتصالات مع الجانب الأميركي على ملف الحوثيين وهجماتهم.

12:33 AM

المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم السعودية بشن "عدوان عسكري"

صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الجمعة، لهجته تجاه السعودية، متهماً إياها بشن "عدوان عسكري" على الجنوب عبر غارات جوية متزامنة مع هجوم بري نفذته "قوات شمالية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"، وذلك في بيان إدانة شديد اللهجة.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان صدر في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، إن الغارات الجوية التي نفذها الطيران السعودي، بالتزامن مع الهجوم البري، تمثل "تطوراً بالغ الخطورة يمس أمن المدنيين ويقوض أسس الاستقرار الإقليمي"، معتبراً أن ما يجري "حرب عدوانية" تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات حماية المدنيين. واتهم البيان هذه العمليات بالتسبب بسقوط مدنيين وتدمير البنية التحتية في وادي حضرموت، محذراً من أنها تفتح المجال أمام عودة نشاط التنظيمات الإرهابية وجماعة الحوثيين.

وربط الانتقالي ما يجري بمحاولات "فرض الوحدة بالقوة"، معيداً ذلك إلى "إنتاج حروب وغزوات الشمال على الجنوب" في عامي 1994 و2015، ومؤكداً تمسكه بما وصفه "الحق المشروع لشعب الجنوب في تقرير مصيره". وفي الوقت نفسه، قال المجلس إن قواته "تتعامل بأقصى درجات المسؤولية" مع التطورات، مع احتفاظها بحق الدفاع عن النفس، محمّلاً الجهات المنفذة والمحرّضة كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والأمنية.

12:22 am

الحكومة اليمنية ترفض الإعلان الصادر عن الزبيدي

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها الإعلان الصادر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، مساء الجمعة، بشأن بدء مرحلة انتقالية لعامين وتنظيم استفتاء لتقرير مصير من وصفه بـ"شعب الجنوب"، واعتبرت أن إعلان الزبيدي "لا يحمل أي قيمة قانونية" ويمثل "تمرداً على الشرعية اليمنية".

ومساء الجمعة، أعلن الزُبيدي، في بيان متلفز بثته قناة "عدن" الفضائية التابعة للمجلس الانتقالي، عن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تتضمن حواراً مع أطراف في شمال اليمن بإشراف أممي، وتنظيم استفتاء لتقرير مصير من وصفه بـ"شعب الجنوب". وأشار الزُبيدي إلى أنه "تم إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيتم إعلانه (الجمعة)، وسيبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يناير/ كانون الثاني 2028".

واعتبرت الحكومة اليمنية الإعلان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي فاقداً لأي شرعية قانونية. وقال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي، في تصريح متلفز، إن الإعلان السياسي للانتقالي "لا يحمل أي قيمة قانونية، ولا يتوافق مع الدستور والقانون اليمني". وأكد المجيدي أن تحركات المجلس الانتقالي تمثل "تمرداً على الشرعية اليمنية"، وأشار إلى أن "المجلس يدرك أنه لا يمكن قيام أي دولة دون حضرموت والمهرة". وحذّر المجيدي من أن "ما جرى في حضرموت من تطورات سياسية وميدانية سيُحدث تصدعات كبيرة جداً في (القضية الجنوبية)".

12:18 am

تصاعد مواجهات "المجلس الانتقالي" مع الحكومة في حضرموت

تجددت المواجهات العسكرية في حضرموت، شرقي اليمن، الجمعة، بين القوات الحكومية وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة النفطية التي تشكل نحو ثلث المساحة الجغرافية للبلاد. يأتي ذلك مع استمرار تصاعد الوضع الميداني وإرسال تعزيزات عسكرية، وسط تقدم ملحوظ للقوات الحكومية وانسحابات لعناصر "الانتقالي" ودعوات رئاسية لتغليب الحكمة وإلقاء السلاح.

وأعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق عملية لاستلام المواقع العسكرية بهدف تحييد السلاح وحماية المحافظة من "سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى". جاء ذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الخنبشي، الذي أطلق اسم "استلام المعسكرات" على العملية، مؤكداً أنها تهدف إلى "تسلم المواقع العسكرية تسليماً سلمياً ومنظماً في المحافظة".

إعلان العملية العسكرية جاء بعد ساعات من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تعيين الخنبشي قائداً لقوات "درع الوطن" في حضرموت. ووفق "سبأ"، نص القرار على أن "تكون للخبنشي كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة". وتشكلت "قوات درع الوطن" عام 2023 بقرار من العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أرفع مسؤول عسكري في البلاد.

12:18 am

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عودة جميع قواتها من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الجمعة، استكمال عودة جميع قواتها من اليمن. وقالت الوزارة، في بيان: "نعلن استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية". وأضافت أن تلك العودة تأتي "تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين"، والصادر قبل أيام.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنهاء مهام ما سمتها فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن، وذلك ضمن تطورات متسارعة بهذا البلد العربي.

12:12 am

أبرز تطورات أمس الجمعة في اليمن
  • الانتقالي الجنوبي يحمّل السعودية مسؤولية التصعيد في حضرموت
  • اليمن: توجيهات باستئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون
  • العليمي يدعو عناصر "الانتقالي" إلى إلقاء السلاح
  • السلطة المحلية بحضرموت تعلن بدء مرحلة "التمكين الأمني"
  • "الانتقالي" يعلن قيام "دولة الجنوب العربي" وعاصمتها عدن
  • درع الوطن تسيطر على معسكر الخشعة
  • غارات سعودية على معسكر اللواء 37 في الخشعة
  • محافظ حضرموت قائداً عاماً لقوات درع الوطن
  • السعودية وحكومة اليمن تنفيان مسؤوليتهما عن إغلاق مطار عدن
