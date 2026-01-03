اليمن| انسحابات من حضرموت والرياض ترحب بطلب العليمي عقد مؤتمر شامل

استجاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمناشدة مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية جنوبية، وتقدم بطلب رسمي إلى المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، في خطوة تهدف إلى احتواء الخلافات المتصاعدة بشأن مسار القضية الجنوبية، ورفض الإجراءات الأحادية التي أعلنها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ونقل مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن العليمي تابع باهتمام المناشدة الصادرة عن مكونات المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن القضية الجنوبية "عادلة ومحورية"، ولا يمكن أن تُختزل في طرف واحد أو تُدار بقرارات انفرادية أو ادعاءات تمثيل حصري. وشدد على أن أي حل يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية ومسار حوار مسؤول، يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المصدر حرص قيادة الدولة على حماية السلم الأهلي، ونبذ الإقصاء، ورفض فرض الوقائع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى انفتاح الدولة على جميع المبادرات المؤسسية التي تفضي إلى معالجة عادلة وشاملة للقضية الجنوبية. وأوضح أن الدعوة للمؤتمر تهدف إلى جمع مختلف المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية، بما فيها المجلس الانتقالي، للتعبير عن تنوع الجنوب وتعدديته ومنع تكرار مظالم الماضي.
وجاءت استجابة العليمي عقب بيان صدر عن عدد من المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"الإجراءات الأحادية" التي أقدم عليها الزبيدي، معتبرة أنها تمس جوهر القضية الجنوبية، وتقصي مكونات وشخصيات فاعلة، وتخدم أجندات خارجية ألحقت ضرراً بوحدة الصف الجنوبي. وطالبت هذه المكونات رئيس مجلس القيادة بعقد مؤتمر جنوبي شامل برعاية سعودية، يراعي الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية للقضية دون إقصاء أو تهميش.
وضمّت قائمة الموقّعين على البيان مكونات بارزة، بينها مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، والمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، والمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، وحركات ومجالس أخرى.