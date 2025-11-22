قالت القوات الحكومية اليمنية إنها صدت، اليوم السبت، هجوماً شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مواقع عسكرية في قطاع جواس شرقي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وإنها استخدمت الطيران المسيّر للمرة الأولى في مواجهة الحوثيين منذ بداية الحرب قبل عشر سنوات. وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات الحكوميةن نقلاً عن مصادر عسكرية، إن "أفراد الجيش أحبطوا هجوماً للحوثيين على مواقع عسكرية في قطاع جواس، عقب محاولة مسلحي الحوثي التقدم باتجاه خطوط التماس في المنطقة".

وأضافت المصادر العسكرية أن وحدات الجيش خاضت مواجهات عنيفة تمكنت خلالها من كسر الهجوم، ودحر عناصر الحوثيين، وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في العتاد، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وأوضحت المصادر نفسها أن الطيران المسيّر للقوات المسلحة استهدف أطقماً تابعة لجماعة الحوثيين كانت تحاول الفرار من مواقع المواجهات، ما أسفر عن تدمير عدد منها وتعزيز حجم الخسائر التي تلقتها الجماعة خلال الهجوم.

كما أكد الموقع الإخباري التابع للقوات الحكومية مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة الحوثيين في انفجار لغم أرضي كانت زرعته الجماعة سابقاً في طقم تابع لها أثناء فراره من المعركة. ويعد هذا الهجوم هو الثاني للحوثيين على قطاع جواس خلال أربعة أيام، حيث صعدوا عملياتهم شرقي محافظة الجوف في أعقاب بدء خطة انتشار أمني على الطرق الصحراوية لمكافحة التهريب. وبين الحين والآخر، يشن مسلحو جماعة الحوثيين هجمات مسلحة على مواقع القوات الحكومية في عدة محاور، على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.

والأربعاء الماضي، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في مسقط، كبير مفاوضي جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، وركّز النقاش على ضرورة "تهيئة بيئة مؤاتية لعملية سياسية بنّاءة وجامعة". وجدّد غروندبرغ تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل أنصار الله (الحوثيين). كما أكد غروندبرغ، الأربعاء، أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لتهيئة الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن.