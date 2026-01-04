- دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إلى التركيز على أولويات المرحلة الانتقالية، مثل إعادة تنظيم القوات وبسط نفوذ الدولة، مع الالتزام بحل عادل للقضية الجنوبية ومكافحة الإرهاب. - أصدر وزير الداخلية إبراهيم حيدان تعليمات صارمة لمنع نقل الأسلحة خارج عدن، مشددًا على تسليمها للمؤسسات الرسمية، ودعا للتعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المدينة. - نفت اللجنة الأمنية في عدن وجود قيود على حركة الدخول، مؤكدة انتظام العبور، وسط تصعيد أمني وتباينات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى تجنّب الانجرار إلى"صراعات جانبية"، ووجه بالتركيز على تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم القوات تحت مظلّتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، وبسط نفوذ الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي اليمنية، وقال إنّ "ما تحقق في حضرموت والمهرة مثل خطوة نوعية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار، وبناء مؤسّسات الدولة".

كما جدّد العليمي التزام الدولة بحل "عادل وشامل للقضية الجنوبية، ضمن مسار وطني مؤسّسي يستند إلى الإرادة الشعبية في ظروف طبيعية، وبما يضمن حماية التعايش والأمن والاستقرار"، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الحكومة بالعمل مع المجتمعَين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والتهريب، وحماية الممرات المائية، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

بالتوازي مع ذلك، وجّه وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، تعليمات صارمة للوحدات الأمنية والعسكرية كافّة في عدن، تقضي بمنع إخراج أو نقل أي نوع من الأسلحة، الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة، من العاصمة المؤقتة إلى أي محافظة أخرى. وشدّد حيدان، في برقية رسمية، على "حظر تهريب أو صرف أو بيع السلاح أو العبث به، وضرورة حصره وتسليمه للمؤسسات الرسمية المخولة قانوناً".

كما حذر من أن أي مخالفة تُعد "انتهاكاً صريحاً للقانون وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار"، وستُواجه بالملاحقة القانونية دون تهاون، معتبراً أن "نقل أو تخزين وتوزيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية يقوض جهود الدولة في ترسيخ الأمن وسيادة القانون"، كما دعا اليمنيين في عدن إلى التعاون مع الأجهزة المختصة حفاظاً على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة.

اللجنة الأمنية تنفي القيود

في المقابل، أصدرت اللجنة الأمنية في عدن بياناً أكدت فيه التزامها بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، نافية وجود أي قيود تعسفية على حركة الدخول إلى المدينة. وأوضحت اللجنة أنها تابعت ما جرى تداوله من معلومات، وتواصلت مع الجهات الأمنية في الميدان، إذ جرى التأكيد أنّ حركة العبور"تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في إطار تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين"، ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والنزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات، مؤكّدة أن عدن "ستظل مدينة للتعايش تحتضن الجميع دون استثناء".

وجاءت هذه التطمينات الرسمية في وقت تداول فيه ناشطون وصحافيون بلاغات تتحدث عن قيود وانتهاكات، إذ نشر الصحافي جابر الغزير بلاغاً على صفحته على "فيسبوك" قال فيه إنّ شقيقه الأصغر تعرض للاعتقال تحت تهديد السلاح في نقطة تفتيش بطريق لحج – عدن، وتعرض لمعاملة وصفها بـ"المهددة للحياة"، محمّلاً عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية، ومطالباً الجهات الأمنية الرسمية بالتحقيق.

كما نشر الناشط صلاح الرحال منشورات متتالية أفاد فيها باستمرار منع المسافرين من الدخول إلى عدن، مشيراً إلى أن الدخول يُسمح به، بحسب قوله، لحاملي بطاقات هوية "جنوبية" فقط، في حين يُمنع القادمون من محافظات أخرى، إضافة إلى فرض قيود على حركة المسافرين إلى السعودية، واستمرار إغلاق الطريق حتّى صباح الأحد.

وتأتي هذه التطوّرات في سياق تصعيد أمني وسياسي تشهده المحافظات الجنوبية، على خلفية تحركات عسكرية وإجراءات أمنية متزامنة مع استعادة معسكرات في حضرموت والمهرة، وتباينات حادة بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي حول إدارة الملفَين الأمني والعسكري، وحرية التنقل. وترى الحكومة أن ما جرى يمثل خطوة لتعزيز حضور الدولة وتوحيد السلاح تحت مؤسّساتها الرسمية، في ظل دعوات محلية ودولية متكررة لضمان احترام حقوق الإنسان، ومنع أي ممارسات خارج إطار القانون.