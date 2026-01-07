اليمن | السعودية تعلن هروب الزُبيدي و"الانتقالي" يؤكد وجوده في عدن

أخبار
عدن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
07 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:09 (توقيت القدس)
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي (فيسبوك)
+ الخط -

التحالف: الزبيدي هرب وترك خلفه أعضاء المجلس الانتقالي

أعلن التحالف شن ضربات استباقية محدودة في الضالع

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "هرب" إلى مكان غير معلوم ولم يصعد على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض مع أعضاء من المجلس الانتقالي تمهيداً لبدء مباحثات المؤتمر الجنوبي الذي دعت إليه السعودية بهدف حل الأزمة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة، في وقت أكد فيه المجلس الانتقالي في بيان أن الزبيدي: "يواصل عمله من عدن و"يتابع ويشرف" بشكل مباشر عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان على "إكس" إن "عيدروس الزبيدي أبلغ السعودية برغبته بالحضور بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني الجاري واتجه الوفد للمطار حيث جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم (IYE 532) التي تقل الوفد والمجدول إقلاعها الساعة (22:10) مساء (الثلاثاء) لمدة تزيد عن (3) ساعات"، مضيفا "أثناء ذلك توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري (الحديد الصولبان) باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل، ثم جرى السماح لرحلة الخطوط اليمنية (المفترض أن تقل الزبيدي وأعضاء الانتقالي إلى الرياض) بالمغادرة وهي تحمل على متنها عدداً كبيراً من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دون رئيس المجلس، الذي هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه".

وتابع المتحدث أن الزبيدي "هرب" بعد أن "وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل المحافظة خلال الساعات القادمة"، لافتا إلى أن هذا "استدعى قيام قوات درع الوطن وقوات التحالف بطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن". وأعلن المتحدث أن التحالف شن "ضربات استباقية محدودة" ضد "قوات (انفصالية) خرجت من المعسكرات، وعثر عليها أثناء تمركزها في أحد المباني بالقرب من معسكر (الزند) في محافظة الضالع"، وذلك بهدف "تعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع"، وفقا للبيان.

تطورات اليمن يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

9:42 AM
مصادر: غارات التحالف استهدفت منزل الزبيدي في الضالع

أفادت مصادر محلية في الضالع، جنوبي اليمن، لـ"العربي الجديد"، بأن غارات التحالف المتواصلة على المحافظة، والتي تجاوزت حتى الآن 18 غارة، استهدفت منزل عيدروس الزبيدي وموكب قائد قوات العاصفة أوسان العنشلي ومعسكر الزند ومعسكرات أخرى في المنطقة.
 

09:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عدن
إغلاق الطرق المؤدية إلى قصر المعاشيق ومؤسسات رسمية في عدن

أكد مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، أن قوات الأمن والشرطة وقوات العمالقة في كريتر ومحيط قصر ومنطقة المعاشيق أطلقت الرصاص الحي لتفريق مواطنين وبعض من يريدون النهب ومنعهم من الاقتراب من المؤسسات والمرافق الحكومية.

وأضاف المصدر أن القوات أغلقت الطرق المؤدية إلى قصر المعاشيق، والبنك المركزي، ودائرة الهجرة والجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية، في إطار إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

08:54 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
عدن
"الانتقالي الجنوبي": الزبيدي يتابع ويشرف على العمليات في عدن

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن رئيسه عيدروس الزبيدي يواصل عمله من عدن و"يتابع ويشرف" بشكل مباشر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية. وزعم المجلس في بيان، فقدان التواصل مع وفد "الانتقالي الجنوبي" الذي وصل إلى الرياض "دون توفر معلومات رسمية حتى الآن حول مكان وجوده"، مطالباً بتوضيح عاجل حول الأمر.

واعتبر المجلس أن الغارات على الضالع "تصعيد مؤسف لا ينسجم مع مناخ الحوار المعلن"، مؤكداً في الوقت ذاته استمراره في التعاطي مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار باعتبار أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة قضية الجنوب.

08:23 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
4 قتلى في الغارات على الضالع

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر طبية، بوقوع أربعة قتلى جراء الغارات التي شنها التحالف بقيادة السعودية على محافظة الضالع.

08:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عدن
"الانتقالي الجنوبي": سنصدر بياناً بالتطورات قريباً

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي لـ"العربي الجديد"، إن المجلس سيصدر قريباً بياناً بالتطورات، وذلك في أعقاب إعلان التحالف بقيادة السعودية هروب رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي من عدن إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

08:05 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
أكثر من 15 غارة سعودية على محافظة الضالع

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي، قوله إن أكثر من 15 غارة سعودية استهدفت محافظة الضالع معقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بعد إعلان التحالف عن "هروبه". وقال المسؤول إن الضربات استهدفت "بيوت قياديين محليين موالين" للزبيدي.

7:13 AM
مجلس القيادة الرئاسي يعفي وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما

اقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، اعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما وإحالتهما إلى التحقيق، وملاحقة المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي وضبطهم، وتقديمهم الى العدالة، بحسب وكالة "سبأ". وشدد المجلس على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
 

08:04 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
عدن
العليمي يسقط عضوية الزبيدي بمجلس القيادة ويحيله للقضاء

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وإحالته إلى النائب العام "لارتكابه الخيانة العظمى". وقال العليمي في بيان: "ثبت قيام عيدروس الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية". لمزيد من التفاصيل: 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، 13 أكتوبر 2025 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

العليمي يسقط عضوية الزبيدي بمجلس القيادة ويحيله للقضاء بتهمة الخيانة

7:10 AM
مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً طارئاً برئاسة فخامة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وبحسب الوكالة، فقد ناقش الاجتماع، المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات بشأن تصعيد ما وصفها بـ"بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد".

وقرر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

واقر المجلس على هذا الصعيد، جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

7:03 AM
التحالف: المحرمي طلب من قوات درع الوطن ضبط الأمن في عدن

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان اليوم الأربعاء، إنه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، طلب من قوات درع الوطن بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل مدينة عدن، في ضوء هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي من عدن.

7:01 AM
غارات على معسكر الزند في الضالع

ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن التحالف شن نحو خمس غارات على معسكر الزند في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

06:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تعز
العليمي يسقط عضوية الزبيدي ويحيله للنائب العام بتهمة الخيانة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس وإحالته للنائب العام "لارتكابه الخيانة العظمى". وقال العليمي في بيان: "ثبت قيام عيدروس الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".

ولفت البيان إلى أن الزبيدي ارتكب جرائم، من بينها الخيانة العظمى، وتشكيل عصابة مسلحة، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، موجها النائب العام "بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع وفقاً للقوانين النافذة".

08:45 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عدن
غارات على منزل الزبيدي ومواقع عسكرية في الضالع

قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن الغارات على الضالع استهدفت منزل الزبيدي وموكب قائد قوات العاصفة اوسان العنشلي ومعسكر الزند ومعسكرات أخرى.

دلالات
المساهمون
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
متظاهرون أمام السفارة الإيرانية في لندن، 3 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

إسرائيل تُشكك بنجاح الاحتجاجات بإسقاط النظام الإيراني

مشهد عام لمستوطنة معاليه أدوميم في القدس 17 مارس 2021 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

مخطط إسرائيلي في 2026: جلب عائلات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

مقاتلو للانتقالي بمركبة تحمل صورة الزبيدي بأبين، 16/5/2020 فرانس برس
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"الانتقالي الجنوبي": الزُبيدي يواصل مهامه ويشرف على العمليات في عدن