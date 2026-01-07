اليمن | السعودية تعلن هروب الزبيدي وتشن غارات على الضالع

07 يناير 2026   |  آخر تحديث: 07:14 (توقيت القدس)
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي (فيسبوك)
التحالف: الزبيدي هرب وترك خلفه أعضاء المجلس الانتقالي

أعلن التحالف شن ضربات استباقية محدودة في الضالع

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "هرب" إلى مكان غير معلوم ولم يصعد على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض مع أعضاء من المجلس الانتقالي تمهيدا لبدء مباحثات المؤتمر الجنوبي الذي دعت إليه السعودية بهدف حل الأزمة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان على "إكس" إن "عيدروس الزبيدي أبلغ السعودية برغبته بالحضور بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني الجاري واتجه الوفد للمطار حيث جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم (IYE 532) التي تقل الوفد والمجدول إقلاعها الساعة (22:10) مساء (الثلاثاء) لمدة تزيد عن (3) ساعات"، مضيفا "أثناء ذلك توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري (الحديد الصولبان) باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل، ثم جرى السماح لرحلة الخطوط اليمنية (المفترض أن تقل الزبيدي وأعضاء الانتقالي إلى الرياض) بالمغادرة وهي تحمل على متنها عدد كبير من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دون رئيس المجلس، الذي هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه".

وتابع المتحدث أن الزبيدي "هرب" بعد أن "وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل المحافظة خلال الساعات القادمة"، لافتا إلى أن هذا "استدعى قيام قوات درع الوطن وقوات التحالف بطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن". وأعلن المتحدث أن التحالف شن "ضربات استباقية محدودة" ضد "قوات (انفصالية) خرجت من المعسكرات، وعثر عليها أثناء تمركزها في إحدى المباني بالقرب من معسكر (الزند) في محافظة الضالع"، وذلك بهدف "تعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع"، وفقا للبيان.

تطورات اليمن يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

7:13 AM
مجلس القيادة الرئاسي يعفي وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما

اقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، اعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما وإحالتهما إلى التحقيق، وملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم الى العدالة، بحسب وكالة "سبأ". وشدد المجلس على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
 

7:10 AM
مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعاً طارئاُ لبحث التطورات

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً طارئاً برئاسة فخامة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وبحسب الوكالة، فقد ناقش الاجتماع، المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات بشأن تصعيد ما وصفها بـ"بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد".

وقرر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

واقر المجلس على هذا الصعيد، جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

7:03 AM
التحالف: طلبنا من المحرمي وقوات درع الوطن ضبط الأمن في عدن

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان اليوم الأربعاء، إنه طلب من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وقوات درع الوطن بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل مدينة عدن.

7:01 AM
غارات على معسكر الزند في الضالع

ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن التحالف شن نحو خمسة غارات على معسكر الزند في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

06:27 am

تعز
العليمي يسقط عضوية الزبيدي ويحيله للنائب العام بتهمة الخيانة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس وإحالته للنائب العام "لارتكابه الخيانة العظمى". وقال العليمي في بيان: "ثبت قيام عيدروس الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".

ولفت البيان إلى أن الزبيدي ارتكب جرائم، من بينها الخيانة العظمى، وتشكيل عصابة مسلحة، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، موجها النائب العام "بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع وفقاً للقوانين النافذة".

