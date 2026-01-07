اليمن | السعودية تعلن هروب الزبيدي وتشن غارات على الضالع

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "هرب" إلى مكان غير معلوم ولم يصعد على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض مع أعضاء من المجلس الانتقالي تمهيدا لبدء مباحثات المؤتمر الجنوبي الذي دعت إليه السعودية بهدف حل الأزمة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان على "إكس" إن "عيدروس الزبيدي أبلغ السعودية برغبته بالحضور بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني الجاري واتجه الوفد للمطار حيث جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم (IYE 532) التي تقل الوفد والمجدول إقلاعها الساعة (22:10) مساء (الثلاثاء) لمدة تزيد عن (3) ساعات"، مضيفا "أثناء ذلك توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري (الحديد الصولبان) باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل، ثم جرى السماح لرحلة الخطوط اليمنية (المفترض أن تقل الزبيدي وأعضاء الانتقالي إلى الرياض) بالمغادرة وهي تحمل على متنها عدد كبير من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دون رئيس المجلس، الذي هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه".
وتابع المتحدث أن الزبيدي "هرب" بعد أن "وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل المحافظة خلال الساعات القادمة"، لافتا إلى أن هذا "استدعى قيام قوات درع الوطن وقوات التحالف بطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن". وأعلن المتحدث أن التحالف شن "ضربات استباقية محدودة" ضد "قوات (انفصالية) خرجت من المعسكرات، وعثر عليها أثناء تمركزها في إحدى المباني بالقرب من معسكر (الزند) في محافظة الضالع"، وذلك بهدف "تعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع"، وفقا للبيان.
