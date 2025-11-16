اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني، الأحد، رئيس المجلس رشاد العليمي بتعطيل قرارات رئاسية أقرت بالتوافق بين أعضاء المجلس بشأن محافظة حضرموت، مهدداً باتخاذ قرارات أحادية في حال استمرت عملية التعطيل.

وقال البحسني في بيان له على منصة "إكس" إنه ‏في ظل ما تشهده محافظة حضرموت من تصعيد أمني وأعمال مخلة بالاستقرار، وتفاقم مستمر في الأزمات نتيجة تعطيل قرارات مجلس القيادة الرئاسي، "فإننا نُحمّل المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الذي تعمّد تجميد كافة القرارات المتعلقة بحضرموت في مخالفة دستورية، والتي أُقرّت بإجماع بهدف إنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع فيها".

وأضاف البحسني أن "التلكؤ الواضح من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ القرارات، رغم توافق المجلس عليها، أمر غير مبرر ومخالف ويجعله المسؤول الأول عن استمرار التدهور الأمني في حضرموت".

وشدد البحسني على أن "استمرار هذا النهج المعرقل يمثّل حالة من العبث السياسي، ومخالفة لإعلان نقل السلطة، ويضع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية وأخلاقية، وفي مقدمتهم نحن كأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، لاتخاذ ما يلزم لوقف هذا الانزلاق الخطير، بما في ذلك العمل بالقرارات المقرة واتخاذ خطوات عملية لإعادة تطبيع الأوضاع".

وهدد البحسني بأنه في حال استمرار هذا "التعطيل المتعمد"، سيضطر لاتخاذ "قرارات أحادية الجانب بالتشاور والتنسيق مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الأوضاع وإقرار ما اتفق عليه أعضاء مجلس القيادة بإجماع وفقاً لإعلان نقل السلطة". وجاء بيان البحسني بعد تداول صورة مذكرة رسمية موجهة من مكتب رئاسة الجمهورية بإعداد قرارات تعيين في مناصب حكومية سبق أن أصدرها عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالمخالفة للقانون.

وتضمنت الوثيقة، الموجّهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي إلى رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، طلب الشعيبي من رئاسة الوزراء مخاطبة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لاستكمال إجراءات إصدار قرارات التعيين التي تضمنت 14 اسماً في مناصب حكومية ما بين نائب وزير ورئيس هيئة ووكيل وزارة ووكيل محافظة، وهي الأسماء نفسها المنتمية للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي صدر بها قرار عن عيدروس الزبيدي، بالمخالفة للقانون.