- أعلنت القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي رفع الجاهزية القتالية واستدعاء كافة الجنود، مع تعزيز الحملات الأمنية والانتشار الميداني في عدن وبقية محافظات الجنوب، استجابة لتوجيهات القيادة العليا. - سياسياً، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي اعتصاماً مفتوحاً في عدن وسيئون للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن، داعياً المجتمع الدولي لاحترام إرادة الجنوبيين. - ميدانياً، قُتل أربعة من عناصر قوات العمالقة الجنوبية جراء انفجار عبوة ناسفة في حضرموت، في إطار سلسلة هجمات تستهدف القوات الجنوبية الساعية لتثبيت الأمن.

أعلنت القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن أنها استدعت كافة قواتها، السبت، مشددة على رفع الجاهزية القتالية لجميع وحداتها. وشدد العميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني، قائد حزام العاصمة عدن، خلال اجتماع موسع بقادة القطاعات ومديري الإدارات، استدعاء كافة الجنود من الإجازات ورفع مستوى الاستعداد القتالي، إلى جانب مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وتعزيز الانتشار الميداني إلى جانب قوات الأمن.

وقال العميد الربيعي، بحسب وسائل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "قوات الحزام الأمني في جاهزية كاملة لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها، وأي مهام إضافية تُكلَّف بها من قبل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، ومن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عبد الرحمن المحرمي، وذلك في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب".

ووجّه العميد الربيعي بتنفيذ دوريات ليلية شاملة في جميع أحياء العاصمة عدن، داعيًا المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تُهدد الأمن والاستقرار"، مضيفاً أن "المرحلة الراهنة تتطلب يقظة عالية وانضباطاً صارماً وجاهزية دائمة".

وشدد العميد الربيعي على "أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات الميدانية، وتعزيز الانضباط والروح المعنوية"، لافتاً إلى أن "القوات الجنوبية أثبتت قدرتها على حماية المنجزات الوطنية والتعامل بحزم مع التهديدات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة".

اعتصام مفتوح ابتداء من الأحد للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن

سياسياً، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بدء اعتصام مفتوح في مدينتي عدن وسيئون ابتداءً من صباح الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول، للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن. وجاء الإعلان عقب ترؤس الزبيدي اجتماعا للقيادة التنفيذية العليا للمجلس في عدن، وبحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع في الحكومة المعترف بها دولياً محسن الداعري.

ودعت قيادة الانتقالي في عدن إلى اعتصام مفتوح في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، للمطالبة بإعلان "الاستقلال الثاني لدولة الجنوب العربي وتمكين الشعب من إدارة أرضه وثرواته". وفي سيئون، دعا رئيس فرع الانتقالي في الوادي والصحراء محمد الزبيدي، في بيان، إلى اعتصام كبير في شارع الستين، للمطالبة بما سماه "استكمال تطلعات الجنوبيين وإعلان قيام دولة الجنوب العربي"، داعياً المجتمع الدولي والتحالف إلى "احترام إرادة الجنوبيين".

ميدانياً، قُتل أربعة من عناصر قوات العمالقة الجنوبية التابعة للانتقالي الجنوبي (ضابطان وجنديان) السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم العسكرية في الخط الدولي الرابط بين الخشعة والعبر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن. ونقل موقع "درع الجنوب" الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية، عن مصدر عملياتي في مسرح عملية "المستقبل الواعد"، قوله إن "عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية في الخط الدولي، انفجرت في طقم عسكري تابع لقوات العمالقة ما أدى إلى تدمير الطقم واستشهاد طاقمه المكوّن من ضابطين وجنديين أثناء أداء واجبهم في تأمين الطريق".

واعتبر المصدر أن "هذه العملية تعد امتداداً لسلسلة الأعمال الإرهابية التي تحاول استهداف القوات الجنوبية الساعية لتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق وادي حضرموت، في وقت تتواصل فيه الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".