اليمن: الانتقالي الجنوبي يسيطر على مطار سيئون في حضرموت

- سيطرت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مطار سيئون والقصر الجمهوري ومقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، ضمن معركة "تحرير وادي وصحراء حضرموت" ورفعت علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. - انضمت كتيبة الحضارم والجنوبيين إلى قوات الانتقالي، بينما تؤمن قوات النخبة الحضرمية مواقع الشركات النفطية في هضبة حضرموت، مع تأكيد أهمية حماية المنشآت الحيوية. - في شبوة، أعلن الانتقالي السيطرة على معسكر "عارين"، مما يعزز تأمين خطوط الإمداد بين شبوة ووادي حضرموت.

سيطرت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مطار سيئون، اليوم الأربعاء، في وادي حضرموت شرقي اليمن بعد اقتحام المدينة من عدة محاور، وجاء ذلك في إطار ما سماها الانتقالي بمعركة "تحرير وادي وصحراء حضرموت" وأطلق عليها اسم "المستقبل الواعد".

كما اقتحمت قوات الانتقالي الجنوبي القصر الجمهوري في مدينة سيئون وسيطرت عليه، وقامت بإزالة علم الجمهورية اليمنية ورفعت عليه علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ونجحت القوات الجنوبية بالسيطرة على مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى واغتنام الأسلحة الثقيلة الموجودة في المنطقة، بما فيها عشرات الدبابات والأسلحة الثقيلة، كما سيطرت القوات الجنوبية على مجمع الدوائر الحكومية في مدينة سيئون بالكامل.

وأكد المجلس الانتقالي سيطرة قواته على معسكر القطن ومعسكر الخشعة 37 في المنطقة العسكرية الأولى، ونقطة الوهد وهي أول نقطة عسكرية في مديرية العبر، كما أعلن انضمام كتيبة الحضارم والجنوبيين في المنطقة العسكرية الأولى إلى صفوف قواته. وأوضح الانتقالي الجنوبي بأن قوات النخبة الحضرمية تؤمن مواقع حماية الشركات النفطية في هضبة حضرموت بعد استعادة السيطرة عليها فجر اليوم.

في السياق قام رئيس حلف قبائل عمرو بن حبريش العليي، ومعه قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، الأربعاء، بزيارات ميدانية إلى عدد من مواقع قوات حماية حضرموت المكلّفة بتأمين الحقول والمنشآت النفطية. وثمّن بن حبريش الجهود الكبيرة المبذولة في حماية المنشآت الحيوية ومنع أي اعتداء أو محاولة الإضرار بالحقول والمنشآت النفطية، باعتبارها من مقدرات الشعب ومكتسباته الوطنية، مؤكّدًا أهمية استمرار اليقظة والثبات في تنفيذ المهام الموكلة للقوات بكل حزم وانضباط.

وفي محافظة شبوة، جنوبي اليمن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة الكاملة على معسكر “عارين” في مديرية عرماء، مؤكدا أن السيطرة على المعسكر ستساهم في تأمين خطوط الإمداد بين شبوة ووادي حضرموت.