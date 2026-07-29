اليمن: هجوم على معسكر حكومي والحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة سعودية

- تعرض معسكر "الزيتونة" في لحج لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى إصابة جندي، بينما أعلنت جماعة الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع سعودية في صعدة. - استهدفت جماعة الحوثيين ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" بصواريخ باليستية، متهمة إياها بخرق حظر الملاحة البحرية، وأجبرت الناقلة على التراجع. - أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن نشاط مشبوه في البحر الأحمر، حيث سمع صوت انفجار، ودعت السفن لتوخي الحذر، بينما أسقطت القوات اليمنية طائرة مسيّرة حوثية في صعدة.

شهدت الساحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تطورات عسكرية متزامنة في جنوب البلاد وشمالها، وعلى امتداد البحر الأحمر، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب اليمنية وتداعياتها الإقليمية، إذ تعرّض معسكر تابع لقوات "درع الوطن" في محافظة لحج لهجوم بطائرة مسيّرة، بينما أعلنت جماعة الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع واستهداف ناقلة نفط سعودية، في وقت حذّرت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من نشاط مشبوه في جنوب البحر الأحمر.

وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، إن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف، صباح الأربعاء، معسكر الزيتونة التابع لقوات "درع الوطن" في منطقة العند بمحافظة لحج، جنوبي اليمن. وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة جندي واحد على الأقل جراء الهجوم، من دون إعلان مزيد من التفاصيل بشأن الجهة المنفذة أو حجم الأضرار التي خلّفها الاستهداف.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الأعمال العدائية" التي كانت تقوم بها الطائرة المسيرة السعودية التي أعلن الحوثيون إسقاطها؟ ما هي الجهة التي يُعتقد أنها تقف وراء الهجوم بطائرة مسيرة على معسكر "درع الوطن" في محافظة لحج؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي الهجوم في منطقة العند التي تضم واحدة من أبرز القواعد العسكرية في البلاد، وشهدت خلال السنوات الماضية هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت تشكيلات عسكرية مختلفة. وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثيين، عبر بيان للمتحدث العسكري يحيى سريع، إسقاط طائرة استطلاع من نوع "كاريال"، قالت إنها تابعة للسعودية، في أثناء تنفيذها "أعمالاً عدائية" في أجواء محافظة صعدة، شمالي اليمن، فجر الأربعاء. وأضاف البيان أن الطائرة أُسقطت "بسلاح مناسب"، مؤكداً أن الجماعة ستواصل ما وصفته بـ"حماية سيادة البلاد والرد على أي انتهاكات". ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي بشأن الإعلان الحوثي.

كما أعلنت الجماعة، مساء أمس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL"، وقالت إنها استخدمت عدداً من الصواريخ الباليستية، بعد اتهام السفينة بخرق قرار "حظر الملاحة البحرية" الذي تفرضه الجماعة على السفن المرتبطة بالسعودية.

وذكر الحوثيون أن العملية أدت إلى إجبار الناقلة على التراجع والعودة، مؤكدين استمرار ما يصفونه بقرار "الحظر البحري"، ضمن سياسة "الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل". ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الرواية الحوثية أو الحصول على تعليق من الشركة المشغلة للسفينة. وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغاً عن نشاط مشبوه في المياه الدولية جنوبي البحر الأحمر، وفق إشعار تحذيري صدر الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة أن ربان إحدى السفن أبلغ عن سماع صوت انفجار في أثناء عبورها المنطقة، في حادثة مؤرخة بتاريخ 27 يوليو/ تموز الجاري، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي أضرار، وأن الحادث لم يخلّف آثاراً بيئية. ودعت الهيئة جميع السفن التجارية والناقلات المارة عبر خطوط الملاحة في المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الشحن البحري في البحر الأحمر.

إسقاط مسيّرة في صعدة

على صعيد آخر، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون في محافظة صعدة، شمالي البلاد، في أحدث حلقات المواجهات المستمرة بين الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري في محور الرزامات (في صعدة) أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الفرقة الثانية طوارئ رصدت طائرة مسيّرة في أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في مديرية الصفراء، قبل أن تتمكن من إسقاطها باستخدام مضادات الدفاع الجوي الأرضية. وقال المصدر إن الطائرة كانت تحاول الاقتراب من مواقع القوات الحكومية في قطاع المسؤولية بمديرية الصفراء، مشيراً إلى أن استهدافها جرى قبل وصولها إلى هدفها. ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن إعلان القوات الحكومية إسقاط الطائرة المسيّرة.