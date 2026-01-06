اليمن | استهداف طائرة مسيّرة فوق قصر معاشيق في عدن

- توتر أمني في عدن: أطلقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي نيراناً كثيفة على طائرة مسيّرة فوق قصر معاشيق، مما أثار هلعاً بين المدنيين، وسط اتهامات بعمليات نهب في القصر ومعسكر بدر. - اعتقالات وإدانات في سقطرى: اعتقال الشيخ سعد الفرجي بسبب رفعه علم اليمن أثار موجة إدانات، مع مطالبات بالإفراج عنه واعتبار الاعتقال انتهاكاً للدستور. - دعوات للحوار ودعم دولي: رحبت الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدعوة لعقد مؤتمر جنوبي في الرياض، مؤكدة دعمها لوحدة اليمن والحل السياسي التفاوضي.

قالت مصادر أمنية خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت نيراناً كثيفة ومضادات طيران، مساء اليوم الثلاثاء، باتجاه طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى أجواء مديريات خور مكسر، وكريتر، والتواهي، وأضافت المصادر أن الطائرة المسيّرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف العربي، وكانت تنفذ مهمة رصد وتوثيق، مرجحة أن تكون مرتبطة بمتابعة عمليات نهب يُشتبه بحدوثها داخل قصر معاشيق، ومعسكر بدر في مديرية خور مكسر.

وفي السياق ذاته، أفاد سكان محليون بسماع إطلاق نار كثيف، ودوي مضادات طيران في محيط القصر الرئاسي، تزامناً مع أصوات رصاص في أحياء سكنية بعدد من مديريات عدن، ما أثار حالة من الهلع في أوساط المدنيين. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه قائد الفرقة الثانية لقوات "درع الوطن"، العقيد فهد بامؤمن، منح المتورطين في نهب أسلحة المعسكرات بمحافظة حضرموت مهلة 48 ساعة لإعادة ما استولوا عليه، متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وفي حضرموت أيضاً، أعلن حلف قبائل حضرموت، في بيان رسمي، أنه قام بتأمين قافلة لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أثناء عودتها من محافظة المهرة، ومرورها بمديريات ساحل حضرموت، وذلك بتوجيهات من رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وبعد تنسيق مع قيادات عسكرية ومشايخ قبائل في المهرة، مؤكداً أن التعامل جرى وفق القيم العربية والإنسانية، نافياً صحة ما وصفها بـ"الشائعات" التي تروّج لها أطراف "منهزمة".

وعلى صعيد متصل، أثار اعتقال الشيخ سعد عبد الله الفرجي، مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مديرية قلنسية وعبد الكوري بمحافظة أرخبيل سقطرى، موجة إدانات واسعة، إذ قال مؤتمر سقطرى الوطني، إنّ قوات تابعة للمجلس الانتقالي اعتقلته بسبب رفعه علم الجمهورية اليمنية على منزله، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون"، ومطالباً بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة المتورطين. وربط البيان بين هذه الحادثة وما وصفها بـ"محاولات قمع الأصوات المؤيدة للشرعية والوحدة اليمنية"، معتبراً أن تلك الممارسات تأتي في سياق رفض الدعوات الإقليمية لعقد حوار جنوبي شامل في الرياض.

في المقابل، أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك توجيهات عاجلة لتطبيع الأوضاع في حضرموت، وإعادة تشغيل الخدمات العامة، وضبط الأمن، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب والانتهاكات، مؤكداً أن الحكومة "لن تتسامح مع أي تجاوزات"، وأن حضرموت تمثل أولوية استراتيجية واقتصادية قصوى.

دولياً، رحّبت الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لعقد مؤتمر شامل للمكونات الجنوبية في العاصمة السعودية الرياض، مجددة دعمها لوحدة اليمن، والحل السياسي التفاوضي، ومؤكدة ضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار. وتشهد محافظات جنوب وشرقي اليمن منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني على خلفية إعادة انتشار قوات حكومية مدعومة من التحالف العربي، وتراجع نفوذ التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في بعض المناطق، بالتوازي مع مساعٍ إقليمية ودولية لإطلاق مسار حوار سياسي جديد، يعالج القضية الجنوبية، ضمن إطار الدولة اليمنية الموحدة.