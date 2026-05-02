اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في عملية سطو مسلح

- تعرضت ناقلة النفط (M/T EUREKA) للاختطاف قبالة سواحل شبوة اليمنية من قبل عناصر مجهولة، وتم توجيهها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية، مما دفع خفر السواحل اليمني لإطلاق عمليات بحث وتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد موقعها واستعادتها. - يأتي الحادث وسط تصاعد المخاوف الأمنية في الممرات البحرية بالمنطقة، حيث تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغات عن أنشطة مشبوهة، مما يعكس تهديدات أمنية متكررة في خليج عدن. - يُعتبر خليج عدن ممرًا بحريًا دوليًا حيويًا، ويشهد تهديدات أمنية متكررة مثل القرصنة والهجمات المسلحة، رغم تراجعها نسبيًا بفضل الدوريات الدولية، إلا أن الحوادث الأخيرة تثير القلق من عودة نشاط الجماعات المسلحة.

تعرضت ناقلة نفط، اليوم السبت، للاختطاف قبالة سواحل اليمن في عملية سطو مسلح نفذها عناصر مجهولون، وسط جهود تبذلها السلطات لاستعادتها. وقال خفر السواحل اليمني في بيان إن قواته "تتابع البلاغ الوارد صباح اليوم بشأن حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة"، دون ذكر ملكية السفينة.

وأضاف البيان أن "الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة، حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية". وأشار إلى أنه "فور تلقي البلاغ، باشرت خفر السواحل اليمنية إجراءاتها العملياتية بإرسال زورقي دوريات بحرية من عدن، إضافة إلى زوارق دورية صغيرة من شبوة، في إطار عمليات البحث والتتبع لتحديد موقع الناقلة رغم محدودية الإمكانات والقدرات والظروف الاستثنائية للبلد".

ولفت إلى "التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية الموجودة في خليج عدن، وقد أسفر ذلك عن تحديد موقع الناقلة، وجار العمل على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف الناقلة النفطية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في الممرات البحرية بالمنطقة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغاً عن اقتراب زورق سريع برفقة قارب صيد من سفينة بضائع سائبة على بعد نحو 84 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المكلا، في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من 24 ساعة. ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

ويشكل خليج عدن أحد أهم الممرات البحرية الدولية التي تربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويشهد منذ سنوات تهديدات أمنية متكررة، أبرزها عمليات القرصنة والهجمات المسلحة على السفن التجارية. وتراجعت هذه العمليات نسبياً خلال السنوات الماضية بفعل انتشار الدوريات الدولية، غير أن الحوادث الأخيرة تعكس مخاوف من عودة نشاط الجماعات المسلحة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة في اليمن والمنطقة.