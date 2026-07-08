اليمن: إيقاف قيادات أمنية في أبين بعد إطلاق نار داخل المجمع الحكومي

- أوقفت السلطة المحلية في أبين قيادات أمنية وأحالتهم للتحقيق بعد حادثة إطلاق نار في اجتماع أمني بقاعة المجمع الحكومي في زنجبار، دون وقوع إصابات. - تدخلت قوات حماية المجمع للسيطرة على الموقف، وأصدر المحافظ مختار الرباش قراراً بإيقاف المتسببين وإحالتهم للتحقيق، مؤكداً عدم التهاون مع التصرفات غير المسؤولة. - تأتي الحادثة وسط تحديات أمنية مستمرة في أبين، حيث تسعى السلطات لضبط الأجهزة الأمنية وتوحيدها لمواجهة التحديات الأمنية.

أوقفت السلطة المحلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، عدداً من القيادات الأمنية وأحالتهم على التحقيق، عقب حادثة إطلاق نار شهدتها قاعة الاجتماعات في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار، في أثناء اجتماع أمني، من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو إصابات. وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية، في بيان، الأربعاء، إن الحادثة بدأت بمشادات كلامية وارتفاع حدة الأصوات بين قيادات أمنية كانت تشارك في اجتماع داخل قاعة المجمع الحكومي، قبل أن تتطور إلى إطلاق أعيرة نارية باتجاه سقف القاعة. وأضاف أن قوات حماية المجمع تدخلت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإنهاء التوتر.

وأوضح المصدر أن محافظ أبين، مختار الرباش، كان يزاول مهامه في مكتبه داخل ديوان المحافظة في أثناء وقوع الحادثة، حيث كان يلتقي مسؤولين ومواطنين، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي أذى. وبحسب المصدر، أصدر المحافظ قراراً بإيقاف المتسببين في الحادثة وإحالتهم على التحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على أن السلطة المحلية لن تتهاون مع ما وصفها بـ"التصرفات غير المسؤولة" التي تمس الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكدت السلطة المحلية أنها "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام النظام والقانون داخل المؤسسات الحكومية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث". وتأتي الواقعة في ظل تحديات أمنية مستمرة تشهدها محافظة أبين، التي تعد من أبرز المحافظات الجنوبية التي شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات بين قوات حكومية وتشكيلات أمنية وعسكرية مختلفة، فضلاً عن نشاط جماعات مسلحة، ما جعل ملف ضبط الأجهزة الأمنية وتوحيدها أحد أبرز التحديات أمام السلطات المحلية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.