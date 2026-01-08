اليمن | إقالة وزير الدفاع من منصبه وإحالته إلى التقاعد

- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قراراً بإعفاء وزير الدفاع محسن الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد، وسط تحركات عسكرية لتعزيز الأمن في عدن. - جاء الإعفاء في ظل جدل حول مواقف الداعري السياسية، خاصة بعد مشاركته في عرض عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، مما أثار تساؤلات حول حياديته. - يهدف القرار إلى توحيد الجيش تحت مظلة وزارة الدفاع، وسط تحديات من قوى محلية مدعومة إقليمياً، مع تسلم قوات "درع الوطن" مواقع استراتيجية لتعزيز السيطرة.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، قراراً قضى بإعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته إلى التقاعد. ووفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فقد نصّ القرار على إعفاء الداعري من مهامه وزيراً للدفاع، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وتزامنت الإقالة مع تحركات عسكرية لافتة، إذ أعلن المركز الإعلامي لقوات "درع الوطن" وصول وحدات منها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمباشرة مهام تتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات العامة والممتلكات، في إطار ما وصفه البيان بـ"ترسيخ حضور الدولة".

ويأتي إعفاء محسن الداعري في ظل جدل واسع حول مواقفه السياسية خلال الفترة الماضية، إذ وُجهت له انتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية بسبب ما اعتُبر تقاطعاً مع أجندة المجلس الانتقالي الجنوبي، الداعي إلى انفصال جنوب اليمن. وكان الداعري قد شارك، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العرض العسكري الذي نظّمته القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، إحياءً لذكرى "الاستقلال"، وهي مشاركة أثارت حينها تساؤلات حول حيادية وزير الدفاع، في ظل رفع شعارات انفصالية خلال العرض، وغياب أي رمزية للدولة اليمنية الموحدة.

كما غادر الداعري البلاد خلال التطورات الأمنية التي رافقت تحركات المجلس الانتقالي وسيطرته العسكرية على مناطق في محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة وُصفت بأنها عكست غياباً لدور وزارة الدفاع في لحظة مفصلية، وفُسّرت من خصومه باعتبارها انسحاباً سياسياً وعسكرياً في توقيت حساس. وخلال الأزمة الأخيرة التي شهدتها عدن، كان الداعري من بين الوزراء الذين رفضوا الاستجابة للدعوة التي أطلقها العليمي لمغادرة العاصمة المؤقتة مؤقتاً، في إطار إجراءات تهدف إلى خفض التوتر وضمان سلامة الحكومة، ما عزز الانطباعات بوجود تباينات حادة داخل مجلس القيادة والحكومة حول إدارة الملفين الأمني والعسكري.

ويرى مراقبون أن قرار إعفاء الداعري ينسجم مع توجّه العليمي لإعادة توحيد وحدات الجيش تحت مظلة وزارة الدفاع، وإنهاء حالة التعدد والتشظي التي تعاني منها المؤسسة العسكرية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، حيث تنتشر تشكيلات مسلحة ذات ولاءات سياسية وأمنية متباينة. وخلال الأشهر الماضية، شدد العليمي في أكثر من مناسبة على ضرورة إخضاع جميع التشكيلات العسكرية والأمنية لسلطة وزارتي الدفاع والداخلية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة الدولة وبسط نفوذها، وهو مسار يواجه تحديات كبيرة في ظل النفوذ المتنامي لقوى محلية مدعومة إقليمياً، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي.

على صعيد آخر، أفادت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" بأن اللواء السابع التابع للفرقة الأولى من قوات "درع الوطن" تسلّم، الخميس، قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، إحدى أهم القواعد العسكرية في البلاد، في خطوة اعتُبرت جزءاً من إعادة توزيع النفوذ العسكري في المحافظات الجنوبية. وتأتي عملية انتشار قوات "درع الوطن"، وتسلمها مواقع استراتيجية، في هذا السياق، باعتبارها إحدى الأدوات التي يعوّل عليها العليمي لإعادة ضبط المشهد الأمني والعسكري، وفرض معادلة جديدة تقلّص من نفوذ التشكيلات الخارجة عن السيطرة المركزية.