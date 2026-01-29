- أغلقت قوات العمالقة الجنوبية مقر الجمعية الوطنية الجنوبية في عدن، بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، مما أثار مخاوف من تداعيات أمنية محتملة. - يأتي الإغلاق بعد استلام قوات الأمن الوطني مقر قوات العاصفة، وسط توترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الذي أكد أهمية تعزيز التماسك الوطني الجنوبي. - رفضت الهيئة الإدارية للجمعية قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، معتبرةً إياها تجاوزًا لمخرجات مشاورات الرياض، ودعت لتشكيل حكومة جنوبية جديدة.

أغلقت قوات من ألوية العمالقة الجنوبية صباح اليوم الخميس، مقر الجمعية الوطنية الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في عدن، في أول خطوة ضد "الانتقالي" في العاصمة المؤقتة منذ حل المجلس بداية الشهر الحالي. وقالت مصادر في الأمن والسلطة المحلية في عدن لـ"العربي الجديد" إن قوات العمالقة الجنوبية تولت إغلاق مقر الجمعية بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن (أبو زرعة) المحرمي الذي يتولى الملف الأمني والعسكري والإداري في المجلس الرئاسي، مشيرة إلى طرد جميع الموظفين العاملين في الجمعية، ومنع الموظفين والقيادات وأعضاء الجمعية من الوصول إلى المقر الذي أُغلق.

وأكدت المصادر، رفع مستوى الحذر الأمني في العديد من أحياء العاصمة المؤقتة عدن، بعد يوم من استلام قوات الأمن الوطني مقر قوات العاصفة المرتبطة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي، ثم إعلان إغلاق أول مقر مهم من مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي وهو الجمعية الوطنية الجنوبية التي تعد برلمان "الانتقالي" الذي يمثل كل مديريات ومحافظات جنوب وشرق اليمن، وسط مخاوف من انعكاسات أمنية على الأرض من خروج تظاهرات او احتجاجات بعد خبر إغلاقه.

في المقابل، قالت مصادر في المجلس الانتقالي المنحل لـ"العربي الجديد" إن "المقر مغلق ويحظى بحماية من قوات العمالقة بعد دخول أشخاص إلى المقر غير معروف مسؤولياتهم، أو علاقتهم بالمجلس الانتقالي، ومن غير أعضاء الجمعية أو الهيئة الإدارية أو الموظفين الآخرين".

ويعد مقر الجمعية الوطنية الجنوبية أول مقر رسمي تابع للمجلس الانتقالي يتم إغلاقه في عدن رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان حل "الانتقالي"، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية برئاسة عصام عبده علي، القائم بأعمال رئيس الجمعية، وإصدار بيان تطرق للعديد من الملفات، وأكد "أهمية تعزيز التماسك الوطني الجنوبي، والاصطفاف المسؤول خلف المجلس الانتقالي، بقيادة القائد عيدروس الزبيدي". كما ناقش الاجتماع مستجدات الإجراءات والترتيبات الجارية لإعلان تشكيل حكومة جديدة، في ظل استمرار حالة التعثّر القائمة لتشكيلها، مشددا على "ضرورة الاستجابة لمطالب شعب الجنوب المشروعة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جنوبية تتولى إدارة شؤون الخدمات والتنمية في محافظات الجنوب، بالتوازي مع تشكيل حكومة شمالية تُعنى بإدارة المعركة ضد مليشيات الحوثي، واستكمال مهام تحرير صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وأكدت الهيئة رفضها قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، والمتعلقة بـ"إقصاء ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي من عضوية مجلس القيادة الرئاسي"، معتبرةً تلك الخطوات "تجاوزا صارخا لمخرجات مشاورات الرياض، التي جرى التوافق عليها برعاية وضمانات إقليمية ودولية، وتمثل الأساس السياسي للشراكة القائمة"، بحسب ما جاء في البيان.