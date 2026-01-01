اليمن | إعلان عن إعادة تموضع قوات "درع الوطن" في حضرموت والمهرة

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
01 يناير 2026
أفاد المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب، الأربعاء، ببدء "عملية إشراك قوات درع الوطن" الجنوبية (المدعومة سعوديا) ضمن مهام القوات المسلحة"، مضيفا: "ستتم إعادة تموضع وحدات أخرى من درع الوطن في منطقة رماة ومناطق أخرى في حضرموت والمهرة". وأشار إلى إعادة تموضع اللواء الأول "درع وطن" في منطقة ثمود بحضرموت، لافتا إلى أن الخطوات "تأتي انسجاماً مع جهود الأشقاء في التحالف لضمان أمن واستقرار الجنوب عامة وحضرموت والمهرة خاصة".

إلى ذلك، أعلنت قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المطالب بانفصال جنوب اليمن)، في بيان، ثبات قواتها وانتشارها في مختلف مسارح ما سمّته "عملية المستقبل الواعد"، نافية ما وصفته بـ"الشائعات الزائفة التي تروّج لها وسائل إعلام معادية بشأن انسحابات أو تراجع ميداني".

وقال البيان إن "القوات الجنوبية تواصل مهامها في "قطع شرايين تهريب السلاح إلى جماعة الحوثيين، وملاحقة التنظيمات الإرهابية، ووقف العبث بثروات حضرموت"، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الشراكة مع التحالف العربي، وبما يضمن الحفاظ على "المكتسبات المحققة" على الأرض.

وأوضح البيان أن عملية إشراك عناصر من قوات "درع الوطن الجنوبية" في المهام الميدانية قد بدأت، للعمل "جنباً إلى جنب" مع بقية التشكيلات العسكرية الجنوبية، لافتاً إلى إعادة تموضع اللواء الأول "درع وطن" في منطقة ثمود، على أن تتبعه وحدات أخرى في منطقة رماة ومناطق إضافية في حضرموت والمهرة، وفقاً لما قال إنه اتفاق يهدف إلى تأمين كامل المناطق.

وأكد البيان أن عملية التنظيم والانتشار الجديدة تتم بناءً على توجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة برئيسه عيدروس الزُبيدي، وبما ينسجم مع الجهود التي يبذلها التحالف العربي، ويضمن "أمن وسلامة الجنوب عموماً، وحضرموت والمهرة على وجه الخصوص".

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، على خلفية تحركات متزامنة لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "درع الوطن" المدعومة من السعودية، وسط مخاوف محلية من تفجر مواجهات مسلحة بين التشكيلات المختلفة. كما تشهد المحافظتان نقاشاً واسعاً حول ترتيبات الانتشار العسكري ومستقبل إدارة الملفين الأمني والعسكري، في ظل تعدد القوى المسلحة وتداخل أدوارها، واستمرار الصراع الأوسع في اليمن.

رويترز

رويترز
مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي يقرر إغلاق مطار عدن

قال مصدر سعودي لرويترز اليوم الخميس إن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر بإغلاق مطار عدن.

وأوضح المصدر أن الوزير أوقف الحركة الجوية متحدياً بذلك أمراً أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من وإلى أبو ظبي ودبي في الإمارات، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.

 

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
طائرات شحن تواصل نقل جنود ومعدات إلى الإمارات

قالت مصادر عسكرية إن طائرات شحن إماراتية واصلت، لليوم الثاني على التوالي، نقل ضباط وجنود ومعدات عسكرية من عدن وسقطرى والمكلا إلى الإمارات، في مؤشر على تسارع وتيرة الانسحاب العسكري الإماراتي من جنوب اليمن.

كما أفاد شهود عيان في أرخبيل سقطرى بأن القوات السعودية منعت سفينة إماراتية من تفريغ حمولتها في الميناء، وأجبرتها على الانتظار خارج الميناء حتى اللحظة، بالتزامن مع انتشار عسكري لقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في محيط الميناء.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
العليمي: القرارات الأخيرة كانت خياراً اضطرارياً

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أن "القرارات السيادية الأخيرة، كانت خياراً اضطرارياً، ومسؤولاً لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصاً على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح".

وأوضح في اجتماع جديد بهيئة المستشارين، وفق وكالة "سبأ" التابعة للشرعية، أن هذه القرارات "لم تكن تعبيراً عن رغبة في التصعيد، أو الانتقام، بل استجابة قانونية، وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني، في أعقاب تعطيل متعمد للمسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".

فارس الجلال

فارس الجلال
التحالف يوقف الرحلات من وإلى مطار عدن

أوقف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية التي كان من المفترض أن تغادر مطار عدن أو تصله، وهو ما تسبّب في عرقلة سفر ووصول المئات من المسافرين اليمنيين من عدة عواصم أبرزها مصر.

وأكد مصدر في وزارة النقل والمواصلات، في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لـ"العربي الجديد"، أن توقف الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي حصل بأمر من التحالف العربي، عدا تلك القادمة من السعودية.

وأوضح أنه من المقرر إعادة تطبيق آلية التفتيش القديمة التي كانت سارية مع بداية الحرب في العام 2015، مشيراً إلى أن الرحلات ستمر هذه المرة عبر مطاري جدة والرياض وليس عبر مطار بيشة كما كان في السابق.

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تصعيد بمنطقة "الخشعة" الاستراتيجية ينذر بصدام مسلح

حذّرت المنطقة العسكرية الثانية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء، المواطنين من الاقتراب من المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، على وقع توتر عسكري متصاعد تشهده منطقة الخشعة الاستراتيجية، عقب وصول المفاوضات بين قوات "درع الوطن" والقوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى طريق مسدود، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة "العربي الجديد".

التفاصيل في الرابط: 

عناصر من قوات الانتقالي الجنوبي في حضرموت، اليمن 31 ديسمبر 2025 (إكس)
اليمن | تصعيد بمنطقة "الخشعة" الاستراتيجية ينذر بصدام مسلح واسع

فرانس برس

فرانس برس
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد الدعم الكامل للشرعية اليمنية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء "موقف المنظمة الثابت والمبدئي الداعم للجمهورية اليمنية وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي أعمال أو محاولات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية".

خريطة التشكيلات العسكرية بحضرموت في ظل تصدّع التحالفات

لم تعد حضرموت، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول، ساحة بعيدة عن مركز الصراع اليمني، ولا محافظة يمكن تحييدها عبر تفاهمات مؤقتة أو ترتيبات أمنية هشّة. فمع التحركات العسكرية التي قادتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وانتهت بسيطرتها على معظم مديريات وادي وصحراء حضرموت، دخلت أكبر محافظات اليمن مساحةً مرحلة جديدة من التوتر، وضعت مستقبلها السياسي والعسكري أمام اختبارات غير مسبوقة، وأعادت ملف النفوذ الإقليمي إلى الواجهة من بوابة المحافظة الأكثر حساسية جغرافياً واستراتيجياً.

التفاصيل في الرابط

مركبة عسكرية في منطقة المكلا عاصمة حضرموت، 8 أغسطس 2018 (Getty)
خريطة التشكيلات العسكرية بحضرموت في ظل تصدّع التحالفات

الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر في الخليج بسبب تطورات اليمن

قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن أحدث التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة في اليمن تُنذر بمخاطر جديدة في منطقة الخليج. وذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التصعيد وتفادي خطوات من شأنها زيادة التهديدات التي تستهدف استقرار اليمن والمنطقة". وأضاف المتحدث: "يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن".

