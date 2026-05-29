اليمن: إصابة جندي بإسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في شبوة

- القوات الحكومية اليمنية أحبطت هجومًا بطائرة مسيّرة للحوثيين على مواقع عسكرية في جبهة الرصيد بشبوة، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة، وسط حالة استنفار ومخاوف من هجمات مستقبلية. - جبهات بيحان تشهد توترًا عسكريًا مستمرًا، حيث تعتبر منطقة تماس رئيسية بين القوات الحكومية والحوثيين، مع مواجهات متقطعة رغم الجهود الأممية للتهدئة. - تصعيد الحوثيين باستخدام الطائرات المسيّرة يعمّق الجمود السياسي ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة غير المعلنة منذ 2022.

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم بطائرة مسيّرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على مواقع عسكرية في جبهة الرصيد التابعة للواء 19 مشاة بمديرية بيحان شمالي محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، في تصعيد جديد تشهده جبهات التماس بين الطرفَين.

وقالت مصادر عسكرية في محور بيحان لـ"العربي الجديد" إنّ وحدات الجيش رصدت الطائرة أثناء تحليقها فوق مواقعها العسكرية في الجبهة، وتمكّنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد الجنود بجروح بالغة أدت إلى بتر إحدى ساقيه، قبل نقله لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن حالة استنفار سادت في صفوف القوات المرابطة عقب الهجوم، وسط مخاوف من تجدّد الهجمات بالطائرات المسيّرة أو القصف المدفعي الذي تشهده المنطقة بين حين وآخر.

وتأتي العملية في ظلّ استمرار التوتر العسكري في جبهات بيحان، التي تُعد من أبرز مناطق التماس بين القوات الحكومية والحوثيين، نظراً إلى موقعها الرابط بين محافظتَي شبوة ومأرب، وتشهد مواجهات متقطعة وهجمات متبادلة رغم مساعي التهدئة الأممية.

ويقول مراقبون إنّ الجماعة تسعى، من خلال هذه الهجمات، إلى الحفاظ على الضغط العسكري في مناطق التماس وتحقيق مكاسب ميدانية، في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون منذ سنوات الحرب.

وتعيش الجبهات اليمنية على وقع تصعيد ميداني متقطع، تمثل في تكثيف جماعة الحوثي استخدام الطائرات المسيّرة واستهداف مواقع القوات الحكومية، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفَين بخرق الهدنة غير المعلنة السارية منذ عام 2022. ويأتي هذا التصعيد العسكري ليعمّق حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية، في ظل استمرار تعثر المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل شامل للصراع الذي يمزق البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.