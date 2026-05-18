اليمن: إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9" في مأرب

- شهدت مدينة مأرب انفجارًا عنيفًا نتيجة استهداف طائرة أميركية مسيّرة من طراز "MQ-9" بصاروخ، مما أدى إلى سقوطها في محيط منطقتي صافر ومغيفر، وسط غياب تعليق رسمي من البنتاغون أو الحوثيين. - أظهرت الصور المتداولة بقايا الطائرة وصواريخ "النينجا" (AGM-114R9X) التي كانت تحملها، وهي مصممة لعمليات الاغتيال الدقيقة، مما يعكس تصعيدًا عسكريًا في المنطقة. - تتزامن هذه الأحداث مع تكثيف الحوثيين استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، واستمرار تحليق الطائرات الأميركية لتعقب عناصر تنظيم القاعدة في مأرب.

هزّ انفجار عنيف محيط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، مساء الأحد، إثر استهداف طائرة أميركية مسيّرة بصاروخ شوهد انطلاقه من جبال هيلان، غربي مأرب، والتي كانت تحلق في أجواء المحافظة، ما أدّى إلى دوي انفجار قوي سُمع في أنحاء متفرقة من المدينة، قبل رصد سقوط جسم الطائرة في محيط منطقتي صافر ومغيفر شرقي المحافظة الغنية بالنفط، حسبما أفادت مصادر محلية "العربي الجديد".

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لنفي أو تأكيد الحادثة، كما لم ينشر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين بياناً تفصيلياً بشأن العملية، وإن كانت منصات إعلامية مقربة من الجماعة قد بدأت ببث مقاطع الحطام تزامناً مع روايات شهود العيان.

وبحسب المصادر، فإن الطائرة المستهدفة من طراز "MQ-9" الأميركية، وهي طائرة من دون طيار تُستخدم في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الضربات الدقيقة، وتعمل عبر أنظمة استشعار متقدمة ومحطات تحكم أرضية. وتزامن ذلك مع تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صوراً توثق حطام الطائرة المتساقط في منطقة صحراوية شرقي مديرية الوادي بمأرب.

وبحسب منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون العسكرية، فقد أظهرت الصور بوضوح بقايا طائرة أميركية من دون طيار من طراز (MQ-9 Reaper)، التي يعتمد عليها الجيش الأميركي بكثافة في عملياته باليمن، بما في ذلك خزان وقود الطائرة المصممة خصيصاً لعمليات المراقبة والاستطلاع الطويل، والتي تعاب بافتقادها أنظمة الدفاع الذاتي ضد الصواريخ الموجهة.

كما كشفت الصور المتداولة عن العثور على قطعتين على الأقل من حطام صواريخ طراز "النينجا" (AGM-114R9X)، التي كانت تذخرها الطائرة المسيّرة، وسقطتا مع الحطام. وتعد هذه الصواريخ نسخة معدلة ومحاطة بالسرية من صواريخ "هيلفاير" (Hellfire) الجوية-الأرضية الشهيرة، حيث تتميز بخلوها من الرؤوس المتفجرة واستبدالها بشفرات حادة، وهي مصممة خصيصاً لتنفيذ عمليات الاغتيال الدقيقة للشخصيات لتقليل الخسائر الجانبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر تشهده جبهات مأرب، مع تكثيف جماعة الحوثيين استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ في محاولات لاستهداف مواقع عسكرية ومناطق مأهولة، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات الأميركية من دون طيار في أجواء المحافظة ضمن عمليات مرتبطة بتعقب عناصر تنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، إسقاط عدد من الطائرات الأميركية المسيّرة من طراز "MQ-9" في عدة محافظات يمنية، قائلة إن ذلك يأتي رداً على ما تصفه بـ"الأعمال العدائية" الأميركية البريطانية ضد اليمن.