- أعلنت الحكومة اليمنية عن إدخال منظومات استطلاعية وقتالية جديدة للطيران المسيّر، بهدف تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة في مواجهة الحوثيين، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع طاهر العقيلي لوحدات الطيران المسيّر. - أظهرت المشاهد نماذج طائرات مسيّرة مصنوعة بكفاءات يمنية، ودشّن وزير الدفاع دخول المنظومات الجديدة للخدمة، مما يعزز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في مختلف الجبهات. - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بتعيين سالم بن بريك سفيراً لليمن لدى السعودية، بعد شغله مناصب مالية واقتصادية متعددة.

كشفت الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، عن إدخال منظومات استطلاعية وقتالية جديدة للطيران المسيّر إلى الخدمة العسكرية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن خطط تطوير القدرات القتالية والاستطلاعية للقوات المسلحة في مواجهة جماعة الحوثيين. وجاء الإعلان خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الدفاع طاهر العقيلي لوحدات الطيران المسيّر التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفق مقطع فيديو بثّه التلفزيون الحكومي، اطّلع خلاله الوزير على مستوى الجاهزية القتالية والاستعدادات العملياتية للوحدات المختصة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المهام الاستطلاعية والقتالية التي ستنفذها هذه المنظومات الجديدة؟ ما هي الكفاءات اليمنية التي ساهمت في تصنيع وتجهيز هذه الطائرات المسيّرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأظهرت المشاهد نماذج متعددة من الطائرات المسيّرة قالت وزارة الدفاع إنها صُنعت وجُهزت بكفاءات يمنية، إلى جانب استعراض عدد من المنظومات المخزنة على أرفف التجميع. وخلال الزيارة، دشّن وزير الدفاع دخول المنظومات الجديدة إلى الخدمة الميدانية، وكتب اسمَي "عيبان" و"نقم"، وهما من أشهر الجبال المطلة على العاصمة صنعاء، على هياكل طائرتين مسيّرتين، في إشارة إلى بدء تشغيلهما ضمن الوحدات العسكرية. ونقل الإعلام العسكري عن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي قولها إن المنظومات الجديدة ستسهم في تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في مختلف الجبهات، من خلال تنفيذ مهام استطلاعية وقتالية، ما يرفع من كفاءة الأداء الميداني.

كما نقلت وسائل إعلام رسمية عن العقيلي تأكيده جاهزية القوات الحكومية لمواجهة جماعة الحوثيين، في ظل استمرار المواجهات العسكرية والتوترات الأمنية في عدد من الجبهات. ويُعد هذا الإعلان أول كشف رسمي من جانب القوات الحكومية عن منظومات سلاح جوي مسيّر، وتصنيع حربي مرتبط بالقوات الجوية، في وقت باتت فيه الطائرات المسيّرة إحدى أبرز أدوات القتال المستخدمة في النزاع اليمني.

وشهدت الحرب في اليمن، خلال السنوات الأخيرة، توسعاً لافتاً في استخدام الطائرات المسيّرة لأغراض الاستطلاع والهجوم من مختلف أطراف النزاع، فيما سعت القوات الحكومية وجماعة الحوثيين إلى تطوير قدراتهما في هذا المجال. ويأتي الإعلان الحكومي عن إدخال منظومات مسيّرة جديدة إلى الخدمة في ظل تصاعد التوترات العسكرية واستمرار المواجهات في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تعثر جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع المستمر منذ أكثر من عقد.

قرار بتعيين سالم بن بريك سفيراً لليمن لدى السعودية

في سياق منفصل، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بتعيين سالم صالح بن بريك سفيراً لدى السعودية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وشغل بن بريك منصب رئيس الحكومة اليمنية قبل مغادرته المنصب في مطلع العام الجاري، كما تولى خلال السنوات الماضية عدداً من المناصب المالية والاقتصادية، من بينها وزارة المالية، قبل أن يُعيّن مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون المالية والاقتصادية.