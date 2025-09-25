اليمن: آلاف يشاركون في حفل إيقاد ذكرى ثورة 26 سبتمبر بتعز

- احتشد آلاف اليمنيين في تعز لإحياء الذكرى الثالثة والستين لثورة 26 سبتمبر، مؤكدين التزامهم بمواصلة النضال ضد الانقلاب الحوثي والحفاظ على مكتسبات الثورة والنظام الجمهوري، مع إيقاد شعلة الثورة وإطلاق الألعاب النارية. - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق الاستقرار في اليمن وتحرير البلاد من مليشيات الحوثيين، محذراً من أن سياسة الاحتواء منحت الحوثيين الوقت لتوسيع ترسانتهم العسكرية. - حذرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين من أي مظاهر للاحتفال بذكرى الثورة، ونشرت آلاف المسلحين لمنع الاحتفالات وشنّت حملة اختطافات ضد الناشطين.

احتشد آلاف اليمنيين في شارع جمال عبد الناصر بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الخميس، لإحياء حفل إيقاد شعلة الذكرى الثالثة والستين لثورة 26 سبتمبر، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة لافتة من قيادات السلطة المحلية والأحزاب السياسية، والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة. ورفع المشاركون الأعلام الوطنية وصور شهداء الثورة على وقع الأناشيد الوطنية، كما رددوا شعارات تؤكد السير على درب شهداء الثورة وأهدافها، و"مجددين العهد للحفاظ على مكتسبات الثورة وعلى رأسها النظام الجمهوري، ومواصلة النضال حتى القضاء على الانقلاب الحوثي".

وبالتزامن مع ذلك، جرى إيقاد شعلة الثورة في قلعة القاهرة جنوبي المدينة وإطلاق الألعاب النارية احتفالاً بالمناسبة، كما تم إيقاد الشعلة على سقوف المنازل في الجبال والقرى في وقت متزامن. عبد الكافي العزعزي، مشارك في الحفل، قال لـ"العربي الجديد" إن "ثورة 26 سبتمبر هي أعظم ثورة لأنها قامت ضد نظام الخرافة، النظام الإمامي الكهنوتي، وأعلنت النظام الجمهوري، ونقلت اليمن من العصور الوسطى إلى القرن العشرين، ومن عصور الجهل والتخلف إلى عهد جديد فيه كرامة للوطن والمواطن على حد سواء".

احتفال بثورة 26 سبتمبر في تعز (عامر الصبري)

أسماء عادل، مشاركة في الحفل، قالت لـ"العربي الجديد": "نشارك في حفل إيقاد شعلة الثورة لنجدد العهد لها أننا متمسكون بأهدافها ومبادئها في مواجهة الكهنوت الحوثي الذي يريد إخضاع الشعب لفكرة الولاية، ويريد مصادرة حكم الشعب لصالح حكم الأسرة والطائفة، وهو ما لا يقبل به اليمنيون، ولو بذلوا أعظم التضحيات في سبيل الدفاع عن الجمهورية". أما الطفلة سيدرا محمد فقالت لـ"العربي الجديد": "نحتفل بذكرى الثورة من أجل المستقبل المشرق، وانتصاراً للشهداء الأحرار، وتحيا الجمهورية اليمنية رغم أنف أعداء الثورة والجمهورية والوحدة".

من جانبه، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق الاستقرار في اليمن و"تحرير البلاد من مليشيات الحوثيين". جاء ذلك في كلمته بأعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وقال العليمي: "أدعو إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق استقرار اليمن وتحرير البلاد من مليشيات الحوثيين". وأضاف: "آن الأوان لإطلاق تحالف دولي يحرر اليمن من الإرهاب، ويعيد بناء دولته الوطنية، ويؤمّن المنطقة والعالم من خطر متزايد عابر للحدود"، وفق تعبيره.

وقال العليمي، إنه "بات من الضروري التحرك بصورة جماعية، وحاسمة من أجل فرض السلام" المنشود في اليمن. وأوضح أن السنوات الماضية "أثبتت أن سياسة إدارة الصراع عبر المزيد من الحوافز، لم تجلب سوى مزيد من الويلات والدمار، كما أن سياسة الاحتواء منحت المليشيات الحوثية الوقت والموارد لتوسيع ترسانتها العسكرية". وتابع: "بات واضحاً اليوم، أن السلام المنشود لا يمكن أن يستجدى، بل يفرض بالقوة". وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن "تغافل الكثيرين عن جوهر الأزمة اليمنية، شجع المليشيات الحوثية على التمادي نحو تهديد السلم الإقليمي، واستهداف مصادر الطاقة ثم ممرات الملاحة، وصولاً إلى الاختطاف والتنكيل بموظفي الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها قد حذرت الثلاثاء، من أي مظاهر للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر/ أيلول، تحت مبرر "وجود مخططات معادية لاستهداف الجبهة الداخلية"، مؤكدة "جاهزيتها لإفشال تلك المخططات والتصدي لها بحزم"، على حد قولها.

وقالت داخلية الحوثيين، في بيان، إن "العدو يسعى هذا العام لتكرار محاولاته تنفيذ مخططات خبيثة عبر استغلال مناسبة ذكرى 26 سبتمبر/ أيلول"، محذرة "كل من تسوّل له نفسه التورط في خدمة الأعداء أو السقوط في مستنقع الخيانة والعمالة"، كما أكدت "جاهزية الوزارة والأجهزة الأمنية، لإفشال وإحباط أي فتنة يسعى العدو لإثارتها تحت أي عنوان وفي أي وقت".

ونشرت جماعة الحوثي آلاف المسلحين التابعين لها في شوارع صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرتها لمنع أي مظاهر احتفالية بذكرى الثورة، بالتزامن مع حملة اختطافات واسعة منذ أيام شملت عدداً من الناشطين، أبرزهم المحامي عبد المجيد صبرة والكاتبان أوراس الإرياني وماجد زايد. يشار إلى أن ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962 هي ثورة قام بها الضباط الأحرار بقيادة علي عبد المغني في الشطر الشمالي من اليمن ضد نظام المملكة المتوكلية اليمنية، وتم بموجبها إعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية.