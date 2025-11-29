اليسار يتجدّد حزبياً في بريطانيا بمواجهة اليمين المتطرف

- انطلق المؤتمر التأسيسي لحزب "حزبك/م" اليساري بمشاركة 50 ألف عضو، بهدف إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسط تحديات داخلية بين مؤسسيه كوربين وسلطانة. - يطرح الحزب سياسات لفرض ضرائب أعلى على الأغنياء، وملكية عامة لقطاعات الماء والطاقة، وبناء إسكان عام، ويدعم الشعب الفلسطيني، مع استعداد 12% من البريطانيين للتصويت له. - يواجه الحزب تحديات في توحيد صفوفه وتحديد قيادته، مع اقتراح لقيادة جماعية حتى 2027، مع التأكيد على تصويت الأعضاء للقرارات النهائية.

تنطلق صباح اليوم السبت أعمال المؤتمر التأسيسي لحزب "حزبك/م" Your Party المنتمي إلى اليسار بعد أشهر من إعلان النائبين المستقلين جيريمي كوربين وزارا سلطانة، عن البدء بتأسيس حزب جديد بهدف "إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف ضد الإبادة الجماعية". انضم للحزب أكثر من 50 ألف عضو بحسب القائمين عليه، فيما انضم له نواب مستقلون من البرلمان البريطاني وانسحب اثنان منهم لاحقاً خلال الأسبوع الأخير بعد خلافات داخلية رافقت عملية التأسيس. يأتي انطلاق الحزب اليساري الجديد في ظل ازدياد قوة اليمين الشعبوي والمتطرف في الساحة السياسية البريطانية، وفي ظل تبني حزب العمال، الممثل التاريخي لقطاعات واسعة من اليسار، سياسات نحو اليمين. يطرح حزب اليسار الجديد أفكاراً تنادي بإعادة توزيع الثروة من خلال فرض ضرائب أعلى على الأغنياء، وإنقاذ الخدمات العامة من الخصخصة، ويطالب بملكية عامة لقطاعات الماء، الطاقة، وكل المرافق الأساسية. ويدعو إلى بناء إسكان عام بأسعار معقولة، ودعم الرعاية الاجتماعية، ومعالجة أزمات معيشة الفقراء. ويتبنى موقفاً جذرياً من سياسات التسليح، ويعارض الحروب ويقف إلى حد كبير بجانب الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.



أبدى 12% من البريطانيين استعدادهم للتصويت للحزب الجديد

الدعم الشعبي لحزب اليسار الجديد

وفي استطلاع للرأي نُشر الخميس الماضي، أبدى 12% من البريطانيين استعدادهم للتصويت للحزب بحسب استطلاع لمعهد يوغوف، وهو ما يعكس انخفاضاً عن استطلاع سابق لنفس المعهد قبل شهر بست درجات. وواجه الحزب الجديد تحديات عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الخلافات العلنية في الإعلام، والانقسامات العميقة التي بدأت تظهر بين حلفاء جيريمي كوربين وزارا سلطانة، والخلافات حول توجه الحزب، ومزاعم الاضطراب المالي، واستقالة نائبين. وسيكون المؤتمر اليوم السبت وغداً الأحد مرآة لقدرة القائمين على الحزب في مواجهة هذه المشاكل الداخلية، فيما يتوقع بعض المراقبين استمرار هذه الخلافات داخل المؤتمر، الأمر الذي ينعكس على الحماس المرافق لتأسيس الحزب وانضمام المزيد من الأعضاء من الذين يؤيدون التوجهات اليسارية، وبعد حالة من خيبة الأمل من حكومة حزب العمال.

وبحسب "يوغوف"، انخفضت نسبة الراغبين في التصويت لحزب "حزبك/م" بين ناخبي حزب العمال في انتخابات عام 2024، من 31% إلى 20%، وبين "الديمقراطيين الأحرار" في عام 2024، من 21% إلى 14%. ومع وجود عدد قليل من المنفتحين على الحزب أصلاً، فإن عدد ناخبي حزب المحافظين أو "الإصلاح" في المملكة المتحدة في عام 2024 الراغبين في التصويت لحزب "حزبك/م" لم يتغير إلى حد كبير، وظل عند 1%.

تجدر الإشارة إلى أن الرغبة في التصويت لحزب ما لا تعني بالضرورة دعمه فعلياً. تكمن المشكلة الرئيسية هنا بالنسبة لحزب "حزبك/م" في أن 96% من المنفتحين على الحزب مستعدون أيضاً للتفكير في التصويت لأحزاب أخرى. ويُمثل حزب الخضر أيضاً اليسار ويوجد العديد من البريطانيين الذين يؤيدون توجهات حزب الخضر وحزب "حزبك/م" العامّة. وشهد حزب الخضر أخيراً ازدياداً كبيراً في شعبيته من خلال انضمام عشرات الآلاف من الأعضاء منذ شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انتخاب زاك بولانسكي زعيما جديداً لـ"الخضر"، ليكون الحزب الثالث من ناحية عدد الأعضاء بوجود 150 ألف عضو.



أدت الخلافات السابقة بين كوربين وسلطانة إلى فشل إطلاق عضوية الحزب

أعلن النائبان عدنان حسين وإقبال محمد، وهما نائبان مستقلان انتخبا بسبب موقفهما الداعم لغزة، انسحابهما من الحزب الناشئ خلال فترة وجيزة، مشيرين إلى وجود "صراعات داخلية مستمرة" و"ثقافة سامة ومُقصية". ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر أن الخلافات امتدت لتشمل قضايا اجتماعية وسياسة النوع الاجتماعي، بما في ذلك حقوق المتحولين جنسياً، وهو ما ظهر في بيان لسلطانة لاحقاً أكدت فيه أن "حقوق المتحولين جنسياً هي حقوق إنسانية. حزبكم سيدافع عنها. لا أعذار، ولا لكن". وظهرت الخلافات الأولى قبل شهرين عندما اشتكت زارا سلطانة من خضوعها لـ"نادي فتيان متحيز جنسياً" بعد دعوة أنصارها للتسجيل رسمياً وتقديم الدعم المالي للحزب. لكن كوربين وصف هذه الرسالة بأنها "رسالة بريد إلكتروني غير مُصرَّح بها"، وبعد ساعات قليلة حذَّر الناس في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من التسجيل عبر الرابط. أدت الخلافات بين كوربين وسلطانة في حينه إلى فشل إطلاق عضوية الحزب وتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية. لاحقاً أعلنا عن مصالحة بينهما وشاركا في نشاطات جماهيرية مشتركة للحزب.

مستقبل الحزب الناشئ

وفي تصريحاته الأخيرة قبيل المؤتمر، ركز كوربين على الثبات على المبادئ وتركيز القرار في يد الأعضاء، متجنباً الخوض في التفاصيل الحادة للخلافات الداخلية، مؤكداً استمراره في مهمته الأساسية قائلاً: "سأستمر في تمثيل مجتمعي في البرلمان والتعبير عن رأيي ضد اللامساواة والفقر والحرب". وشدّد كوربين على أن دور النواب المؤسسين سينتهي عند تأسيس الحزب، وأن المؤتمر سيحدد اسم الحزب لتمتين موقعه في معسكر اليسار وزعامته وبرنامجه، مؤكداً أن القرار النهائي سيكون للأعضاء من خلال التصويت الإلكتروني. ويُطرح في المؤتمر اقتراح سيصوّت عليه مفاده بأن يكون في قيادة الحزب أي عضو عادي وليس عضو برلمان، لتكون هناك قيادة جماعية حتى عام 2027 لا قائد واحد. ويمكن أن يكون القائد الفردي أي مرشح ناجح، كوربين أو سلطانة أو أي عضو برلماني آخر أو عضواً عادياً، بينما ينص الخيار الجماعي على أن يقود الحزب رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، وكلاهما عضوان عاديان. وبموجب هذا الخيار الأخير، سيُمنع أعضاء البرلمان من الترشح. لكن على المدى البعيد، قد يسعى "حزبك/م" إلى إعادة خيار القيادة المشتركة، من خلال مراجعة يقودها الأعضاء لهياكل القيادة لاستكشاف خيارات القيادة بالنيابة، والقيادة المشتركة، والعلاقة مع قيادة الحزب في ويلز واسكتلندا بمجرد تأسيس الحزب في كل دولة.