اليسارية كاثرين كونولي رئيسة لأيرلندا

- فازت كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية بنسبة 63.4% من الأصوات، متغلبة على هيذر همفريز، لتصبح ثالث امرأة تتولى رئاسة أيرلندا، وتعهدت بتوحيد جزيرة أيرلندا والعمل على قضايا الإسكان والرفاه الاجتماعي. - حصل جيم غافن على 7.2% من الأصوات رغم انسحابه، وشعر الناخبون بالإحباط لعدم وجود مرشح يميني، بينما هنأ نائب رئيس الوزراء سايمون هاريس كونولي على فوزها. - كونولي، المحامية السابقة، معروفة بصراحتها وتدعم تقاليد الحياد العسكري لأيرلندا، وتعارض زيادة الإنفاق الدفاعي، وتؤيد الفلسطينيين في البرلمان الأيرلندي.

فازت المرشحة اليسارية كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية، متغلبة على منافستها هيذر همفريز، لتصبح بذلك عاشر رئيس للبلاد. وجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية، الجمعة، لتبدأ عملية فرز الأصوات صباح السبت، حيث اختار الناخبون بين المرشحتين كونولي وهمفريز. ووفقاً للنتائج الرسمية، حصلت كونولي، المدافعة عن وحدة أيرلندا، على 63.4% من الأصوات، بينما حصلت همفريز على 29.5%.

أما جيم غافن، مرشح رئيس الوزراء ميشيل مارتن، فحصل على 7.2% من الأصوات، إثر بقاء اسمه في بطاقات الاقتراع رغم انسحابه من السباق بسبب قضية تتعلق بتقاضيه إيجاراً مرتفعاً من أحد المستأجرين. وكانت كونولي، التي خرجت منتصرة من الانتخابات، قد تعهدت باتخاذ خطوات على المستوى المجتمعي نحو توحيد جزيرة أيرلندا، كما وعدت بلقاء المواطنين في أيرلندا الشمالية. وأعلنت نيتها العمل في قضايا الإسكان والرفاه الاجتماعي، حتى في حدود تتجاوز الصلاحيات التقليدية لرئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تتسلم كونولي مهامها رسمياً في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خلال حفل تنصيب، لتصبح ثالث امرأة تتولى رئاسة أيرلندا.

وشعر العديد من الناخبين بالإحباط لعدم وجود مرشح يميني. وأقرت هيذر همفريز بالهزيمة عبر التلفزيون العام "آر تي إي" (RTE) قائلة: "ستكون كاثرين رئيسة لنا جميعاً، وستكون رئيستي". كذلك، هنأ نائب رئيس الوزراء الأيرلندي والعضو أيضاً في حزب "فاين غايل" سايمون هاريس، كونولي، وقال على منصة إكس: "أتمنى لها كل التوفيق".

وبعد إعلان النتائج النهائية مساء السبت، ستخلف كاثرين كونولي مايكل هيغينز البالغ من العمر 84 عاماً، والذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ العام 2011. وللمرة الأولى منذ العام 1990، يتنافس مرشحان فقط على رئاسة أيرلندا.

وصباح السبت، رحبت كونولي بالنتائج الأولية، وقالت شاكرة جميع مؤيديها: "أنا سعيدة جداً". وكونولي محامية سابقة معروفة بصراحتها، وتحظى بدعم أحزاب المعارضة الرئيسية، وبينها حزب الخضر وحزب شين فين القومي. وتعارض كونولي زيادة الإنفاق الدفاعي، وتدعم تقاليد الحياد العسكري لأيرلندا التي يربطها برنامج شراكة مع حلف شمال الأطلسي، ولكنها ليست عضواً فيه.

وفي سبتمبر/ أيلول، جددت كونولي إدانتها الغزو الروسي لأوكرانيا. وتُعد كاثرين كونولي من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في البرلمان الأيرلندي، وهي عضو فيه منذ العام 2016. وتسببت مواقفها القوية بشأن قضايا، مثل السياسة الخارجية والإسكان وحقوق العمال والحد من الإنفاق الدفاعي، بتوترات مع الحكومة المشكلة من ائتلاف يهيمن عليه حزبا يمين الوسط الرئيسيان، فيانا فيل وفاين غايل.

