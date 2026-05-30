اليابان وأستراليا ونيوزيلندا تعزز تعاونها الدفاعي: رسالة للصين؟

- اتفقت اليابان وأستراليا ونيوزيلندا على تعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة، وذلك خلال اجتماع تاريخي لوزراء الدفاع في سنغافورة. - اليابان وأستراليا ستطوران بشكل مشترك فرقاطة جديدة للبحرية الأسترالية، استناداً إلى نموذج الفرقاطة اليابانية موجامي، ضمن صفقة تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي. - نيوزيلندا تدرس اختيار الفرقاطة موجامي المحسنة وسفينة حربية بريطانية كمرشحتين لفرقاطتها القادمة، مع توقع اتخاذ قرار بحلول نهاية عام 2027.

اتفق وزراء الدفاع في اليابان وأستراليا ونيوزيلندا في اجتماعهم في سنغافورة، اليوم السبت، على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، في ما يتعلق بالمعدات الدفاعية، في ظل تنامي الأنشطة البحرية الصينية. وقال وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي في بدء الاجتماع مع نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي ريتشارد مارلز وكريس بينك "كانت هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الدول الثلاث اجتماعاً على مستوى وزراء الدفاع. هذه فرصة مهمة للغاية لتحقيق رخاء وسلام واستقرار في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ"، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وقرّرت اليابان وأستراليا بالفعل تطوير فرقاطة من الجيل القادم بشكل مشترك للبحرية الأسترالية، استناداً إلى نموذج مطور للفرقاطة من فئة موجامي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وستنتج الدولتان الفرقاطة الجديدة بشكل مشترك.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، وقّعت أستراليا واليابان عقوداً تطلق صفقة تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي (سبعة مليارات دولار أميركي) لتزويد أستراليا بسفن حربية، وهي أكبر صفقة عسكرية لطوكيو منذ رفع حظر تصدير الأسلحة في عام 2014. وقال وزير الدفاع الأسترالي في بيان إنه ونظيره الياباني وقعا مذكرة "تؤكد من جديد التزام الحكومتَين المشترك بالتسليم الناجح" للسفن الحربية. وبموجب الصفقة، تزوّد اليابان البحرية الأسترالية بأولى فرقاطات الشبح من أصل نحو 12 فرقاطة، في سياق تعزيز عسكري أوسع تنتهجه كانبيرا لزيادة قدراتها النارية بعيدة المدى، وردع الصين.

وفي غضون ذلك، اختارت نيوزيلندا الفرقاطة موجامي التي جرى تحسينها وسفينة حربية بريطانية كمرشحتَين لفرقاطتها من الجيل القادم. ومن المتوقع اتخاذ قرار في هذا الصدد بحلول نهاية عام 2027.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)