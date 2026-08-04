- أكّدت اليابان على ضرورة التكيّف مع أساليب الحرب الحديثة مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز صناعاتها الدفاعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، خاصة من الصين. - اعتمدت الحكومة "الكتاب الأبيض للدفاع" لتوجيه استراتيجياتها، وبدأت في نشر صواريخ كروز بعيدة المدى، مستلهمة من التجربة الأوكرانية في استخدام الطائرات المسيّرة. - تعمل اليابان على تطوير طائرات مسيّرة محلية لتعويض نقص الأفراد العسكريين، رغم التحديات التي تواجهها بسبب هيمنة الواردات الصينية على السوق.

أكّدت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو بحاجة إلى التكيُّف مع أساليب الحرب الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي المستخدمة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز صناعاتها الدفاعية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه اليابان في تطوير طائرات مسيّرة محلية بالكامل؟ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز القدرات الدفاعية لليابان في مواجهة التحديات الاستراتيجية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي سبيل التكيّف مع الأساليب العسكرية الحديثة، اعتمد مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، "الكتاب الأبيض للدفاع"، المكون من 598 صفحة، ويرى أن الصين تمثل أكبر تحدٍ استراتيجي لليابان، في ظل تزايد حضور السفن الحربية الصينية وتكرار تحركاتها في المحيط الهادئ.

وزير الدفاع شينجيرو كويزومي: السرعة هي العامل الحاسم

الاعتماد الجديد، أتى بينما عززت اليابان قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي خلال السنوات الأخيرة، كما بدأت نشر صواريخ كروز بعيدة المدى لردع الأنشطة العسكرية الصينية. وقد استلهمت ذلك، من التجربة الأوكرانية في استخدام الطائرات المسيرة؛ حيث ترى طوكيو أن التكيف مع "أساليب الحرب الجديدة" أصبح أمراً ضرورياً. فمع تسابق العديد من الدول لتطوير الطائرات المسيّرة القتالية، تعطي الحكومة اليابانية أولويّة لتطوير نماذج محلية لاستخدامها في الدفاع الساحلي، بالتكامل مع الصواريخ بعيدة المدى.

وفي وقتٍ سابق من يوليو/تموز الماضي، قال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي، إن "السرعة هي العامل الحاسم". كما اختارت وكالة المشتريات والتكنولوجيا واللوجستيات الدفاعية أخيرا أربع شركات من بين 38 شركة تقدمت للمشاركة في برنامج تطوير سريع للطائرات المسيّرة، على أن تخضع نماذجها لاختبارات تجريها البحرية اليابانية في أغسطس/آب الجاري قبل اختيار المشروع النهائي. وإلى جانب ما تقدّم، تعمل عدّة شركات على تطوير طائرات مماثلة؛ إذ أعلنت شركة توشيبا، الأسبوع الماضي، خططاً لتطوير طائرات مسيّرة قتالية بالتعاون مع شركة "برو درون" الناشئة.

إلى ذلك، ترى اليابان أن الأسلحة غير المأهولة قد تساعد في تعويض النقص المتزايد في أعداد أفراد القوات المسلحة، في ظل تراجع عدد السكان. لكن خبراء يرون أن تطوير طائرات مسيّرة محلية بالكامل سيكون تحدياً كبيراً، في وقت تهيمن الواردات الصينية على سوق الطائرات المسيّرة التجارية في اليابان.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)