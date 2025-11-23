اليابان تعلن نيتها نشر صواريخ في جزيرة قريبة من تايوان

- تعتزم اليابان نشر صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في جزيرة يوناجوني لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تايوان، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من تكثيف عسكري في المنطقة. - تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي حول إمكانية التدخل العسكري في حال هجوم على تايوان أثارت ردود فعل غاضبة من الصين، التي اعتبرت التصريحات تجاوزًا لـ"خط أحمر" وهددت بإجراءات صارمة. - الأزمة بين الصين واليابان تمتد إلى العلاقات التجارية والثقافية، حيث تعد الصين أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

قال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، الذي يزور قاعدة عسكرية قريبة من تايوان، إن خطط اليابان لنشر صواريخ في القاعدة تسير في المسار الصحيح، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو بسبب تايوان. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن كويزومي قوله، اليوم الأحد، في ختام أول زيارة له للقاعدة الواقعة بجزيرة يوناجوني في جنوب اليابان: "نشر الصواريخ يمكن أن يساعد على خفض فرص شن هجوم مسلح على بلادنا".

وتعتزم اليابان أن تنشر صواريخ سطح - جو متوسطة المدى في يوناجوني، على بعد نحو 110 كم شرق تايوان، وذلك ضمن تكثيف عسكري على سلسلة الجزر الواقعة في جنوبها. وتعكس هذه الخطوة مخاوف طوكيو بشأن تزايد القوة العسكرية الصينية واحتمالية اندلاع اشتباك بسبب تايوان.

ويأتي هذا التصعيد على وقع تدحرج الأزمة بين الصين واليابان إلى مزيد من التوتر، من دون بروز أي معطيات تشي بوجود حل قريب لها، خصوصاً مع رفض رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي التراجع عن كلامها بأن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقع أي هجوم على تايوان، مقابل تصعيد صيني سياسي واقتصادي، والتهديد بالمزيد من الإجراءات الصارمة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، إن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان تجاوزت "خطاً أحمر" ويجب على الصين "الرد بحزم لحماية سيادتها وسلامة أراضيها". ووصف وانغ تصريحات تاكايشي بأنها "صادمة" في تصريحات تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في أعقاب زيارته إلى آسيا الوسطى، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وحث وزير الخارجية الصيني اليابان على التفكير في الأخطاء وتصحيحها بسرعة وعدم الاستمرار في مسار خاطئ.

وكانت مسؤولة يابانية قد انتقدت مزاعم الصين بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي قد غيّرت موقف اليابان بشأن أزمة تايوان، واصفة هذه المزاعم بأنها "بلا أساس تماماً"، ودعت إلى المزيد من الحوار لمنع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا. وتعهدت الصين باتخاذ دفاع ذاتي حازم ضد اليابان "إذا تجرأت على التدخل عسكرياً في مضيق تايوان" في رسالة سلمت أمس الأول الجمعة إلى الأمم المتحدة. وتسعى بكين إلى حشد الدعم الدولي لموقفها في النزاع حول جزيرة تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبرها جزءاً من أراضيها.

وامتد الخلاف الذي أعقب ذلك، وهو أكبر أزمة بين الصين واليابان منذ سنوات، إلى العلاقات التجارية والثقافية. وأثارت الصين القضية يوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتعهدت بالدفاع عن نفسها. ووفقاً لقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة فإن الصين أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الولايات المتحدة، إذ اشترت ما قيمته نحو 125 مليار دولار من السلع اليابانية في عام 2024، خاصة المعدات الصناعية وأشباه الموصلات والسيارات.

