اليابان: الحزب الحاكم يبدأ حملة لاختيار خليفة لإيشيبا المستقيل

افتتح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المستقيل، شيغيرو إيشيبا، الحملة الرسمية لإيجاد بديل لإيشيبا، اليوم الاثنين، ويأمل الحزب أن يتمكن من انتخاب زعيم جديد يمكنه إعادة الاستقرار السياسي وحشد دعم الناخب الياباني لليبراليين الديمقراطيين الذين تضرروا بشدة في الفترة الماضية.

ويتنافس خمسة مرشحين على المنصب الأعلى في هرم الحزب الديمقراطي الليبرالي، في الانتخابات التي تجري تحت شعار "تغيير الحزب الديمقراطي الليبرالي". ولا يزال من المرجح أن يتولى الزعيم الجديد رئاسة الوزراء لأن الحزب لا يزال في الصدارة، بينما يغلب التشتت على مجموعات المعارضة بشكل كبير مما يعوق قدرتها على تشكيل تحالف لتولي المنصب.

وكان إيشيبا أعلن، في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، استقالته من منصب رئاسة الوزراء، وجاء ذلك نتيجة الضغوط المتزايدة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد الانتكاسة في الانتخابات الصيفية التي جرت في يوليو/تموز الماضي، حيث الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة إيشيبا، في الحصول على الأغلبية في مجلس المستشارين (الشيوخ) المكون من 248 مقعداً.

ومن أبرز المرشحين لخلافته في رئاسة الحزب وزير الخارجية الياباني الأسبق توشيميتسو موتيجي. وبحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو، يخطط كبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي، للترشح إلى قيادة الحكومة. ومن بين المشرعين المتوقع ترشحهم، ساناي تاكايتشي، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة، التي خسرت أمام إيشيبا في جولة الإعادة من سباق القيادة السابق، وهي مساعدة مقربة لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، والمعروفة بموقفها المتشدد تجاه الأمن القومي.

وشكلت خسارة الانتخابات الصيفية ضربة لائتلاف إيشيبا، ما جعله أقلية في كلا المجلسين، بعد هزيمته في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في انتخابات مجلس النواب، ما أدى لتفاقم عدم الاستقرار السياسي في اليابان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية في كلا مجلسي البرلمان منذ تأسيس الحزب في عام 1955.

ورفض إيشيبا في وقت سابق الدعوات من داخل حزبه للتنحي وتحمّل مسؤولية خسارة انتخابات مجلس المستشارين. ولكن خسارة الأغلبية زادت من صعوبة البقاء في السلطة عليه، حيث بات ائتلافه الحاكم يحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات. ووصل رئيس الوزراء الياباني البالغ من العمر 68 عاماً إلى قمة هرم الحزب في سبتمبر/ أيلول 2024، لكنه دعا فوراً إلى إجراء انتخابات. وجاء هذا القرار بنتائج عكسية، إذ تركت نتائج الانتخابات حزبه وشريكه الصغير في الائتلاف، حزب كوميتو، في حاجة إلى دعم أحزاب المعارضة، ما أعاق أجندتهما التشريعية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)