الولاية الفلسطينية في الحرم الإبراهيمي تتقلص... ماذا بقي من صلاحيات؟

- تحول جذري في إدارة الحرم الإبراهيمي: نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصلاحيات الفنية والإدارية إلى إدارة مدنية يقودها المستوطنون، مما يهدد الولاية الفلسطينية على الموقع بعد عقود من التقسيم. - إجراءات استيطانية متزايدة: تشمل السيطرة على الكهرباء والمياه ومنع الطواقم الفلسطينية من التحكم بها، وإغلاق البوابة الشرقية، واستصدار قرار باستملاك باحة "صحن الحرم" لتركيب سقف جديد. - مواجهة فلسطينية وتحديات قانونية: يعمل الفلسطينيون على المستويين السياسي والقانوني لمواجهة الإجراءات، رغم أن القرار سياسي وليس قانونياً، مما يتطلب موقفاً موحداً لمواجهة تهويد الخليل.

يشهد الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوب الضفة الغربية، تحولاً جذرياً بعد نقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام الصلاحيات الفنية والإدارية إلى إدارة مدنية يقودها المستوطنون، في خطوة تكشف مساراً واضحاً نحو إنهاء الولاية الفلسطينية على الموقع، وخطوات لضم الحرم بعد عقود من تقسيمه.

ومنذ مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين في 25 فبراير/شباط 1994، والتي أسفرت عن استشهاد 29 شخصاً ثمّ 20 آخرين في أحداث شعبية احتجاجية، وإصابة 150 آخرين، فرض الاحتلال إجراءات عديدة على الحرم، قُسّم على أثره بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، وذلك وفق مخرجات لجنة "شمغار"، التي شكلها الاحتلال للتحقيق بالمجزرة.

وكان عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت قد أعلن، الأحد الماضي، من القسم المستولى عليه، أن إسرائيل سيطرت على الجانب الفني في الحرم الإبراهيمي الذي يسمّى إسرائيلياً "مغارة المكفيلة"، وذلك بعد عقود من السيطرة الإسلامية على الكهرباء والمياه في الحرم على حدّ وصفه. وتدير الجانب الفنّي والخدماتي في الحرم الإبراهيمي بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك وفقاً لما جاء في اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار عام 1997).

ويأتي إعلان المستوطنين فيما لم تبلّغ سلطات الاحتلال الجانبَ الفلسطيني بالقرار، لكنّها عملياً مهّدت له على أرض الواقع منذ نحو عامين، وفق ما يؤكده مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في حديث مع "العربي الجديد".

إجراءات نحو سيطرة كاملة

ويوضح أبو سنينة أنّ ما يجري من إجراءات ميدانية يكشف نية الاحتلال الفعلية فرض سيطرة كاملة على مرافق الحرم وإضعاف الولاية الفلسطينية عليه. ويؤكد أبو سنينة أنّ تصريحات الاستيلاء على إدارة الحرم الإبراهيمي تأخذ طابعاً إعلامياً، كما أنّ الواقع الميداني يشهد توسعاً في السيطرة بالقوة، ومنعاً متكرراً للطواقم الفلسطينية من ممارسة مهامها.

ويقول مدير الحرم الإبراهيمي "إنّ الأوقاف والبلدية ما زالتا تعتبران نفسيهما صاحبتَي الولاية الدينية والإدارية الشرعية، وتعملان على توثيق كل الانتهاكات ورفعها قانونياً، في وقت يستخدم فيه الاحتلال أسلوب جسّ نبض الشارع عبر الإعلام قبل تنفيذ أي خطوة".

السيطرة على الكهرباء والمياه

وفي ما يتعلق بإدارة الكهرباء والمياه، يؤكد أبو سنينة أن ذلك "يشهد عبثاً واضحاً في الأنظمة والآلية من قبل الاحتلال"، موضحاً أن طواقم الأوقاف والبلدية أنجزت 95% من تجهيزات نظام غرفة الإطفاء في الحرم خلال الأشهر الماضية، قبل أن يُكمل الاحتلال ما تبقى بالقوة ويدّعي أنّه المنفّذ الأساسي ويسيطر على الغرفة.

الأمر ذاته تكرر، وفق أبو سنينة، في ملف الكهرباء، إذ وضع الاحتلال خزائن كهربائية جديدة في الجزء المغتصَب، ثم أعلن إعلامياً أنه سحب صلاحيات الكهرباء من الإدارة الفلسطينية، بينما هو في الواقع يمنع الطواقم التابعة لوزارة الأوقاف من التحكم بالخزائن الأصلية بوضع الأقفال عليها، وصولاً إلى منعها حتى من استخدام غرفة الأذان.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ الاحتلال يمنع منذ مطلع عام 2025، دخول الطواقم إلى غرفة البئر والأنظمة المائية الموجودة في الجهة الشرقية للحرم الإبراهيمي، كما يغلق البوابة الشرقية بشكل كامل، الأمر الذي يعرقل أعمال الصيانة والمتابعة اليومية.

يأتي ذلك بعدما أصدرت سلطات الاحتلال في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي قراراً يقضي باستملاك باحة "صحن الحرم" تمهيداً لتركيب سقف جديد، وفق أبو سنينة، موضحاً أن الأوقاف تقدمت باعتراض قانوني ما زال قيد النظر في المحاكم، "وربما ننجح في تأخير التطبيق، لكن نواياهم واضحة باستكمال المشروع". وتزعم سلطات الاحتلال أن الهدف من سقف الحرم هو معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار في الساحة، حيث تتجمع المياه خلال فصل الشتاء. لكن أبو سنينة ينفي صحّة الادعاء ويقول إن الهدف منه السيطرة على الحرم. ومن المقرر أن تغطي المظلة التي يسقف فيها الحرم مساحة تقارب 200 متر مربع، أي نحو 10% من مساحة الحرم البالغة 2040 متراً مربعاً.

إجراءات استيطانية

ويشير مدير الحرم الإبراهيمي إلى أن الاحتلال يتحكم حالياً في حركة الدخول والخروج، ويشدّد القيود ويضعفها كما يشاء، ويتوسع في الأعمال داخل الحرم وفي محيطه، خصوصاً في المناطق المجاورة له.

ويلفت أبو سنينة إلى أعمال إسرائيلية تجري في المتنزه المحاذي للحرم الإبراهيمي، حيث هدمت قوات الاحتلال جزءاً من السور في الآونة الأخيرة، وفتحت مساحة خمسة أمتار وركبت بوابة جديدة، وسط منع كامل لأي جهة فلسطينية من معرفة ما يجري خلف الحواجز في الحديقة.

ويؤكد أبو سنينة أنّ "الحفريات تتواصل يومياً في منطقة زاوية الإشراف المحاذية للحرم الإبراهيمي، وهي قطعة تابعة للأوقاف لم يتمكن أحد من الوصول إليها منذ نحو 15 عاماً، ما يثير مزيداً من المخاوف حول طبيعة المشاريع التي تُنفّذ بعيداً عن الرقابة".

محاولات قضائية

ويشير أبو سنينة إلى أن الجانب الفلسطيني يعمل على المستويين السياسي والقانوني لرصد جميع الانتهاكات، وأن المؤسسات المحلية تقف إلى جانب إدارة الحرم في مواجهة هذه الإجراءات، مؤكداً أنّه سيتم إطلاق خطة أوسع لحشد حضور المواطنين داخل الحرم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة.

وتتخذ الجهات الرسمية الفلسطينية إجراءات عملية في مواجهة قرار الاحتلال عبر المحاكم الاسرائيلية من خلال بلدية الخليل ولجنة الإعمار وطاقم المحامين التابع لهم، وكذلك المحاكم الدولية عبر وزارة الخارجية.

انحياز للمستوطنين

بدوره، يؤكد الباحث السياسي من الخليل عادل شديد، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ معالجة هذا الملف عبر المسار القانوني في المحاكم الإسرائيلية "يُعدّ خطأً جوهرياً، لأن جوهر القرار سياسي وليس قانونياً". ويرى شديد أن اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي يعني ضمنياً الالتزام بنتائج قراراته مهما كانت منحازة، وهو ما يمنح شرعية لخطوات الاحتلال بدل مواجهتها.

ويتساءل شديد عن الموقف الفلسطيني في حال أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكماً لصالح المستوطنين، مشدداً على أن القاضي الإسرائيلي لن يكون عادلاً أو محايداً في نظره للاعتراضات الفلسطينية، بل سيقف - بحكم المنظومة - إلى جانب المستوطن.

ويشير الباحث الفلسطيني إلى أن قرار نقل الصلاحيات إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" ليس قراراً إدارياً محضاً، بل هو نتاج ضغط من مجموعات استيطانية تمتلك مشروعاً واضحاً للسيطرة على الحرم الإبراهيمي.

فرصة استيطانية نحو الضم

ويوضح شديد أن إسرائيل تعتبر اللحظة الراهنة "فرصة لتغيير الهوية التاريخية للخليل وتهويدها وعبرنتها عبر فرض السيطرة على الحرم"، معتبراً أن ما يجري هو "ضم فعلي"، للحرم يمهد لضمّ المدينة بالكامل.

ويشير المصدر ذاته إلى "ضرورة وجود موقف فلسطيني موحد يرفض المسار القضائي الإسرائيلي، ويؤسس لقرار جماعي من المؤسسات المعنية لمواجهة مخططات الاحتلال في الحرم، باعتباره معلماً إسلامياً يخصّ المسلمين كافة، وليس الفلسطينيين وحدهم".

ويلفت إلى أنّ عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت يحمل مشروعاً عقائدياً لطرد الوجود الفلسطيني من الحرم الإبراهيمي، ويؤمن بأن الحرم كان "واقعاً تحت احتلال فلسطيني" بعد عام 1967، وأن الوقت قد حان "لتحريره"، وفق رؤيته الأيديولوجية.

ويعتبر شديد أن السؤال المطروح اليوم هو: ما هي الخطوات الفلسطينية للردّ على تصريحات سوكوت؟ فالمؤسسة الإسرائيلية، بجميع تياراتها السياسية، تتعامل مع الحرم الإبراهيمي باعتباره موقعاً خاضعاً للسيادة الدينية اليهودية، والاختلاف داخل إسرائيل ينحصر في التفاصيل فقط.

ويؤكد شديد أن هذا التوجه ليس نظرياً، بل يُنفَّذ عملياً على الأرض، خاصة أن من يديرون "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في الضفة الغربية اليوم هم المستوطنون أنفسهم بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.