- يقترب البيت الأبيض من اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات حول البرنامج النووي، تشمل 14 بنداً منها فتح مضيق هرمز والحد من البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات تدريجياً. - تتضمن المفاوضات مناقشة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث تقترح إيران وقفاً مؤقتاً لخمس سنوات، بينما تطالب الولايات المتحدة بعشرين عاماً، مع نظام تفتيش مكثف والتزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. - رغم التقدم، يبقى بعض المسؤولين الأميركيين متشككين، بينما يأمل رئيس الوزراء الباكستاني في اتفاق طويل الأمد، وتؤكد إيران على اتفاق عادل يحفظ حقوقها.

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، بأن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من الاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلاً حول البرنامج النووي

، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتوقع رداً من إيران بشأن نقاط رئيسية عدة خلال الـ48 ساعة المقبلة. وبحسب الموقع، فإن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يجريان مع المسؤولين الإيرانيين مباشرةً وعبر الوسطاء مفاوضات حول مذكرة التفاهم المكونة من صفحة واحدة و14 بنداً. وبموجب مذكرة التفاهم سيعلن إنهاء الحرب في المنطقة وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوماً قد تُعقد في جنيف أو إسلام أباد، للتوصل إلى اتفاق مفصل لفتح مضيق هرمز، والحدّ من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية.

وفيما أكد الموقع عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، أشار إلى أن الطرفين وصلا إلى أقرب نقطة اتفاق منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. ويجرى التفاوض حالياً على مدة وقف تخصيب اليورانيوم، إذ ذكرت ثلاثة مصادر للموقع أنها ستكون 12 عاماً على الأقل، بينما رجّح مصدر آخر أن تصل إلى 15 عاماً. وكانت إيران قد اقترحت وقفاً مؤقتاً لتخصيب اليورانيوم لمدة خمس سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بوقفه لمدة عشرين عاماً.

وأفاد "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة تسعى لإدراج بند ينص على أن أي انتهاك إيراني للالتزامات الخاصة بالتخصيب سيؤدي إلى تمديد فترة الوقف الاختياري، فيما سيسمح لها باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة تصل إلى 3.67% بعد انتهاء هذه الفترة. كذلك تلتزم إيران بموجب مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو القيام بأي أنشطة متعلقة بتسليحه. وبحسب ما أشار مسؤول أميركي للموقع، فإن الطرفين يناقشان بنداً تلتزم بموجبه إيران عدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، إضافة إلى التزامها نظام تفتيش مكثف، يشمل عمليات تفتيش مفاجئة من قبل مفتشي الأمم المتحدة. في المقابل، ستلتزم واشنطن بموجب المذكرة رفعاً تدريجياً للعقوبات المفروضة على إيران والإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمّدة في العالم.

وفيما لا يزال بعض المسؤولين الأميركيين متشككين في إمكانية التوصل حتى إلى اتفاق مبدئي، قال المسؤولان الأميركيان للموقع إن قرار الرئيس ترامب بالتراجع عن العملية التي أعلنها أخيراً في مضيق هرمز والحرص على تجنب انهيار وقف إطلاق النار الهشّ، استند إلى التقدّم المحرز في المحادثات. وكان ترامب قد كتب في منشور على منصته "تروث سوشال": "توصلنا إلى اتفاق مشترك يقضي بأنه فيما يظل الحصار سارياً بكامل قوته وأثره، فإن "مشروع الحرية" (أي ملاحة السفن عبر مضيق هرمز) سيُوقف مؤقتاً لفترة وجيزة، ريثما يتضح إن كان ممكناً إبرام الاتفاق والتوقيع عليه".

وأشار "أكسيوس"، نقلاً عن المصدرين المطلعين، ترجيحهما موافقة إيران على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. وطالما نفت طهران في وقت سابق موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "اليورانيوم المخصب لإيران لن ينقل إلى أي مكان. فكما أن التراب الإيراني مقدس بالنسبة إلينا، لهذه القضية أهمية كبيرة في نظرنا".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني مشارك في جهود السلام قوله، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، مؤكداً بذلك تقرير "أكسيوس" حول الموضوع نفسه. وقال المصدر: "سننهي هذا الأمر قريباً جداً. نحن نقترب من ذلك". واليوم، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمله في أن يسهم "الزخم" الناتج من قرار واشنطن تعليق عمليتها العسكرية في مضيق هرمز، في التمهيد لاتفاق طويل الأمد مع طهران.

وأعرب شريف في منشور على منصة إكس عن "امتنانه للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على قيادته الشجاعة وإعلانه في أوانه بشأن تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز"، شاكراً له تجاوبه مع طلب باكستان ودول أخرى تتقدمها السعودية، في هذا الشأن. وأكد شريف أن باكستان تبقى "ملتزمة بالكامل دعم كل الجهود التي تعزز ضبط النفس والحل السلمي للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية"، آملاً أن "يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق مديد يضمن السلام المستدام والاستقرار للمنطقة وما وراءها".

من جانبها، نقلت شبكة "سي أن بي سي" عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله، إن طهران تدرس المقترح الأميركي المكون من 14 بنداً. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين بُعيد وصوله فجر اليوم الأربعاء، أن بلاده تقبل حصراً بـ"اتفاق عادل وشامل" في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية. وشدد عراقجي، بحسب ما نقلته وكالة إيسنا الإيرانية: "نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على حقوقنا ومصالحنا المشروعة في المفاوضات".