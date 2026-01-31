الولايات المتحدة توافق على صفقتي أسلحة كبيرتين للسعودية وإسرائيل

- وافقت الولايات المتحدة على صفقتي أسلحة ضخمتين للسعودية وإسرائيل، تشمل بيع 30 مروحية أباتشي ومركبات تكتيكية لإسرائيل بقيمة 6.7 مليارات دولار، وصواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار، لتعزيز الأمن الإقليمي وسط توترات مع إيران. - تسعى إسرائيل لمحادثات مع الولايات المتحدة لتمديد الدعم العسكري لعشر سنوات، مع التركيز على المشاريع الدفاعية المشتركة وتقليل الاعتماد على المساعدات النقدية، في ظل التزام أميركي قوي بأمن إسرائيل. - تعزز هذه الصفقات السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي، بدعم حلفاء رئيسيين خارج الناتو، مما يسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الخليج.

وافقت الولايات المتحدة على صفقتي أسلحة بمليارات الدولارات لكل من السعودية وإسرائيل، في وقت تشهد فيه العلاقات مع إيران توترات شديدة. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها وافقت على بيع 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي ومعدات ذات صلة إلى إسرائيل مقابل 3.8 مليارات دولار في ظل استمرار الهدنة الهشة في غزة.

وتأتي الصفقة ضمن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة تقارب 6.7 مليارات دولار لإسرائيل التي تعهد الرئيس دونالد ترامب بتقديم دعم قوي لها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة دفاعية قوية وفعالة"، مشيرة إلى أنها أبلغت الكونغرس بعملية البيع. وأضافت: "هذه الصفقة المقترحة تتوافق مع تلك الأهداف". وتتضمن الصفقة أيضاً بيع مركبات تكتيكية خفيفة بقيمة 1.8 مليار دولار. وترسل الولايات المتحدة إمدادات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات سنوياً إلى إسرائيل، معظمها على شكل مساعدات وليس مبيعات.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد قالت يوم الثلاثاء إنّ إسرائيل تستعد لخوض محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات، هدفها تمديد الدعم العسكري الأميركي، وذلك في وقتٍ يكرر فيه المسؤولون الإسرائيليون، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، نيّة تل أبيب تقليص اعتمادها على المساعدات الأمنية الأميركية. وفي الصدد، نقلت الصحيفة البريطانية عن المستشار المالي لوزارة الأمن الإسرائيلية، غيل بنحاس، قوله إنّ إسرائيل ستسعى لإعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي توقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

كذلك أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة الموافقة على بيع صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار. وقالت في بيان إن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة. وأضافت أن موافقة وزارة الخارجية على الصفقة جاءت استجابة لطلب السعودية شراء 730 صاروخاً من طراز بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي. وأوردت في بيان أن الصفقة "تدعم السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف مهم من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه يعتزم الموافقة على بيع مقاتلات إف 35 الشبح للسعودية، التي وصفها بـ"الحليف العظيم".

(فرانس برس، العربي الجديد)