الولايات المتحدة تناقش "المرحلة الانتقالية" في فنزويلا مع رودريغيز

- التقت رئيسة البعثة الأميركية في فنزويلا، لورا دوغو، بالرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز لمناقشة المرحلة الانتقالية بعد خطف مادورو، مؤكدة على مراحل الاستقرار، التعافي الاقتصادي، والمصالحة. - عيّنت فنزويلا فيليكس بلاسينسيا رئيساً لبعثتها في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تحول في العلاقات بعد انهيارها في 2019، مع دعوات لرفع العقوبات الاقتصادية. - زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو أبدت استعدادها للقاء رودريغيز لوضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية، بينما تظل تعيينات الحكومة المؤقتة مثيرة للجدل بسبب النفوذ المستمر لديوسدادو كابيو.

قالت رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية الجديدة في فنزويلا لورا دوغو، إنها تناولت في اجتماع الاثنين مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، مسألة المرحلة الانتقالية بعد خطف الرئيس نيكولاس مادورو. وكتبت دوغو التي وصلت إلى كاراكاس السبت على منصة إكس، "لقد التقيت (الرئيسة الفنزويلية بالوكالة) ديلسي رودريغيز و(رئيس البرلمان) خورخي رودريغيز لأؤكد مجدداً المراحل الثلاث التي اقترحها (وزير الخارجية الأميركي ماركو) روبيو لفنزويلا: الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، والمصالحة والمرحلة الانتقالية".

وتزامناً، عيّنت رودريغيز وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا رئيساً للبعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة. ويمثل تعيين بلاسينسيا نقطة تحوّل في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس والتي انهارت عام 2019، بعدما رفضت واشنطن الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو، واختارت الاعتراف بحكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو. وقال وزير الخارجية إيفان خيل "أشارت الحكومة (الفنزويلية) إلى ضرورة بناء أجندة مثمرة للسلام والاحترام، وهي أجندة تتوافق تماماً مع مبادئ القانون الدولي (...) حتى نتمكّن من توجيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل نهائي نحو طريق سعادة للشعبَين"، ودعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية "في إطار الدبلوماسية".

من جهتها، أعربت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة جائزة نوبل للسلام، لصحافيين خلال مكالمة بالفيديو الاثنين، عن استعدادها للقاء رودريغيز "إذا لزم الأمر" من أجل وضع "جدول زمني للمرحلة الانتقالية". وقالت خلال المكالمة وفقاً لنص مكتوب، "إذا لزم الأمر اجتماعاً لتبادل أفكار بشأن جدول زمني للمرحلة الانتقالية فسيحدث ذلك"، لكنها أضافت أن حكومة رودريغيز الموقتة "لا تزال المافيا".

وفي ما يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات مع السلطات الفنزويلية عقب خطف الولايات المتحدة مادورو وزوجته خلال هجوم على كاراكاس، يبقى الدور الموكل إلى ماتشادو في المشهد السياسي المستقبلي للبلاد مجهولاً. وأظهرت رودريغيز حسن نية تجاه ترامب، من خلال إصلاح قانون النفط وإعلان عفو عام. لكنها عينت الاثنين دانييلا كابيّو، ابنة وزير الداخلية ديوسدادو كابيو الذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة مقدارها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وزيرة للسياحة. ويبدو تعيين ابنة ديوسدادو كابيو دليلاً على نفوذه الكبير الذي لا يزال قائماً.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرة السياحة الجديدة عام 2024 بتهمة دعم أوامر مادورو "لقمع المجتمع المدني". وفي العام نفسه، عيّنها مادورو مديرة لوكالة ترويج الصادرات الفنزويلية ورئيسة منظمة لترويج السياحة. ويمثّل ديوسدادو كابيو الجناح الأكثر راديكالية من الحركة التشافية، وهي عقيدة مستوحاة من الاشتراكية أسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ويُعتبر أحد أقوى القادة في فنزويلا.

(فرانس برس)