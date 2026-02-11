الولايات المتحدة تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة

- تعتزم الولايات المتحدة نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب القوات المسلحة في حربها ضد التنظيمات المسلحة، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. - القوات الأميركية ستوفر التدريب والتوجيه الفني، بما في ذلك مساعدة القوات النيجيرية على تنسيق العمليات الجوية والبرية، دون المشاركة في القتال المباشر. - نيجيريا تواجه تحديات أمنية معقدة تشمل تمرداً مسلحاً في الشمال الشرقي ونزاعات عنيفة في الوسط، بينما تتعرض لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة بسبب انعدام الأمن.

تعتزم الولايات المتحدة نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد التنظيمات المسلحة، وفق ما أعلنت السلطات النيجيرية والأميركية، أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تعزيز واشنطن لتعاونها العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال الجنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس: "سنستعين بقوات أميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف خطة نشر الجنود الذين سينضمون إلى فريق أميركي صغير موجود في نيجيريا للمساعدة على تحديد أهداف للضربات الجوية. وأفادت الصحيفة أن القوات الأميركية الإضافية التي يتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، ستوفر "التدريب والتوجيه الفني"، بما في ذلك مساعدة القوات النيجيرية على تنسيق عمليات تشمل ضربات جوية وأخرى برية. وأكدت متحدثة باسم القيادة الأميركية في أفريقيا تفاصيل التقرير لوكالة فرانس برس.

وتتعرض نيجيريا لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة بسبب انعدام الأمن الذي يصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "اضطهاد" و"إبادة جماعية" ضد المسيحيين. ورغم وجود حالات استهداف للمسيحيين، يتعرض المسلمون أيضاً للقتل بأعداد كبيرة. وصرّح مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، العام الماضي بأن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش "يقتلان من المسلمين أكثر من المسيحيين".

وترفض أبوجا مزاعم اضطهاد المسيحيين، بينما يعتبر محللون مستقلون أن الدولة فشلت بشكل عام في كبح جماح العنف. ورغم الضغوط الدبلوماسية، وجدت نيجيريا والولايات المتحدة أرضية مشتركة في تعزيز تعاونهما العسكري. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في ديسمبر/ كانون الأول غارات استهدفت مسلحين في ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد، في عملية مشتركة مع نيجيريا.

وأعلن الجيش الأميركي أنه سيقدم معلومات استخبارية للقوات الجوية النيحيرية لتحديد أهدافها، كما سيعمل على تسريع عمليات شراء الأسلحة. وفي حين أن نشر 200 جندي يمثل تعزيزاً لهذا التعاون، إلا أن "القوات الأميركية لن تشارك في أي قتال أو عمليات مباشرة"، وفق ما قال أوبا للصحيفة. وأشار إلى أن نيجيريا هي من طلبت هذه المساعدة الإضافية.

وتخوض نيجيريا حرباً دامية ضد تمرد مسلح مستمر منذ فترة طويلة ويتركز في شمال شرق البلاد، بينما تقوم عصابات إجرامية بعمليات اختطاف مقابل فدية ونهب للقرى في الشمال الغربي. ويشهد وسط البلاد نزاعات عنيفة بين المزارعين من جهة، ومعظمهم من المسيحيين، ورعاة الماشية الفولاني المسلمين من جهة أخرى، مع أن باحثين يرون أن السبب الرئيسي للنزاع هو الصراع على الأراضي والموارد المتضائلة.

