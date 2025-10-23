- تتوقع الولايات المتحدة من إسرائيل إبلاغها مسبقاً قبل أي هجوم عسكري في غزة لضمان عدم تعريض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، وقد زار مسؤولون أميركيون إسرائيل لمراقبة الوضع ومنع التصعيد. - شدد المسؤولون الإسرائيليون على نزع سلاح حماس كشرط لإعادة إعمار غزة، واستعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين، وتحديد صلاحيات القوة متعددة الجنسيات. - تضغط إدارة ترامب على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع التأكيد على انسحابات إسرائيلية ونشر قوة متعددة الجنسيات وتشكيل حكومة خبراء في غزة.

تتوقع الولايات المتحدة من دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تُبلغها مسبقاً قبل أي هجوم عسكري "غير اعتيادي" في قطاع غزة، بما في ذلك الغارات الجوية، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم الخميس عن مصادر أمنية إسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن الأميركيين لا يطرحون ذلك حتى الآن شرطاً للحصول على موافقة منهم قبل كل عملية هجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم يوضحون بشكل صارم أنهم لن يتسامحوا مع مفاجآت إسرائيلية إضافية قد تُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.

وكان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس هذا الأسبوع، أبرز المسؤولين الأميركيين الذين وصلوا إلى إسرائيل، فيما بات يُطلق عليه اسم "بيبي-سيتينج"، أي مراقبة لصيقة للقيادة الإسرائيلية، لمنعها من إشعال الحرب مجدداً في القطاع. وإلى جانب فانس، زار إسرائيل هذا الأسبوع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوثا الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

كذلك افتتح الأميركيون هذا الأسبوع مقراً عسكرياً في كريات جات في الجنوب، ينسقون من خلاله استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويخدم في هذا المقر نحو 200 ضابط وجندي، فيما لفتت الصحيفة العبرية إلى أنه الحجم نفسه للقوة التي نشرها الأميركيون في إسرائيل قبل نحو عام ونصف، عندما أطلقوا المشروع الفاشل لإنشاء رصيف لوجستي لإنزال المساعدات الإنسانية من البحر، على الشاطئ جنوب مدينة غزة.

وشارك في اللقاء الأمني الذي جمع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، الوزيران الإسرائيليان، يسرائيل كاتس ورون ديرمر، إلى جانب كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر. وعُقد اللقاء بشكل غير معتاد في غرفة الاجتماعات داخل مكتب رئيس الأركان، حيث عرض كبار الضباط الإسرائيليين أمام فانس تقييماً أمنياً متعدد الجبهات يعكس الوضع الراهن في المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة، التقى عدد من الجنرالات الإسرائيليين أيضاً المبعوثين الأميركيين، ويتكوف وكوشنر، حيث شدد الجانب الإسرائيلي خلال هذه اللقاءات على ضرورة نزع سلاح حركة حماس شرطاً أساسياً قبل البدء بأي عملية جدّية لإعادة إعمار قطاع غزة. وأكدوا أهمية تحديد تركيبة القوة متعددة الجنسيات التي يُفترض أن تدخل القطاع، وصلاحياتها، بما يضمن مصالح إسرائيل الأمنية. ومن بين المطالب التي طرحها الجانب الإسرائيلي أيضاً، مسألة استعادة جثامين 13 أسيراً اسرائيلياً لا يزالون محتجزين في غزة، حيث أشار رئيس الأركان زامير أمام فانس، إلى أن جثمان الجندي هدار غولدين، محتجز لدى حماس منذ أحد عشر عاماً.

وغيّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نهجها تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، وفقاً لذات الصحيفة، وبدأت تمارس ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، وذلك في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة لقياديين في حركة حماس خلال العدوان على قطر في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن التحركات الأميركية الحالية تتأثر بالحادثة التي وقعت مطلع الأسبوع، والتي قُتل فيها ضابط وجندي من لواء "ناحال" في جيش الاحتلال، خلال اشتباك مع عناصر من حماس داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، شرق الخط الأصفر، قرب مدينة رفح. ويخشى الرئيس ترامب وفريقه من أن "حادثاً محلياً" آخر قد يُفشل تنفيذ الاتفاق ويؤدي إلى تجدد الحرب.

وأبلغ مبعوثو الرئيس الأميركي، نظراءهم الإسرائيليين أنهم سيواصلون الضغط على حماس للوفاء بالتزاماتها بشأن إعادة جثامين الأسرى.

وشدد المبعوثون الأميركيون في المحادثات مع الجانب الإسرائيلي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، بما يشمل انسحابات إسرائيلية إضافية، ونشر القوة متعددة الجنسيات، وتشكيل حكومة خبراء في قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة "منطقة خضراء" في منطقة رفح، حيث سيبدأ فيها مشروع إعادة إعمار بتمويل عربي سخي، وذلك في منطقة لا تخضع لحماس أو لسيطرة إسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن أي إجراء يتجاوز إطلاق جنود الاحتلال النار على فلسطينيين يجتازون "الخط الأصفر" ويحاولون التحرك شرقاً، يتطلب نقاشاً مسبقاً مع الأميركيين، وفقاً لمطلبهم.

وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن المرافقة الأميركية باتت لصيقة للغاية، وأنها تعني فعلياً انتزاع صلاحيات إسرائيل في مجالي الأمن والعلاقات الخارجية. ومع ذلك، يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنكار هذا الواقع، لأن الاعتراف به يتعارض مع محاولته ترسيخ رواية النصر في الحرب، على الأقل في نظر مؤيديه السياسيين.